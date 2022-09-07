台灣史上最大金融弊案「十信案」（三）：整頓十信是黨國轉移江南案焦點的「白色恐怖」？

文：申飛

接下來的黨外雜誌上，繼續引述不具名「財經權威人士」的消息，指稱財政部長陸潤康，及其背後主掌財金多年的行政院長俞國華，都脫不了關係。而十信案情的天天向上，也不當到徐立德為止。據稱，陸接任徐出掌財政部後，仍然秉持跟蔡家的合作關係，予以多方照顧。在立委質詢下，陸承認持有來來飯店貴賓卡便是一證。

在案發前夕，陸也與蔡辰洲達成共識，因而批准了30億元融資，只是陸沒想到十信的窟窿30億竟填不滿，才緊急喊停，轉身翻臉，扮起果斷徹查的角色。而陳曉鰲脫稿演出，更讓陸決定落井下石，提供陳的違法證據給有關單位，一方面讓合庫作替死鬼擔起責任，一方面也殺雞儆猴，避免還有其他人口無遮攔。只是沒想到陳一口咬定上面對放款知情，而落得辦案也不是，不辦也不是的窘境。

8月，隨著監察院最終調查報告的出爐，陸潤康在質疑聲中宣示負起責任，辭職獲准。但他也堅持自己問心無愧，將十信案歸諸於長期種下的種種制度弊端，以及歷任監管機構，為了維持經濟穩定，難以下定決心處置，反而自己是「以最大的決心，排除一切困難，斷然處置，是非自有公斷。」

至於30億資金流向，他說，在案發前，2月初在市面謠傳下，十信各分社已經陷入擠兌，合庫如果不依法給予支援，將釀成更大的經濟風暴。當時融通的資金，只有一小部份流入國塑關係企業，主要是應對擠兌的民眾需求。

但是，如果一切都如陸潤康所言，那麼5月的這起風波，便難有合理的解釋。在陳曉鰲被逮捕偵訊時，身為主管長官的陸即使沒有如黨外雜誌的說法「落井下石」，他卻不曾用這番合情合理的交待，為「無辜」的陳說上一句話。

黨外雜誌的報導有多少成份的真實呢？自然，在黨國體制下，權威人士難以具名，真的消息與想像的陰謀都只能用半公開的管道傳遞。而在這一層套一層的陰謀中，幾許確鑿的證據，需要多上幾倍的想像來拼湊成一個故事。可以確定的中小陰謀，也使得那難以測度，在權力最高處的計畫，在人們的傳播中，變得更為堅實可信。

在真實與想像之間，國民黨文工會（文化傳播工作會）對報社的指示，更為此添增一份支撐。在徐立德辭職獲准後，文工會邀請各報主管做了背景說明：「一、要強調政府一切依法處理，矢志維護經濟紀律的決心；二、要誇讚政務官的道德勇氣，勇於承擔政治責任的表現；三、各報要作到療傷止痛，見好就收，不要誤導民眾宣洩情緒。」

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於是，也在這裡，跟著這些使官方說法難以自圓其說的旁證，儘管沒有直接的證據，我們卻來到那隱隱約約浮現的權力運作機制跟前。那我們終於找到，應該加上引號的「可靠消息來源」所透露的「十信案件本來就是國民黨一手導演的事件」，也越發顯得像是事件看不透的核心：

國民黨在江南命案搞得灰頭土臉，百般辯解也難以自圓其說之後，黨內決策者就亟思以另一件足以震撼社會的大事來轉移人民的注意，在陳啟禮與吳敦受審之前，揭發十信的弊案，對國民黨而言，是「夠本」的生意。江南命案對國民黨完全是負面的不利影響，但是整頓蔡家，揪出一些貪便宜的小官員，卻會贏得一般人的喝采。

而這或許也就是親歷者使用「白色恐怖」一詞形容十信案的意義。儘管從今天的角度看，作為經濟犯罪的十信案，與今天用這四個字指稱的政治案件與思想壓迫，顯得頗為遙遠；但是回到當時，黨國體制的運作方式卻概括一切。

在政治權力與經濟利益依循著黨國體制進行分配而運轉的時代，蔡辰洲憑借在商場江湖打滾的動物性本能，察覺了體制漏洞與獲利方法，將上下打點，舖平道路，使自己的利益與黨國的利益重疊起來。甚至一度產生錯覺，這個體制正圍繞他轉動。

比起站在體制對立面的抗爭者，蔡辰洲彷彿聰明得多了。但是，他的本能並沒有告訴他這個體制的真正構造：只要他的利益共同體一運轉失靈，這個體制的核心便會顯露出來，毫不留情地，為確保自己的生存，將他拋擲到深淵之中。

黨國內部的波浪

然而，案件似乎還沒塵埃落定。追蹤那陰謀巨大輪廓的過程裡，有兩條歧出的線索，將我們帶向黨國體制內部的波浪。

一條是1985年8月20日，蔣經國的問話。一般認為與蔡家關係密切的蕭政之，指稱在國璽公司蓋章的借款都是人頭，他並不知情。他說，自己所以會被針對，是因為蔣經國次子蔣孝武有意接班，忌恨王昇人馬。在十信案發後，他一直打官司上訴，一路上訴到最高法院發回高等法院更審。一直到蔣經國因為徹查涉案官員進度之緩慢大為憤怒，問道：「蕭政之怎麼還沒有關起來？」蕭才終於入獄。

另一條是陸潤康在回憶錄裡，認為當時他所以在媒體上不斷受到攻擊，監察院報告直指違法失職，乃是因為「有人要這個位子」。反俞國華的派系，以之作靶，在暗地裡興風作浪。

就現有的資料，我們無法證實蕭政之跟陸潤康究竟如他們的辯白般廉潔不染，或者，其實深深涉入與蔡家的往來。我們只能猜想，在比例尺上，這頭多一些，或往另一頭多一些。但從這裡，可以確定的一點是，比起一台精確殺人不見血的無敵機器，在那時，黨國體制更像是許多零件彼此咬合不齊的龐大機器，儘管佔有絕對優勢，聲音震耳欲聾，在聲浪之下，卻時常有卡住的狀況。

在黨外雜誌撰稿者眼中，國民黨是所有罪惡的根源，巨大的陰謀從核心指示層層下達，吞噬台灣人民長久以來打拚的經濟成果。但是，從這兩條線索，卻可以看到那陰謀的另一側面：