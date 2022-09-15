《烏克蘭的不可能戰爭》：為何掉入「為普亭埋單」的兩難？俄烏戰爭給德國的慘痛一課

文：劉致昕

4.1 為何掉入「為普亭埋單」的兩難？——專訪三黨國會議員，俄烏戰爭給德國的慘痛一課

二○一一年十一月，時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）與俄羅斯總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）開心剪綵，宣布天然氣輸氣管「北溪一號」（Nord Stream 1）啟用，打開兩國新的未來。在穩定低價的能源供給下，德國工業將更有競爭力。輸氣管的另一端，俄國境內，剪綵由當時擔任俄羅斯總理的普亭（Vladimir Putin）和前德國總理施羅德（Gerhad Schröder）出席。「北溪一號」工程在施羅德任內簽訂，他卸任後，接受俄羅斯天然氣公司Gazprom的提名，擔任北溪管道董事會主席。

二○二二年二月底，俄國入侵烏克蘭的第三天，甫上任三個月的德國總理蕭茲（Olaf Scholz），宣示一個全新時代的開始，宣稱德國將逆轉二戰後的和平主義路線，不僅史無前例對烏克蘭輸出武器支援，提高每年軍事預算至的二%，成為歐洲國家國防預算最高的一個，另編列一千億歐元的特別軍事預算，欲建立強大的軍備力量，回應俄羅斯的威脅。但於此同時，德國政府仍拒絕對俄羅斯實施能源禁運，被外界批評繼續替普亭的戰爭買單。

德國如何一步步走進兩難？歐洲最強國還有機會擺脫俄羅斯桎梏，帶領北約、歐盟等民主陣線與極權對抗嗎？我們前往柏林專訪包括執政聯盟與在野黨的三位國會議員。在猶豫、窘境、遲來的轉向背後，他們稱，德國誤入了普亭劇本，俄烏戰爭對德國來說，是「殘酷的一堂課」（a brutal lesson）。

「我們仍在為這場戰爭付錢」

在俄羅斯全面進攻烏克蘭後，柏林地標布蘭登堡門前，從未平靜過。

先是開戰後第一個週末，十萬德國人在這裡怒吼，接著烏克蘭人、敘利亞人、俄羅斯人，不同年紀、不分國籍，在開戰後的每個星期天遊行至此，要一旁的俄羅斯使館、俄國天然氣公司以及德國國會聽見他們的哀悼、吶喊、抗議。

開戰後的廣場，藍黃色烏克蘭國旗四處飄揚，早上廣場前先有來自不同國家的現代舞者以舞蹈反戰，鼓勵人們以肢體表達心底的躁動跟不安。中午，有人帶著藍黃海報紙，讓人們寫下想法，貼在如今已被名為「自由廣場」的俄羅斯使館前人行道。

下午兩點，更多人群聚集，父母帶著孩子、年輕人相約騎著腳踏車抗議、年長者舉著反戰海報指普亭是希特勒……另有在德國的俄羅斯人、白羅斯人，自組社群，從開戰後每週日集會，他們選定不同主題，以馬拉松式的街頭開講，從俄羅斯的能源牽制到政府的資訊戰，希望德國人聽見他們的經驗，早日覺醒。

在各式各樣的遊行標語中，最刺眼的，首先是一幅前德國總理施羅德與普亭的合照。

與現任總理蕭茲同屬社會民主黨（SPD）的施羅德，任內延續社民黨東進政策（Ost -politik）傳統，大力推動與俄羅斯的交往，在其任內簽訂第一條直通德俄兩國的天然氣輸送管「北溪一號」。施羅德卸任後，從二○○五年底開始，接受俄羅斯天然氣工業股份公司的提名，擔任北溪管道公司監管會和股東委員會主席，年薪二十五萬歐元，也被暱稱為俄羅斯的地下頭號說客。俄國入侵烏克蘭後，他一度試圖主持俄烏和談，但遭冷落。

抗爭現場另一幅刺眼的標語，上頭寫著「血腥天然氣＝普亭的戰爭」，意指每個俄羅斯天然氣的買家，都是俄羅斯侵略烏克蘭的資助者。

根據二○二一年的數據，歐盟國家每日向俄羅斯支付高達八億歐元購買包括天然氣、石油、煤礦等能源。四月六日，歐盟執委會副主席、歐盟外交與國防事務高級代表波瑞爾 Josep Borrell）坦言，開戰至今，歐盟給予烏克蘭等值十億歐元的軍援，但同時也支付俄羅斯三百五十億歐元購買能源。

其中，德國是最大買家之一，來自俄羅斯的天然氣、煤礦、原油，各占德國總需求的五五%、五○%、三四%。

兩張抗議標語，凸顯著由綠黨（Die Grünen）、社民黨、自由民主黨（FDP）組成的德國聯合執政政府最頭痛的事情。綠黨德國聯邦議院議員，也是綠黨產業政策發言人詹尼西克（Dieter Janecek）接受我們專訪時表示，戰爭開始之後，軍事上，德國已打破前例，輸出武器，現又有持續的軍援、增加軍備預算。

但另一方面，德國的能源政策面臨即刻的兩難，「人們最大的辯論，就是德國的能源政策。」詹尼西克說：「我們處在一個兩難，人道上的兩難，因為我們替俄羅斯的戰爭買單。我們仍在為這場戰爭付錢，這真的是個難以回答的問題。」綠黨的核心政策之一便是反戰，如今自己主責的政策卻成為發動戰爭者的金援。根據統計，普亭統治俄國的二十年間，透過能源輸出獲得四兆美元，支撐其擴軍野心和對他國的侵略。

詹尼西克口中的兩難，其一是人道責任，天秤的另一端，是德國的經濟。

德國願意犧牲什麼？

聯邦統計署二○二二年三月三十日發布的最新數據，德國本年度的預期經濟成長從四．六%調降至一．八%，由於疫情對供應鏈的影響，加上俄烏戰爭開打，此刻德國已處於四十年來最高的通脹率。和二○二一年同期相比，二○二二年三月的德國能源價格暴漲了三九．五%，食品價格上漲六．二%，企業與人民的財產等同縮水。全球最大化學公司、德國企業巴斯夫（BASF）告訴德國媒體，如果此時俄羅斯天然氣供應「斷氣」，擁有四萬人的大型工廠必須停工，短時間內將有至少數百人失業，更多人被實施短工（Kurzarbeit），德國將陷入二戰後最大經濟危機。