《朝日新聞》專訪唐鳳：認知戰結合軍事行動就是「混合戰」，台灣要與世界合作對抗
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唐鳳表示，台灣遭受如此攻擊時，很重視到底是來自於境外或境內。這次的攻擊是來自於境外，也可能經由幾處中繼站所帶來的網路攻擊。一項由瑞典大學主導的國際性調查結果顯示，台灣自2013年後，遭假訊息攻擊的情況連續9年居世界第一，且近年和第2名的差距更擴大。
（中央社）甫就任數位發展部部長的唐鳳日前接受日媒專訪時，談到台灣遭受網路攻擊的情況。她表示，認知戰如果結合軍事行動便可稱為「混合戰」，台灣要與日本等世界各國合作對抗。
日本《朝日新聞》9/1刊載專訪唐鳳的報導，中美關係惡化，使得大家對「台灣有事」（有緊急狀況）的不安升高，台灣每天面對嚴重的網路攻擊和假訊息，唐鳳就任甫成立的數位發展部部長，從她的話語中可得知防止權威主義擴張的啟發。
《朝日新聞》台北支局長石田耕一郎問及唐鳳，今（2022）年8月初美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之際，有大量假訊息散播指「台灣機場遭到中國攻擊」一事時表示，散播假訊息的目的很明確，就是要造成台灣人恐慌、對立。這稱為「認知戰」，若結合軍事行動，就稱為「混合戰」。
石田言及，在裴洛西訪台之際，台灣的行政機關遭受到相當於過去23倍的空前大量網路攻擊，總統蔡英文研判中國參與其中。
唐鳳表示，台灣遭受如此攻擊時，很重視到底是來自於境外或境內。這次的攻擊是來自於境外，也可能經由幾處中繼站所帶來的網路攻擊。一項由瑞典大學主導的國際性調查結果顯示，台灣自2013年後，遭假訊息攻擊的情況連續9年居世界第一，且近年和第2名的差距更擴大。
對於假訊息，日本人可能會問「有什麼好怕的呢？」對此，唐鳳表示，台灣的中央研究院有個很有意思的調查，日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊後還在搶救時，日本的網路討論區出現大量的「台灣人在慶祝安倍去世」的假訊息。其實，當時許多台灣人由衷的為安倍祈福、集氣，祈求安倍早日康復。這樣的假訊息是要破壞台日關係。
唐鳳今年6月曾在義大利，與歐洲各國的部長們就烏克蘭發生的「混合戰」進行討論。這項會議有來自各國的17人與會，會議採非公開方式。她認為，不僅是烏克蘭、台灣會成為混合戰的攻擊對象，若要對抗混合戰，民主陣營一定要合作才行。
她指出，在義大利討論的議題之一是（受到俄羅斯威脅的）波羅的海三國之一的愛沙尼亞所做的努力可作為參考。愛沙尼亞以「數位先進國」聞名，並和有共同價值觀的芬蘭、冰島同樣使用名為「X-Road」的系統，3國共有行政資料，就算自己國家的伺服器遭到攻擊，也能保護資料。
她說，台灣的數位發展部採用將檔案分散式管理的星際檔案系統（IPFS，Interplanetary File System），資料並非集中於一處，而是分散在幾個合作者的伺服器上。這次台灣受到網路攻擊時，就有來自約100國的數十萬台電腦協助保護行政機關網站。
唐鳳說：「我們要想要合作的不只是民主國家，在不民主的國家也有追求民主、人權的人士、獨立媒體。IPFS可防止媒體的報導遭政府竄改或掩蓋。希望藉由投資這種IPFS技術並向全世界開放。」
被問及「在嚴格管制網路的極權國家的人是否能加入IPFS」的問題時，唐鳳答說，當然須研究加密技術，確保資訊在傳遞的過程中不被讀取。另一方面，就算是強權國家，為了發展自己的科技和經濟，也不可能完全切斷對國外網站的存取。
而這些網站同時也保存著最新的電腦程式和人工智慧（AI）的研究成果等資料，所以即使是強權國家也不得不讓人民去連接這些網站。來自獨立媒體的報導、民主人權工作者的資料等，就能放在這些網站上。
記者言及，「有人看到俄羅斯揮軍侵略烏克蘭，覺得合作的效果有限，甚至懷有無力感」。對此，唐鳳說：「以烏克蘭為例，在澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政府有動作之前，世界上就有許多人使用加密貨幣向烏克蘭提供援金，或是透過社群網站在烏克蘭國內外提供必要的資訊。我認為，採取行動就能夠克服無力感。」
她表示，日本也是台灣進行網路合作的對象。日本的數位廳成立前，她曾多次與內閣官房顧問、慶應大學教授村井純進行討論。台日在數位技術方面的思考方式非常類似，期待台日進行更多合作。
唐鳳認為，社會的數位化需要官民合作。在河野太郎就任數位大臣之前，她就與河野討論過。
她表示，中國8月初實施軍事演習後，她出席了台灣IT技術人員的會議，會中談到了這次台灣受到的網攻幸好沒對電力、能源或是高科技等產業造成太大影響。大家都認為如果基礎建設遭到癱瘓，影響非常大。針對網攻，有必要官民合作防禦。民間企業的資安主管就可作為溝通橋梁，與行政機關和各企業等加強資訊交換。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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屬於台灣人的千中選一香氣！台酒花酵母系列清酒研發故事與品飲指南
我們想讓你知道的是
在酒友圈裡掀起好評的花酵母系列，是怎麼開發出來的？台灣的清酒又有什麼獨到之處？我們邀請到花酵母系列清酒的主要推手之一，台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry來分享開發過程的故事，以及非常實用的搭餐建議！
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清酒的嬌貴展現在其對於溫度的敏感，從製作過程到送至人們的酒杯中，溫度都需要精準控制。製作清酒的原料米經過「精米」步驟去除蛋白質、氨基酸等成分，保留最多的澱粉，接著讓米放置吸水回潮後，蒸熟做成讓麴菌生長的「米麴」。等待整整28天的發酵期，才能進到壓榨、調和至最後裝瓶，這所有階段都在保持低溫的環境與桶槽設備中完成。
日本冬季的寒冷正適合釀製清酒，但在亞熱帶的台灣，夏季幾乎每天都是30幾度的炎熱，在這樣的氣候條件下台灣能釀出什麼樣的清酒呢？台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry從酒廠的歷史說起，和我們分享這一切究竟怎麼開始。
做出與日本一較高下的清酒（04:08）
日治時期，許多在台灣的日本人有飲用清酒的需求，當時除了從日本進口，他們也在台灣蓋很多酒廠，「芳釀株式會社」是台灣第一間民營現代化清酒釀造廠。這50年期間，台灣人也受影響，包括台中、埔里、花蓮幾間酒廠都有釀清酒，只不過1949年國民政府來台，同時將紹興酒的飲用習慣帶進來，「1986年建成的桃園酒廠最初就是紹興酒的釀製工廠。」
Cherry提到1960年代的紹興酒屬於招待用的高級酒，即便1986年左右台灣開放國外菸酒進口，那時紹興酒也還算普及。直到1990年代台灣社會漸漸富足，加上大家飲食習慣改變，口味濃郁厚重的紹興酒反而不受喜愛。「那時候桃園酒廠還是林口酒廠，設備是做紹興酒的，但總是要生存啊，所以就開始投入轉型、試做清酒，在1996年成功研發出玉泉清酒。」
從玉泉清酒到近期推出的花酵母系列，中間時隔20多年，「我們一直在思考怎麼做出可以跟日本一較高下的清酒，」Cherry說起這系列清酒的研發，其實是從工作之餘在種滿花的廠區散心開始的，「花蜜吸引昆蟲，他們會把一些微生物、酵母帶過來，我們藉由這樣的方式從花上面找到酵母。」
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*
酒廠研發中心的同仁們採集了桂花、山櫻花、芭樂花、雞蛋花等30-40種花，「每個樣本都要測試它到底耐不耐得住酒精，再來就是可不可以發酵產酒精，」不斷嘗試的過程長達三年，最終從上千種酵母中成功篩選出「山櫻花酵母」，釀造出「山櫻花吟釀」這支香氣輕盈的清酒。
精米步合？爽薰醇熟？清酒的等級與分類（17:56）
熟悉清酒的酒友一定對「吟釀」或「大吟釀」這些分級不陌生。談到清酒的等級，Cherry以台酒花酵母系列的三款清酒解說：「花自慢屬於普通酒等級，精米的程度是『精米步合 70』，就是去除米的30%成分，保留70%；山櫻花吟釀的吟釀等級就要『精米步合55』，成本愈來愈高；到大吟釀等級，精米步合要45以下。」台酒花酵母系列第一支就挑戰吟釀等級，為了要把米磨到只剩下55%，因此特別挑選比較大顆的台東關山米。
「精米步合對於清酒口感影響蠻大的，去掉愈多表層的東西、雜質，留下中心的澱粉愈多。大吟釀等級，風味是細緻優雅的；普通酒等級，喝起來就比較粗獷厚重。」此外Cherry也提到研發過程中，除了傾力篩選酵母，也針對試飲溫度做了很多測試，而「山櫻花吟釀」最適合的飲用溫度是10°C，「在日本，不同品飲溫度有不同名字，10°C叫做『花冷』，非常剛好。」
「花自慢」與「山櫻花吟釀」這兩款酒都是以山櫻花酵母釀成，前者品嚐起來有一些草本香氣帶著細緻的甜味，適合搭配熱炒、居酒屋料理，與很多人一起開心吃飯、輕鬆飲用；後者的香氣主要是蘋果香、瓜果香，還有些許的優格味，推薦去賞花、賞楓或野餐時帶上一支，適合優雅悠閒的氣氛。
飲食與文化在各地都有緊密的關聯，Cherry提到清酒最初是從神社的祭典文化發展出來，「此外日本很多酒廠會向釀造協會購買『釀協酵母』，所以清酒產生出來的風格很類似。」台酒花酵母系列的初衷是希望發展出台灣在地的酒款，用台灣米、台灣水，酵母也是自己的台灣酵母，口感設定上清甜中帶點酸度，喝起來讓人完全不膩。
根據日本侍酒師協會（Sake Service Institute，SSI）對於清酒香氣的分類，目前分成「爽」（清爽淡麗）、「薰」（薰香，氣味奔放）、「醇」（厚重）、「熟」（熟成，香菇味）四個象限，再搭配花果香跟米飯香來做區分。「山櫻花吟釀」就是屬於薰酒中偏清淡的花果香，「香味的生成主要靠酵母，而這就是酵母厲害的地方。」
來自台灣特有種紅毛杜鵑的花酵母（33:16）
「花酵母純米大吟釀・紅毛杜鵑」是台酒2022年一月才成功開發出來的酒款，「要做到這麼高等級，發酵溫度就要控制得更低、更嚴格。」Cherry提到研發團隊當時設想，這樣的酵母較需要能適應低溫環境，於是竟跑到高山上去找花，「我去爬合歡東峰看到全都是階梯，還沒爬就有點無力。」平時沒有爬山習慣的Cherry為了酵母豁出去，當時用棉棒採集許多高山花卉的樣本回到實驗室研發，「唯一成功的就是台灣特有種花卉紅毛杜鵑的花酵母」。
紅毛杜鵑大吟釀的香氣非常奔放，豐富花果香偏熱帶水果的香氣。這樣比較濃郁的酒，Cherry認為適合搭配味道清淡的食物如生魚片，以酒為主餐食為輔，慢慢喝、細細品嚐味道。「剛提到爽薰純厚的四個象限，紅毛杜鵑大吟釀並不在這個分類，」它屬於這兩年較流行的第五類「juicy & fruity」（果汁果香），「這支酒的設定就是去挑戰這個類型。」
「持續採花！」台灣在地酒款的未來（39:56）
從實驗室裡的試管、三角瓶，花酵母經過多個階段的測試，不斷放大試釀規模，「酒廠的空氣中有很多微生物，不容易控制溫度與環境」從實驗室到量產是釀造的挑戰，「通常到能釀出 3000公升的階段就算試釀成功。」Cherry表示除了清酒之外，他們也嘗試以花酵母釀製白葡萄酒，「我們還在努力，持續採花！」
各位酒友們可以開始期待台酒接下來推出的花酵母系列酒囉！目前「花自慢」在便利商店就可以買到，另外兩支花酵母清酒因為希望保有像出廠時的香氣與品質，透過冷鏈運送、販售，得透過買酒網門市或台灣菸酒自營據點購買。Cherry也邀請大家搭乘機捷到桃園酒廠，在群花環繞中享受花酵母系列清酒！
花酵母系列清酒銷售資訊：
花自慢—全家、萊爾富、美廉社、台灣菸酒自營據點
山櫻花吟釀—台灣菸酒自營據點
紅毛杜鵑純米大吟釀—買酒網門市、台灣菸酒自營據點
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