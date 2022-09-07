台灣史上最大金融弊案「十信案」（三）：整頓十信是黨國轉移江南案焦點的「白色恐怖」？
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江南命案對國民黨完全是負面的不利影響，但是整頓蔡家，揪出一些貪便宜的小官員，卻會贏得一般人的喝采。這或許也就是親歷者使用「白色恐怖」一詞形容十信案的意義。
文：申飛
接下來的黨外雜誌上，繼續引述不具名「財經權威人士」的消息，指稱財政部長陸潤康，及其背後主掌財金多年的行政院長俞國華，都脫不了關係。而十信案情的天天向上，也不當到徐立德為止。據稱，陸接任徐出掌財政部後，仍然秉持跟蔡家的合作關係，予以多方照顧。在立委質詢下，陸承認持有來來飯店貴賓卡便是一證。
在案發前夕，陸也與蔡辰洲達成共識，因而批准了30億元融資，只是陸沒想到十信的窟窿30億竟填不滿，才緊急喊停，轉身翻臉，扮起果斷徹查的角色。而陳曉鰲脫稿演出，更讓陸決定落井下石，提供陳的違法證據給有關單位，一方面讓合庫作替死鬼擔起責任，一方面也殺雞儆猴，避免還有其他人口無遮攔。只是沒想到陳一口咬定上面對放款知情，而落得辦案也不是，不辦也不是的窘境。
8月，隨著監察院最終調查報告的出爐，陸潤康在質疑聲中宣示負起責任，辭職獲准。但他也堅持自己問心無愧，將十信案歸諸於長期種下的種種制度弊端，以及歷任監管機構，為了維持經濟穩定，難以下定決心處置，反而自己是「以最大的決心，排除一切困難，斷然處置，是非自有公斷。」
至於30億資金流向，他說，在案發前，2月初在市面謠傳下，十信各分社已經陷入擠兌，合庫如果不依法給予支援，將釀成更大的經濟風暴。當時融通的資金，只有一小部份流入國塑關係企業，主要是應對擠兌的民眾需求。
但是，如果一切都如陸潤康所言，那麼5月的這起風波，便難有合理的解釋。在陳曉鰲被逮捕偵訊時，身為主管長官的陸即使沒有如黨外雜誌的說法「落井下石」，他卻不曾用這番合情合理的交待，為「無辜」的陳說上一句話。
黨外雜誌的報導有多少成份的真實呢？自然，在黨國體制下，權威人士難以具名，真的消息與想像的陰謀都只能用半公開的管道傳遞。而在這一層套一層的陰謀中，幾許確鑿的證據，需要多上幾倍的想像來拼湊成一個故事。可以確定的中小陰謀，也使得那難以測度，在權力最高處的計畫，在人們的傳播中，變得更為堅實可信。
在真實與想像之間，國民黨文工會（文化傳播工作會）對報社的指示，更為此添增一份支撐。在徐立德辭職獲准後，文工會邀請各報主管做了背景說明：「一、要強調政府一切依法處理，矢志維護經濟紀律的決心；二、要誇讚政務官的道德勇氣，勇於承擔政治責任的表現；三、各報要作到療傷止痛，見好就收，不要誤導民眾宣洩情緒。」
於是，也在這裡，跟著這些使官方說法難以自圓其說的旁證，儘管沒有直接的證據，我們卻來到那隱隱約約浮現的權力運作機制跟前。那我們終於找到，應該加上引號的「可靠消息來源」所透露的「十信案件本來就是國民黨一手導演的事件」，也越發顯得像是事件看不透的核心：
國民黨在江南命案搞得灰頭土臉，百般辯解也難以自圓其說之後，黨內決策者就亟思以另一件足以震撼社會的大事來轉移人民的注意，在陳啟禮與吳敦受審之前，揭發十信的弊案，對國民黨而言，是「夠本」的生意。江南命案對國民黨完全是負面的不利影響，但是整頓蔡家，揪出一些貪便宜的小官員，卻會贏得一般人的喝采。
而這或許也就是親歷者使用「白色恐怖」一詞形容十信案的意義。儘管從今天的角度看，作為經濟犯罪的十信案，與今天用這四個字指稱的政治案件與思想壓迫，顯得頗為遙遠；但是回到當時，黨國體制的運作方式卻概括一切。
在政治權力與經濟利益依循著黨國體制進行分配而運轉的時代，蔡辰洲憑借在商場江湖打滾的動物性本能，察覺了體制漏洞與獲利方法，將上下打點，舖平道路，使自己的利益與黨國的利益重疊起來。甚至一度產生錯覺，這個體制正圍繞他轉動。
比起站在體制對立面的抗爭者，蔡辰洲彷彿聰明得多了。但是，他的本能並沒有告訴他這個體制的真正構造：只要他的利益共同體一運轉失靈，這個體制的核心便會顯露出來，毫不留情地，為確保自己的生存，將他拋擲到深淵之中。
黨國內部的波浪
然而，案件似乎還沒塵埃落定。追蹤那陰謀巨大輪廓的過程裡，有兩條歧出的線索，將我們帶向黨國體制內部的波浪。
一條是1985年8月20日，蔣經國的問話。一般認為與蔡家關係密切的蕭政之，指稱在國璽公司蓋章的借款都是人頭，他並不知情。他說，自己所以會被針對，是因為蔣經國次子蔣孝武有意接班，忌恨王昇人馬。在十信案發後，他一直打官司上訴，一路上訴到最高法院發回高等法院更審。一直到蔣經國因為徹查涉案官員進度之緩慢大為憤怒，問道：「蕭政之怎麼還沒有關起來？」蕭才終於入獄。
另一條是陸潤康在回憶錄裡，認為當時他所以在媒體上不斷受到攻擊，監察院報告直指違法失職，乃是因為「有人要這個位子」。反俞國華的派系，以之作靶，在暗地裡興風作浪。
就現有的資料，我們無法證實蕭政之跟陸潤康究竟如他們的辯白般廉潔不染，或者，其實深深涉入與蔡家的往來。我們只能猜想，在比例尺上，這頭多一些，或往另一頭多一些。但從這裡，可以確定的一點是，比起一台精確殺人不見血的無敵機器，在那時，黨國體制更像是許多零件彼此咬合不齊的龐大機器，儘管佔有絕對優勢，聲音震耳欲聾，在聲浪之下，卻時常有卡住的狀況。
在黨外雜誌撰稿者眼中，國民黨是所有罪惡的根源，巨大的陰謀從核心指示層層下達，吞噬台灣人民長久以來打拚的經濟成果。但是，從這兩條線索，卻可以看到那陰謀的另一側面：
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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