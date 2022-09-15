俄羅斯挑戰世界秩序（上）：莫斯科公國延續至今的生存意志，在烏克蘭戰場形成「超常態持久戰」

2022年再起的俄烏戰爭已歷時半年，在烏克蘭的奮力抗衡之下，俄國未能重演2008年席捲喬治亞，無法如願迅速擊敗烏克蘭。但是面對軍事層面未如預期，俄國也將涉及的領域擴展至軍事以外的層面，衝突型態與規模，從兩國的軍事層面螺旋揚升至東西方陣營，形成全球性的「意識之秩序」衝突。

權威學者張登及認為，在自由主義國際秩序（liberal institutionalist）遭受俄烏戰爭的加速催動下，深化大國之間的內部經濟和社會的跨層次聯動，使得大國之間結構性鬥爭和範圍溶解的重組過程中攤開衝突，人們將會看到兩種「持久戰」。

其中第一種型態是，地緣前線斷層帶上的小國的消耗戰，也就是我們熟悉的代理人戰爭。第二種型態則是，大國為爭取和形塑新秩序的長期、全方位鬥爭。更進一步詮釋其權力的本質，採取的是經濟與資源爭奪、社會價值觀解構，甚至是長時間文化意識的對抗，這也是俄國在俄烏戰爭中所採取的型態，筆者以其文化特性暫稱之為「超常態持久戰」（Extra-normal protracted wars）。

「超常態持久戰」是俄羅斯文化的生存詮釋

「超常態持久戰」以俄羅斯文化的持久韌性傳統和資源優勢，其精神意志可上溯至14世紀的莫斯科公國對抗金帳汗國，成熟於1812年的俄法戰爭，並於二次大戰的「衛國戰爭」再次展現俄羅斯精神意志。

這是一種長於有限資源的低成本領域鬥爭形態，由於19世紀前的俄國仍多數為農奴和非自由農，有別於歷經公民社會與產業發展的西方，長於動員第一級產業的資源，化不善於巧戰而長於拙戰，隨著衝突時間的演進，而能於精神層面漸佔上風，是基於俄羅斯生存境遇的一種權力詮釋方式。

今日的俄國在俄羅斯文化的基礎上進一步與現代科技辯證發展，既能把握獨有的文化特性，又能把握蘇聯革命的成果，以有限度的科技能力上發動局部直接衝突，並將其意識括及全球化、經濟、資源與社會等層面，甚至可以視為是俄版的超限戰。

「超常態持久戰」是為挑戰西方秩序

在此次的俄烏戰爭中，「超常態持久戰」的型態分為三個層次呈現：第一層次的直接衝突，著力於兩國的領土與戰略要地的爭奪，圍繞黑海沿岸和克里米亞半島的戰線，便是為斷絕烏克蘭出海口；第二層次的超軍事衝突，著重於歐盟與俄羅斯之間的經濟、能源的交互制裁，俄國挾能源和資源的優勢，消耗歐盟的經濟與福利政策資源，以及民選政府的民意熱度。