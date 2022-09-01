無人機侵擾金門首次遭國軍擊落，胡錫進：台灣要克制，不要搞成兩岸新的緊張點
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針對金門多次防衛射擊、予以擊落，中國前《環球時報》總編輯胡錫進警告，金門方面顯然應當克制對待這些無人機，不要將事情搞成兩岸之間新的緊張點。
中共無人機持續侵擾台灣外島，今（1）日再有不明民用空拍機進入獅嶼，陸軍金門示警無效後予以擊落，是無人機首度遭國軍擊落事件。陸委會表示此舉為依法行政，中國前《環球時報》總編輯胡錫進則警告金門應當克制。
陸軍金門防衛指揮部表示，今日中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空。駐守部隊示警驅離無效後進行防衛射擊、予以擊落。這是繼本週二（8月30日）國軍首次對中共無人機實彈射擊以來，再一次強力反制。
無人機遭國軍擊落，金門縣政府發言人吳伯揚接受《中央社》訪問表示，依權責，國家安全是屬於中央政府職掌範疇，但因金門處在兩岸最前緣，對於和平有著最深切的體會，如果家園一再受到侵擾，支持政府以捍衛國家的角度，做出適當的回應。
國民黨籍金門立委陳玉珍也肯定金門防衛指揮部做法，稱金門地區很多地方還是要塞堡壘管制範圍，無人機只要驅離無效，都應直接擊落，展現國軍守土衛國的決心，並鼓舞民心士氣。
陸委會副主委邱垂正表示，我國是民主法治國家，政府各單位依法行政，並採取適當因應措施。依據《兩岸人民關係條例》第29條第1項及第31條規定，中國大陸民用航空器非經主管機關許可，不得進入台北飛航情報區限制區域，若未經許可進入，執行空防任務機關得警告飛離或採必要之防衛處置；《兩岸條例施行細則》第41條第4款規定，進入金門、馬祖、東引、烏坵等外島限制區域內，對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備，必要時，應予示警、強制驅離或逼其降落。
邱垂正指出，面對中共各種軍事威脅行動，國防部訂有平時突發狀況應變處置規定、戰備規定、接戰規定，針對不同情況採取相應的處置依據，「中共解放軍無人機應非單純的民用航空器用途，針對中共以無人機侵擾我方的作為，我國防部一定會適時採取必要且強力的反制作為。」
台灣擊落無人機，中國如何回應？
中國外交部發言人汪文斌今日於記者會上表示，他沒有注意到台灣擊落無人機的報導，稱民進黨炒作兩岸局勢緊張「沒有意義」。
中國前《環球時報》總編輯胡錫進則於微博上表示，據多方了解，近日出現在金門附近的無人機都不是中國軍隊，而應該是廈門地區民間無人機愛好者所擁有，又表示現時中國大陸有多很多人玩無人機，他們喜歡航拍，甚至會將航拍照片或影片上載至社交平台上。
針對金門多次防衛射擊、予以擊落，胡錫進警告，金門方面顯然應當克制對待這些無人機，不要將事情搞成兩岸之間新的緊張點。
《彭博社》今日也以〈台擊落無人機，顯示兩岸情勢升高〉為標題，報導無人機約從7月下旬開始飛越台灣離島，台灣與中國雙方都沒有具體說明這些無人機來自哪裡。《環球時報》稱這些民用無人機頻繁飛行，暴露了台灣軍隊的防禦薄弱。
國策研究院文教基金會執行長郭育仁指出，無人機是中方對台灰色地帶戰術和認知戰的一部分；這些侵擾是想羞辱台灣軍隊，台灣政府先是謹慎回應，但隨著侵擾日益頻繁，態度也愈來愈強硬。
國防安全研究院助理研究員杜貞儀則表示，中國讓無人機飛金門等外島意在測試台灣軍隊的反應，同時利用這些小型事件來觀察台灣社會如何加以應對，「他們或許也想看看，流程或回應中是否有能進一步利用的漏洞。」
今日再有53架共機侵擾台灣，總統重申「適時採取強力反制措施」
國防部表示今日迄17時止，一共偵獲共機53架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域23架次）、共艦8艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
總統蔡英文今日上午出席軍人節暨全民國防教育日表揚大會，重申對於中國軍演、以無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，並且結合認知作戰手段，持續對臺灣進行文攻武嚇，「我們不會挑起爭端，但不代表我們不會反制」，她也已經下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全，讓國軍守衛國家時無所畏懼、信心堅實。
蔡英文強調，國軍守護國家，她也一定會是國軍最堅強的後盾，面對中國的軍事威脅，明年度國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持，也展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。
新聞來源
- 無人機頻擾金門首遭擊落 地方肯定反制鼓舞民心（中央社）
- 擊落侵我禁限制水域無人機 陸委會：依法行政（中央廣播電臺）
- Taiwan Shoots Down Drone, Showing Risk of Escalation With China（Bloomberg）
延伸閱讀
- 金門國軍首次朝中共無人機「實彈射擊」，明年度國防預算案增購海馬斯火箭與戰術飛彈
- 台灣2023年國防預算大增13.9％，無人機研發成「不對稱作戰」新亮點
- 中共無人機拍金門崗哨清晰影片流傳：國防部將部署無人機防禦系統，學者籲設置防空氣球
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
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疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
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