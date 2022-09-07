《聆聽的力量》：我們聽的時候，不純粹是聽他人聲音的肌理，而是透過聲音的肌理觸及他人
我們想讓你知道的是
就像呻吟、喊叫、歌唱、哭泣、歡笑，有時候人的聲音並不會結晶成為話語。但通常，人聲是作為話語發出或洩漏的。也就是說，人以聲音代替行動。我們以聲音催促、誘惑他人，向他人傾訴、懇求或命令。這種時候，我們相互交錯彼此的身體。這樣說更貼切：我們聽的時候，不純粹是聽他人聲音的肌理，而是透過聲音的肌理觸及他人。
文：鷲田清一
享受的經驗
我觸摸到「聲音」。來自別處的「聲音」，從身體的各個地方觸摸著我。那聲音渣渣地摩擦著我的皮膚，涕涕地黏著我，濕答答地蓋在我身上，溫柔地撫摸我。混濁的聲音，沙啞的聲音，柔和的聲音，尖銳的聲音，朦朧的聲音，發抖的聲音，假嗓的聲音。肥大的聲音，圓潤的聲音，帶刺的聲音，粗糙的聲音。「聲音」有強度、律動、光澤、陰影。有強大的滲透力。因此有時候，我劇烈地抗拒它。
我們將它命名為「人聲」的肌理。接觸到人聲各自的肌理，就是接觸到其他的身體。我在這裡所說的身體，意思就像羅蘭・巴特（Roland Barthes, 1915-1980）為「戀人」所下的定義：「戀人的肉體在戀愛主體心中引起的所有想法、感動與關心。」
就像呻吟、喊叫、歌唱、哭泣、歡笑，有時候人的聲音並不會結晶成為話語。但通常，人聲是作為話語發出或洩漏的。也就是說，人以聲音代替行動。我們以聲音催促、誘惑他人，向他人傾訴、懇求或命令。這種時候，我們相互交錯彼此的身體。這樣說更貼切：我們聽的時候，不純粹是聽他人聲音的肌理，而是透過聲音的肌理觸及他人。
只有當「意義」從話語脫落時，我們才能聽到「人聲」，單純地觸及「人聲」。比方身處異國，被說著陌生語言的人們環繞；或是無意間聽見歌劇的詠嘆調，而歌詞是我們無法理解的外國語。這時候我們在意義之外觸及人的聲音；換句話說，意義被免除了。
人在開始說話以前，也會接觸到人聲。嬰兒時期像大雨般澆灌我們全身的話語，確實是先於意義的、人聲肌理的經驗。然而，我們在模糊的意義前兆中碰觸到的這個「人聲」，會隨著語言的學習，而逐漸開始附屬於意義。
「聆聽」不再是皮膚的經驗或身體整體的經驗，而逐漸變成耳朵的經驗。當人聚精會神，集中注意力集中傾聽物體發出的聲音、或是話語的時候，就必須壓抑身體觸及「人聲」的皮膚的感覺。因此有時候人對於說話的內容越是愼重、仔細，「心」就離得越遠。這種時候，我們已經無法觸及他人的身體了吧！
有一種治療法，醫師只是與患者談話，刻意不加任何解釋。這時候精神科醫師想要做的，應該是將「人聲」的經驗從「意義」的壓抑下解放出來吧！「搞笑」之所以可以療癒人心，就是因為用無意義的胡說八道，即使還沒走到意義的外部將人帶離痛苦、悲傷，引導他們的意識進入完全不同的脈絡。
照護他人，正應該是在「意義之外」進行的事。照護他人不是為了追求某種效果。照護發生在「目的是什麼？」這個問句失效的地方。不是因為特定的身分、特定的目的或需求，只因為你存在這是唯一的理由而享受關心、照料，這才是眞正的照護。
人一生下來，就立刻進入對他者全面依賴的關係之中。嬰幼時期能否感受到自己的存在受到全面的呵護，有人逗我們開心，對我們說話，撫摸我們的身體，把乳頭塞進我們嘴裡，幫我們擦屁股洗頭髮對一個人的成長來說，具有決定性的意義。不管是誰，都能透過身體記得這些經驗吧！如果能充分擁有這樣的經驗，那麼一個人的人生，就不那麼容易受到動搖。
霜山德爾（1919-2009）在《人的極限》（『人間の限界』）一書中，談到「享受」這件事對一個人的生命所具有的意義。通常嬰兒最初享受到的東西，是「從乳房柔軟的肌膚流瀉出來的慈愛與溫暖的乳汁」。
讓我們觀察嬰兒從奶瓶喝奶的舉動吧。如果牛奶的溫度太高或太低，或是成分調配的比例改變，有時候嬰兒會拒絕喝奶。小孩能感覺並區分液體的「狀態性」。他所感覺到的事物的意義，會受到他的心情左右；而他的心情則受到內在因素（是不是肚子餓、是否健康等等）與外在因素（環境是否熟悉、母親的聲音等等）影響。
許多關於人格發展初期精神病理的知識見解告訴我們，環境些許的陰暗變動，或是母親的態度細微的冷淡變化，都能傷害、改變嬰兒的心情。最早出現的徵候，就是拒絕食物。嬰兒什麼都不想做、或是失去愛的時候，也會對吃東西失去興趣。
這食物不合我口味、這句話我無法接受、這個要求我怎麼也嚥不下去，這種種拒絕，或許就來自上述的、人的存在的深層。我們經常看到，老年失智症患者的生活「只剩下吃東西是唯一的樂趣」。但霜山在他們的生活裡，也發現了同樣的困難。
他寫下這樣一段令人痛如錐心的敍述：精神病院裡吃飯時間的光景，令人無限悲傷。平常行動遲緩的患者們，用幾乎令人害怕的速度，「吃」得飛快。還有思覺失調症患者、老年性精神病患者的被毒害妄想，他們確信自己的食物被下毒。從人類學的角度來看，這是喪失信賴的極端表現。除此之外，不知道還能說什麼。
就算只是一次的咀嚼，也絕不只是生理上的運動或感覺而已。我們享受某個食物，細細品嘗；那是人與食物之間的一種感應，也是反覆的觀察。我們不只品嘗，也分辨其味道與口感。
這種時候，咀嚼可以說是「具備個性特質的思索行為之萌芽、預兆」，也可以說是「兩者（人與食物）之間濃密的交流」，是「進入對話的預備階段」。簡要來說，「吃東西」這件事和人與人之間的「信賴」有很深的關係。持續的飢餓經常讓人變得意想不到地殘忍，那也是因為「信賴」受到嚴重傷害的緣故。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
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