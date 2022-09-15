俄羅斯挑戰世界秩序（上）：莫斯科公國延續至今的生存意志，在烏克蘭戰場形成「超常態持久戰」
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烏俄戰爭激盪至今，俄國採取低限度成本的「超常態持久戰」作為抗衡手段，使得自由主義國際秩序陷入挑戰，西方國家在未有十足準備下已陷入安全和經濟的持久對抗。
2022年再起的俄烏戰爭已歷時半年，在烏克蘭的奮力抗衡之下，俄國未能重演2008年席捲喬治亞，無法如願迅速擊敗烏克蘭。但是面對軍事層面未如預期，俄國也將涉及的領域擴展至軍事以外的層面，衝突型態與規模，從兩國的軍事層面螺旋揚升至東西方陣營，形成全球性的「意識之秩序」衝突。
權威學者張登及認為，在自由主義國際秩序（liberal institutionalist）遭受俄烏戰爭的加速催動下，深化大國之間的內部經濟和社會的跨層次聯動，使得大國之間結構性鬥爭和範圍溶解的重組過程中攤開衝突，人們將會看到兩種「持久戰」。
其中第一種型態是，地緣前線斷層帶上的小國的消耗戰，也就是我們熟悉的代理人戰爭。第二種型態則是，大國為爭取和形塑新秩序的長期、全方位鬥爭。更進一步詮釋其權力的本質，採取的是經濟與資源爭奪、社會價值觀解構，甚至是長時間文化意識的對抗，這也是俄國在俄烏戰爭中所採取的型態，筆者以其文化特性暫稱之為「超常態持久戰」（Extra-normal protracted wars）。
「超常態持久戰」是俄羅斯文化的生存詮釋
「超常態持久戰」以俄羅斯文化的持久韌性傳統和資源優勢，其精神意志可上溯至14世紀的莫斯科公國對抗金帳汗國，成熟於1812年的俄法戰爭，並於二次大戰的「衛國戰爭」再次展現俄羅斯精神意志。
這是一種長於有限資源的低成本領域鬥爭形態，由於19世紀前的俄國仍多數為農奴和非自由農，有別於歷經公民社會與產業發展的西方，長於動員第一級產業的資源，化不善於巧戰而長於拙戰，隨著衝突時間的演進，而能於精神層面漸佔上風，是基於俄羅斯生存境遇的一種權力詮釋方式。
今日的俄國在俄羅斯文化的基礎上進一步與現代科技辯證發展，既能把握獨有的文化特性，又能把握蘇聯革命的成果，以有限度的科技能力上發動局部直接衝突，並將其意識括及全球化、經濟、資源與社會等層面，甚至可以視為是俄版的超限戰。
「超常態持久戰」是為挑戰西方秩序
在此次的俄烏戰爭中，「超常態持久戰」的型態分為三個層次呈現：第一層次的直接衝突，著力於兩國的領土與戰略要地的爭奪，圍繞黑海沿岸和克里米亞半島的戰線，便是為斷絕烏克蘭出海口；第二層次的超軍事衝突，著重於歐盟與俄羅斯之間的經濟、能源的交互制裁，俄國挾能源和資源的優勢，消耗歐盟的經濟與福利政策資源，以及民選政府的民意熱度。
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辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
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Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
不論是畫面生動又讓人秒懂的圖解插畫，還是清晰俐落的報導配圖，關鍵評論網的讀者們想必於這些視覺素材不陌生，你是否好奇它們是怎麼做出來的呢？這次我們請到關鍵評論網媒體集團的編輯與設計師們，來跟大家分享他們各自拿手的 PS 技巧！讓設計麻瓜也能上手！
Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
PS 筆刷討喜最常用的功能，要創造出風格插畫，筆觸與材質是不可忽略的重要細節。在工具列裡面有非常多預設的筆刷樣式，「可以選擇你看得最順眼的，再進行筆刷設計的調整，調整過後插畫線條就會變得非常不一樣！」討喜邊說邊向我們示範了幾個他愛用的筆刷。
想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
接下來討喜也教大家用 Photoshop 做出機器感十足的「像素字」。首先在 Photoshop 用文字工具輸入你要的文字內容，字體選用新細明體之後，將字體的「平滑度」改成無，再調整字的大小就可以輕鬆做出像素字，不論在海報設計或 banner 設計的時候都超實用！
視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
San 用一張報導的主視覺示範他平時的 PS 相片拼貼流程，「我先將照片中要使用的人物去背、抽色，在背後加上一個輪廓，讓他有種從紙張上剪下來的感覺」，再用另一種紙張做質感圖層，更改圖層屬性讓紙張的材質跟人物融合，最加入報導相關的物件、Logo、標題，為畫面打上陰影就完成了！
社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
最後登場的是內容部節目組的 Sid，他的工作主要是負責內容視覺設定以及平面影像合成，像是國際大風吹、國際值日生等熱門節目，都是由他負責。冷面笑匠 Sid 說他常用自己的身體當成合成要素，「跟大家介紹一個非常方便的物件選取工具，稍微滑一下游標就會發現，我的身體已經被含括在這個選取的範圍了。」只需要幾秒 Photoshop 就能判斷圖片中的物件，讓我們用 PS 去背更輕鬆。
擷取好手部的素材之後，Sid 將素材與既有的底圖結合，「利用遮色片搭配筆刷工具，既不會破壞原本影像，還可以做更多變化。」除此之外，Sid 還介紹了 Adobe 近期應用機器學習開發的功能 Nerual Filters，在濾鏡欄點擊 Nerual Filters 後開啟「彩色化」的選項，既可以在幾秒鐘內將黑白照片變成彩色照片囉。
看完設計師們的分享，是不是也想自己動手試試看呢？不管你是資深使用者，還是從未接觸過修圖軟體的設計麻瓜，習慣用電腦合成或用平板繪圖，Photoshop 都能滿足你所有的需求，現在就下載 Photoshop 感受魔法般的功能吧！