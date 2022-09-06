台灣史上最大金融弊案「十信案」（二）：經濟部長徐立德請辭成為替罪羊，避免案情往上延燒

文：申飛

陰謀裡的陰謀

十信案至今36年，仁愛路圓環的敦南金融大樓，案發後出售給新光吳家，2011年，又為蔡家買回。看起來，這已經是台灣官商關係變化過渡時期的一則往事。但是提到這事，一般都說，蔡家依舊耿耿於懷，認為當時財務不佳、瀕臨崩壞的民間金融機構所在多有，並不一定要拿蔡辰洲開刀。被牽連的國泰集團員工，回憶起來，甚至以白色恐怖形容。

當時一位集團經理，在回憶錄裡描繪了國信集團破產拆解後的悽慘景象。營收不差的關係企業被破出讓，連王冠上的寶石來來飯店都不得不易主。許多中階主管一夕成為債務人，往來的中小企業負責人也成為票據犯。

一大早，便有許多人在蔡辰男辦公室守候，大聲問道：「董事長，我們盡心盡力這麼多年，你一句話也不拿出來嗎？」 似乎，儘管宣示要「保障十信存戶權益、維護金融秩序穩定」，但是比起實際的員工存款受災存戶、被牽連的主管與中小企業，政府的介入更在意的，是如何拆解這個集團，而非追回去向成疑的金流，釐清真正的責任歸屬。

他說，在當時的眾多信用合作社裡，十信一直是經營最好的幾個，此前多家出問題的合作社，都是十信幫政府吃下來。國信部份，國信在業界績效良好，規模贏過第二名的中國信託許多。多年後想起，他仍覺得十信案或有國民黨政府借刀殺人的意味。手起刀落，牽連無數無辜。比起財政部報告批判的違背法令惡性重大，或是商業週刊透露的官商勾結，這後面似乎隱隱有著更深的謎團，說著還不能就此結案。



這條線索，把我們帶往黨外雜誌。相較於財經週刊，這些根植於反對運動的文章，帶有鮮明的政治色彩，一言以蔽之，所有的經濟問題，都是政治貪腐，背後都有著陰謀。在多年後的今天，這些雜誌帶著一種奇特的歷史形象：那既是民主化運動的重要記錄，卻沒有太多人會重新拿起閱讀。

它們多半是時效性的文字，充滿激烈的攻擊，比起事實，更多地反映了人們的憤怒，在有限的事實裡，傾注著種種臆測與謠傳，以填補對現實的困惑。而這些在事實與謠傳之間的文字裡，正有著我們要找的東西。

1985年3月6日，蔣經國在國安會議和國民黨中常會上說了重話，要徹底整頓經濟犯罪。在2月3日，案發前夕，蔣已經宣示「反對壟斷，反對特權，反對投機。」這一天，他更直接指示：「今年這一年當中，特別要整頓財務、金融和經濟方面存在的問題。」「政府官員一定要憑良心依法辦事。」

但是，黨外雜誌的撰稿者卻有不同解讀。

像獵犬一樣，他們鉅細靡遺地捕捉著官方媒體的片段資訊，填補裡面的空白。他們一一比對前後不一的宣示，編織黨職公職的系統，從人事升降調動的細微變動，推測整個權力結構運轉中，外界所看不到的核心決策。

在案發之後，始終「好官我自為之」的經濟部長徐立德，辭職前後的報導，便是一個例子。在整個2月，當跟官方關係密切的大報，代表企業界訊息的財經雜誌，都還在挖掘蔡家的種種不法，黨外雜誌已經將砲火全力指向國民黨的要員們。

報導獨家揭露，早在兩年前，台北市財政局擬定撤換蔡辰洲，將十信分拆為二的「斷然處置方案」，業經財政部金融司簽報，時任財政部長的徐，將方案壓了兩個月後予以否決，批示由合庫進駐輔導的溫和方案。

這中間的故事一點一點披露。

報導指出，十信問題放款，經歷幾任財政部長，在張繼正任內的1979年還是11億，到徐立德任內，已經激增到1983年底的38億。這段期間，徐立德作為來來飯店香格里拉俱樂部的特級貴賓，手持價值200萬元的VIP卡，不時出席宴飲，招待三溫暖。

1984年初，蔡辰男爭奪華僑銀行控制權之戰，儘管最終以不符華僑身份敗北，但在徐的護航下，政府以高價回購蔡家手上的股份。而徐成立「中華民國行政學會」，蔡辰男也慨然贈與辦公大樓，又將國泰信託總經理換為徐的親近同學謝森展，每天固定到財政部長辦公室跑一趟。

儘管在3月11日，因為輿論上的壓力，徐立德說出「雖然沒有政治責任，但我有道德責任」，請辭獲准。但是，黨外雜誌並不因此鬆口。相反地，根據請辭前後的線索，他們認為這只是斷尾求生的一幕政治宣傳戲劇。

新的報導指出，徐立德突如其來的請辭，有著背後的動力。

不過幾個禮拜前，在十信案的風暴中，面對記者的提問，徐始終談笑風生，四兩撥千斤，對自己的官位顯得極有把握。只有一次，自立晚報記者單刀直入，問到他與國泰蔡家的密切關係，才幡然變色，怒摔電話。但也隨即在當晚請託友人，打電話向自立晚報社長疏通。

當時，黨外雜誌推測，認為春節前監察院例會上，張一中等監委主動成立的監察小組，其作用不過是為了避免增額監察委員介入，而由國民黨監察院黨部主動請纓，作作樣子。正如前一年海山等煤礦連接出事，黨外監委提出調查，以釐清政治責任歸屬，卻為國民黨派出協查的監委牽制。一波三折，徐始終沒有到院接受調查，位置穩如泰山。

但是，到了2月底，春節過後，院會開議，隨著2月26日立法院外頭出現有史以來最大規模的請願隊伍，國塑集團的債權人，在正門、側門高呼口號：「打倒蔡辰洲」、「蔡辰洲是罪魁禍首」、「立即逮捕蔡辰洲」這時，執政當局，似乎也改變了策略。