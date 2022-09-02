《朝日新聞》專訪唐鳳：認知戰結合軍事行動就是「混合戰」，台灣要與世界合作對抗

（中央社）甫就任數位發展部部長的唐鳳日前接受日媒專訪時，談到台灣遭受網路攻擊的情況。她表示，認知戰如果結合軍事行動便可稱為「混合戰」，台灣要與日本等世界各國合作對抗。

日本《朝日新聞》9/1刊載專訪唐鳳的報導，中美關係惡化，使得大家對「台灣有事」（有緊急狀況）的不安升高，台灣每天面對嚴重的網路攻擊和假訊息，唐鳳就任甫成立的數位發展部部長，從她的話語中可得知防止權威主義擴張的啟發。

《朝日新聞》台北支局長石田耕一郎問及唐鳳，今（2022）年8月初美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之際，有大量假訊息散播指「台灣機場遭到中國攻擊」一事時表示，散播假訊息的目的很明確，就是要造成台灣人恐慌、對立。這稱為「認知戰」，若結合軍事行動，就稱為「混合戰」。

石田言及，在裴洛西訪台之際，台灣的行政機關遭受到相當於過去23倍的空前大量網路攻擊，總統蔡英文研判中國參與其中。

唐鳳表示，台灣遭受如此攻擊時，很重視到底是來自於境外或境內。這次的攻擊是來自於境外，也可能經由幾處中繼站所帶來的網路攻擊。一項由瑞典大學主導的國際性調查結果顯示，台灣自2013年後，遭假訊息攻擊的情況連續9年居世界第一，且近年和第2名的差距更擴大。

對於假訊息，日本人可能會問「有什麼好怕的呢？」對此，唐鳳表示，台灣的中央研究院有個很有意思的調查，日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊後還在搶救時，日本的網路討論區出現大量的「台灣人在慶祝安倍去世」的假訊息。其實，當時許多台灣人由衷的為安倍祈福、集氣，祈求安倍早日康復。這樣的假訊息是要破壞台日關係。

唐鳳今年6月曾在義大利，與歐洲各國的部長們就烏克蘭發生的「混合戰」進行討論。這項會議有來自各國的17人與會，會議採非公開方式。她認為，不僅是烏克蘭、台灣會成為混合戰的攻擊對象，若要對抗混合戰，民主陣營一定要合作才行。

她指出，在義大利討論的議題之一是（受到俄羅斯威脅的）波羅的海三國之一的愛沙尼亞所做的努力可作為參考。愛沙尼亞以「數位先進國」聞名，並和有共同價值觀的芬蘭、冰島同樣使用名為「X-Road」的系統，3國共有行政資料，就算自己國家的伺服器遭到攻擊，也能保護資料。

她說，台灣的數位發展部採用將檔案分散式管理的星際檔案系統（IPFS，Interplanetary File System），資料並非集中於一處，而是分散在幾個合作者的伺服器上。這次台灣受到網路攻擊時，就有來自約100國的數十萬台電腦協助保護行政機關網站。

唐鳳說：「我們要想要合作的不只是民主國家，在不民主的國家也有追求民主、人權的人士、獨立媒體。IPFS可防止媒體的報導遭政府竄改或掩蓋。希望藉由投資這種IPFS技術並向全世界開放。」

被問及「在嚴格管制網路的極權國家的人是否能加入IPFS」的問題時，唐鳳答說，當然須研究加密技術，確保資訊在傳遞的過程中不被讀取。另一方面，就算是強權國家，為了發展自己的科技和經濟，也不可能完全切斷對國外網站的存取。

而這些網站同時也保存著最新的電腦程式和人工智慧（AI）的研究成果等資料，所以即使是強權國家也不得不讓人民去連接這些網站。來自獨立媒體的報導、民主人權工作者的資料等，就能放在這些網站上。

記者言及，「有人看到俄羅斯揮軍侵略烏克蘭，覺得合作的效果有限，甚至懷有無力感」。對此，唐鳳說：「以烏克蘭為例，在澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政府有動作之前，世界上就有許多人使用加密貨幣向烏克蘭提供援金，或是透過社群網站在烏克蘭國內外提供必要的資訊。我認為，採取行動就能夠克服無力感。」

她表示，日本也是台灣進行網路合作的對象。日本的數位廳成立前，她曾多次與內閣官房顧問、慶應大學教授村井純進行討論。台日在數位技術方面的思考方式非常類似，期待台日進行更多合作。

唐鳳認為，社會的數位化需要官民合作。在河野太郎就任數位大臣之前，她就與河野討論過。

她表示，中國8月初實施軍事演習後，她出席了台灣IT技術人員的會議，會中談到了這次台灣受到的網攻幸好沒對電力、能源或是高科技等產業造成太大影響。大家都認為如果基礎建設遭到癱瘓，影響非常大。針對網攻，有必要官民合作防禦。民間企業的資安主管就可作為溝通橋梁，與行政機關和各企業等加強資訊交換。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀