台灣史上最大金融弊案「十信案」（五）：江南案與十信案後，擔憂情治系統失控的蔣經國出手了
我們想讓你知道的是
這種無法控制情治系統，無法在現代國家轉型與威權體制之下保持平衡的擔憂，在1980年代的蔣經國心裡，一直盤據著。儘管蔣經國的意志積極地介入了十信案，看似和黨國一直以來相近的作法下，卻指向了對「白色恐怖」機器根基的拆除。
文：申飛
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將近兩年的時間裡，曾在西伯利亞集中營、集體農場工廠、史達林大整肅下度過青年時期，培養出堅忍性格，總是相信理智判斷超過意識型態的蔣經國，彷彿什麼都沒做，但也像是一直靜靜注視著，戰後台灣這套他一手參與建立的黨國體系。注視著在那上面，地方勢力有限度的政治開放、技術官僚主導的經濟發展、情治系統的危機監控，三者之間是否還能——特別是在自己死後——維持平衡。然後在江南案與十信案後，做出了最後的決定。
在人生邁入終點的前夕，這位從情治系統起家的最高領導者，也許，腦海中旋轉的，包括最初組建三青團幹部學校的壯志；試圖以建國勘亂大隊對抗上海豪門資本的嘗試；在內戰失敗後用政工體系重組國民黨取得在台灣的穩定；一直到20年前接班時掌握情治系統的優勢。而在這時，他終於否定了這些，確認這一套體系已經不能用於統治這個島嶼上越來越複雜的現代化社會。
甚至於，不僅是有意借助情治系統的接班人做不到，即使是他自己，假定健康無礙，在維持統治平衡的30多年後，也必須選擇不同的道路了。
看著這兼具傳統宮廷接班以及現代國家轉型的複合劇本，從手上的資料，我們很難清楚地說，是因為外界壓力，孝武外放新加坡大使，父子相擁而別，說出蔣家人「不能也不會接任總統」之後，沒有了傳位的困惑，終於看清楚台灣不能不朝現代國家轉型；抑或更多的是，兩年來對制度的思考，終於因為案發而在心中達成結論。
可以確定的是，這種無法控制情治系統，無法在現代國家轉型與威權體制之下保持平衡的擔憂，在1980年代的蔣經國心裡，一直盤據著。這樣，或許，不同於黨外雜誌的想像，儘管蔣經國的意志積極地介入了十信案，看似和黨國一直以來相近的作法下，卻指向了對「白色恐怖」機器根基的拆除。
在此，「白色恐怖」一詞，彷彿說著，不僅僅是棋子一般的被統治者，連同最高統治者，也是被其壟罩的一員。當他一度在緊急狀態下受到威權體制的誘惑，在他的眼睛所能看到的範圍之外，情治系統內各種不確定的因素，便會開始不斷增生，直到維護整個體制的成本不斷增加，而吞噬他所統治的國家本身。直到他發現，自己也在那恐怖之中，必須用建立這套系統的個人意志的最高命令，來拆解這套系統。
有著四種恐怖的島嶼
在1985年的台灣，我們看到了這個島嶼上的四種恐怖。
蔡家的小兒子，背著自小的小兒麻痺與分家爭產的挫折，把財務槓桿壓到最大，交結大小官員，對準金融監管的漏洞，意圖把自卑轉為霸業。蔣家的次子，眼前是正在往現代治理轉型的政府，為領導人權力的繼承，面對越發複雜的社會發展，在情治系統效力越來越不足的時刻，反過來用了黑幫的力量。
這兩個繼承人，都試著繞過運轉不靈的體制，直達自己的目標，卻因此揭開了體制的實情，把早已鏽蝕的痕跡公佈在人們面前。在這個體制下，一般民眾儘管分享經濟成長的果實，卻也缺乏制度性保障。在日益繁榮也日益競爭的經濟轉型中，不安的陰影也一天天擴大。伴隨反對運動刊物的收集、加工與傳播，各種陰謀的想像與謠言，既從中吸收養分，也成為抒發體制不公的出口。
而比起一般民眾，彷彿具有特殊管道，能謀求自身利益的民間財團，也像是走在自身架起的高高槓桿上。有多大的利益可獲取，也就有多大的深淵，當私人的官商網絡破滅時，在下頭等待著。
在官僚中，有心牟利的官員，固然可以透過財團的尋租空間而上下其手，但在貪腐的網絡中，也隨時可能被拋棄成為替死鬼。而在複合了威權人治關係與近代國家治理的黨國政府體制裡，即使是有心做事的官員，也難以平安度日。規章充滿漏洞，許多人想要利用。與人為善跟被殺雞儆猴，在兩者之間，能按規章辦事、安分守己已經是難得的運氣。甚至於，在輿論的傳佈中，你沒有辦法控制自己被建立成哪一個形象。
最後，處在整個體制的頂點，最高領導人也深深困在其中。當整個體制與其所控制的島嶼越發複雜，資訊的不透明與不對稱，曾經使他能夠控制一切的機器，如今，也每件事物開始慢慢都失去控制。
把這些陳年的報紙雜誌，日後的傳記和回憶錄，放滿一張桌子。回到那每個人都懷著不安的年份。在那些陰謀與謠言被忘記的多年之後，透過他們之間虛擬的對話，或許我們終於得以跨過當時各個封閉困惑的節點，而看到時代的整體面貌。儘管仍然沒有材料可以說明十信案的每個細節，但是我們卻可以看到籠罩在整個島嶼上空，關乎了每一個人的不安。
在民主化30多年後，當政治上不同光譜的人們，持續辯論著，究竟是民眾從底下推翻了這個體制，或者如黨國的辯護者所說，是最高領導人主動開啟了改革。在民主化尚未成為確定歷史方向的1985年，這不安的積雲，提醒了我們，在後民主化各種版本的歷史記憶裡，有著一塊一直沒有被好好探討的歷史環節：
在經濟發展中，威權體制如何長成一個超出自身預期的怪物，甚至在那個時候，開始吞噬自己。而這吞噬又如何使得各方必須停下來，面對共同的不安，以確認接下來的方向。
故事到了這裡，似乎終於可以告一段落。就像我們知道的民主化歷史，在兩年後的夏天，黨國宣告了解嚴令。此後的台灣，不再有報禁跟黨禁，沒有言論的禁區。那些埋藏在陰謀和謠言裡的，對自由的想像與對公平的渴望，都將在公眾之前被討論。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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