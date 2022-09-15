《烏克蘭的不可能戰爭》：誰是「叛國者」？訪那些開戰後出走的俄羅斯人

文：劉致昕

4.2 誰是「叛國者」：訪那些開戰後出走的俄羅斯人

俄羅斯侵烏戰爭不到二個月，因戰爭而流亡他國的烏克蘭難民已超過四百七十萬人，成為歐陸二戰後最大的難民潮。而在另一頭，發動戰爭、土地未受戰火威脅的那一方大國，竟有至少三十萬以上的俄羅斯人選擇逃離，逼得俄羅斯總統普亭在檯面上以「叛國者」、「垃圾」貼上罵名，檯面下，又想搬出免役、所得稅優惠，試圖減緩人才外流潮。

我們在柏林專訪一對來自俄羅斯的科學家母子，和一對俄國、烏克蘭女同志結成的伴侶。他們回憶戰爭開始後俄人的心境，為何、又如何逃離母國？離開後，又想為這個國家做些什麼？

二○二二年二月二十四日，普亭往烏克蘭境內十四座城市丟下炸彈，俄軍分三路往烏克蘭境內進攻，二戰後歐陸最大戰事就此爆發。

當自己的總統揮起「正義」之旗發動戰爭，許多俄羅斯人卻開始逃亡。開戰後，在俄羅斯境內與「離開」相關的搜尋關鍵字，包括：「如何離開俄羅斯（как уехать из россии）」、 移民（Эмиграция）」、「政治庇護（политическое убежище）」，搜尋熱度都攀上十年來的最高峰。

在Telegram上，有人發起移民相關群組，參與人數快速飆升，最多的超過十萬，人們在裡頭討論簽證、海關檢查、交通、就業等問題。持俄羅斯護照可免簽證入境的亞美尼亞、喬治亞、烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克、土耳其等國家，在戰爭開打後，瞬間湧入了大量的俄羅斯人。

根據喬治亞內政部統計，開戰的前三週，喬治亞湧入超過三萬名俄羅斯人，是在疫情前觀光人潮仍多時的十四倍。前往亞美尼亞的俄羅斯人也增加了三分之一；而飛往以色列、哈薩克、土耳其、阿拉伯聯合大公國的班機，也在戰火下屢加班次。陸路方面，往芬蘭的火車票在開戰後的兩週全數完售。

根據協助反戰俄羅斯人法律服務的公益組織「OK Russians」的統計，開戰後的第一個月，超過三十萬俄羅斯人選擇離開國家。

三月十六日，俄羅斯總統普亭公開演說，點名這群離開的人，直稱他們是敵人、是西方培養的「第五縱隊」（fifth column），要從內部攻擊俄羅斯。「任何人，特別是俄國人，一定懂得分辨真正的愛國者、垃圾、叛國者之間的差別！」普亭強調不支持國家「軍事行動」，不積極工作、支持政府，或在此時離開俄國的人，都是叛國者。他也強調，叛國者離開俄羅斯，是「社會淨化的必要過程」，將使國家更為強大。「把他們像是飛進嘴巴的蚊蟲一樣吐掉就好，往路邊吐！」普亭笑稱。

這番包括社會清洗、獵殺境內「叛徒」的發言，與一九三○年代史達林發動、被稱之為大清洗（Great Purge）的政治鎮壓跟迫害行動前的鋪陳相似。那段期間，包括監控、公審、指名為間諜等「紅色恐怖」不斷發生，有超過六十八萬人被槍殺、超過一百三十七萬人因政治原因被捕。

在普亭演說之後，獵殺「叛國者」的氛圍浮現。有參與人權運動、公民運動的俄羅斯公民，門前被支持戰爭的人噴上代表支持戰爭的Z記號，門板被寫上「賤人！別把偉大的祖國賣了！」四月十一日，俄羅斯下議院議員則提議，應把反戰者視作國家叛徒，剝奪公民權。

科技人才、知識分子大量外流

對政治反對者無情打壓，但實際上俄羅斯政府卻意識到正在發生的一場嚴重的科技人才外流。

就在三月底，俄羅斯電工企業協會 （Russian Association of Electrotechnical Companies）向下議院報告，開戰以來已有七萬名年輕人出走，預估四月還有十萬人出走，主要是資訊科技產業人員。不只跨國科技公司因國際對俄的制裁政策而搬離俄國，許多新創公司、科技企業，也以包機方式快速為俄籍員工移地辦公。

感受到人才流失的危機，俄羅斯政府隨即宣布科技公司享有三%以下甚至免企業所得稅的優惠，也宣布擁有一年以上資訊產業經歷者，或數學、應用電腦科學和無線電工程等大學學位者，可申請緩徵或暫時免除兵役義務。按照俄羅斯法律，所有十八至二十七歲男性皆須服兵役。

一方面稱人民為叛徒，一方面給胡蘿蔔留住人才。事實上，從普亭二○一二年第三次出任總統時，國內人口即明顯外流；二○一四年併吞克里米亞之後，更刺激新一波出走潮。目前推出的免役與稅賦優惠，真的能改變民眾的決定嗎？

她們，和數十萬人回不去莫斯科的原因

二○二二年四月初飄雪的低溫裡，還住在柏林志工接待家庭裡的寶琳娜（Polina）跟尤莉亞（Yulia），雙手捧著熱茶，說出她們不回莫斯科的原因。

「我們在俄羅斯是不安全的。」二十七歲的寶琳娜看著她的未婚妻、三十六歲的尤莉亞，對我們說出她們最深的恐懼。

「尤莉亞是烏克蘭人，而我沒辦法保護她。」寶琳娜說開戰之後，在俄羅斯境內的烏克蘭人會被隨意地叫去警局問話、檢查證件，問人在俄羅斯的目的：「俄羅斯政府還查那些跟烏克蘭境內聯繫的人。如果你想試著離開俄羅斯，他們也要你回答對普亭、對政治的想法，問你在烏克蘭是不是有親戚，是不是要去幫烏克蘭人的忙……」

尤莉亞跟寶琳娜是在二月二十五日，從莫斯科飛往匈牙利，那本該是她們慶祝相識的一趟旅行──分別來自俄羅斯與烏克蘭的她們，在莫斯科長居，一起租公寓、養寵物，還有一大群朋友，每一、兩個月一起飛到基輔，陪尤莉亞的媽媽一段時間。但旅程開始的前一天，普亭對烏克蘭全面發動攻擊。