美國禁超微、輝達的GPU銷中，嚴重打擊中國AI發展，拖累台廠供應鏈股價重挫

美中科技戰再升溫，全球圖形處理器（GPU）兩大廠：超微（AMD）、輝達（NVIDIA）傳出接獲「美國政府禁令」，將暫停旗下處理人工智慧（AI）的高速運算（HPC）零組件，向中國市場出貨，變相打擊中國AI產業，引起市場關注，而台廠供應鏈ABF載板3雄受消息拖累股價重挫。

美中科技戰升溫，禁輝達、超微GPU銷往中國

受惠於科技進步，大數據帶動AI產業蓬勃發展，產業界發現GPU已經可以處理大量圖像數據，甚至進行繪圖以外的工作。這種進化版的GPU稱為通用圖形處理器（GPGPU），成為了HPC、AI發展背後的重要功臣。

超微、輝達就是全球GPU開發的領導業者。近年來各大科技產品應用多元需求拉升，股價一飛衝天，連帶旗下台灣供應鍊業者亦水漲船高，像是ABF載板3雄：興欣、南電和景碩等。

31日《華爾街日報》報導指出，超微疑因受到美國政府要求，提供當地合作代工生產（OEM）及系統整合（SI）業者協助統計在中國市場的MI 100（世界上最快的HPC GPU之一）及MI 200（首款採用多晶片GPU封裝設計的加速器）出貨明細等資料。

超微發出公告表示，預計新規定不會對其業務產生實質性影響。試圖向市場信心喊話。

輝達方面則針對旗下A100（人工智慧工作負載的通用系統）和H1oo（全球AI基礎設施的引擎）系列的GPU進行說明。針對禁令傳聞輝達表示，尚可正常對客戶交貨，但預計在未來幾天也會對中國客戶和合作夥伴溝通後續暫停出貨事項。

輝達指出，美國政府實施這些要求，是為了解決產品可能用於中國和俄羅斯軍事用途的風險。

此外，輝達進一步強調，目前沒有向俄羅斯銷售產品，但對中國的出口限制可能影響到公司當前財季的營業額。目前正在與中國客戶協商提供其他產品以完成販售訂單，如果替代產品不夠用，可能會向政府申請許可證。

外界直指美國箝制中國AI產業發展

創意半導體業內人士David向我們解釋，圖形處理器（GPU）是電腦或伺服器內的處理器，不同於中央處理器（CPU）那麼複雜；相反地，GPU採用的平行運算架構較單純、核心數量較多，適合處理專精的工作。

因此，我們可以認為CPU如同電腦或伺服器的「通才」，能扛起各種運算任務；GPU則是「專才」，適合快速執行很多較為簡易的工作，像是繪製螢幕上呈現的影像，有時電腦中的獨立顯示卡也被稱為GPU，功能強大的CPU可以處理複雜的人事物景象進行運算，對於AI發展非常著要。

2021年《日經亞洲》報導曾指出，美中戰略競爭決勝關鍵很有可能是AI。中國近年在其領域快速發展，已經有超越美國的趨勢。由於中國受惠於龐大的人口資料基礎，也預計2030年中國將有80億個設備通過物聯網相互連接，包含汽車、基礎設施和機器人會產生大量資料，再推動AI產業升級。

報導稱，2020年美國史丹福大學報告顯示，當年中國在學術期刊的AI相關論文引用率首超美國，占總數的20.7%，而美國占19.8%。自2012年以來，中國的人工智慧論文數量已達24萬篇，遠遠超過美國的15萬篇，如今受惠先進GPU晶片，中國在圖像認知和生成等方面也取得了優秀成果，也在各大領域有重要地位，例如無人軍機的人孔辨識。而這些突破性進展使美國感到擔憂。

由於禁令影響，今日台灣中下游廠商載板景碩、欣興和南電股價重挫幾乎至跌停。《中央社》引述投信報告指出，超微、輝達皆為台系載板廠大客戶，合計占ABF載板出貨達3成左右，禁令將衝擊台廠的出貨量。

負責處理出口限制事務的美國商務部（USDC）告訴《路透社》對政策變化不予置評，但表示正在採取行動保護美國的國家安全，並防止中國獲得美國的技術來增強自己的軍事實力；目前各大外媒詢問中國駐美國大使館，均為獲得回覆。

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核稿編輯：翁世航