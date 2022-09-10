台灣史上最大金融弊案「十信案」（六）：轟轟烈烈召開，卻沒有達成任何成效的「經革會」

文：申飛

來得太晚又太早的自由時代

儘管後來的研究者試圖給經革會一個歷史定位，認為「雖然通過的許多提案並沒有馬上實行，卻可以說，它宣告了這個時期朝向經濟自由化的思潮動向」。但是，翻開當時的商業雜誌，看著上頭種種報導、揣測與困惑，或許，更重要的是：那動用了官方、學界、產業界100多位代表，經過半年時間討論出來的「許多提案」，卻所以沒有馬上實行的原因。

「官員是主角、學者是配角、工商界人士是龍套：經革會到底是誰家天下？」、「經革會的大贏家與大輸家：誰出賣了經革會？」類似的標題充斥著商業雜誌版面，不像黨外雜誌那樣顯露刀鋒，嚴守莫談政治的分際下，卻依然隱約帶著銳角。跟著這些將出的匕首，1985年9月30日，中秋節夜晚的一場論辨，呈現在讀者眼前。

據記者說，這天，政府各機關都補假在家休息，經革會出席的委員人數反而比歷次更加踴躍。經過5個月，每週開會四次以上的經革會臨近尾聲，委員們累積了許久的情緒，意外地一口氣在這一天爆發開來。

全國工業總會理事長，貿易組的辜振甫首先開火提問：「大宗物資改進方案，到了國貿局已經縮水，外邊傳聞經濟部本來就打算說一套做一套，到底政府有沒有誠意改革，為什麼提案上去，總是回覆『原則通過、參考辦理』？」而兩稅合一提案還在經革會討論就遭遇封殺，最後妥協成降低營利事業所得稅到15%－20%的決議案，到了財政部卻絲毫未減。緊接著，也引發中華經濟研究院院長蔣碩傑再三關切。

這時，列席的財政部長與經濟部長，則一如過去幾個月，沉住氣，一言不發，只準備繼續內部既定的保守方針。這套氣定神閒的戰術，先前已經封殺了幾個牽動深重的提案。正如記者分析的，儘管成員來自產、官、學三方，但學者中有幾位本來就有任職政府的背景，產業界不願出頭的更佔多數，雖然場面不乏砲火，最後提案投票時，大抵還是按照行政院原有構想決定通過與否。

這時，行政院院長俞國華的老班底，秘書長王清章，只好出面表明院方立場：「院長絕對尊重經革會決議，只是許多決議涉及修法，難以立即付諸實行。不過，經革會應該也多在政策的大原則、大方向上作決定，細節訂得太細，可能會因為對實務不夠熟悉，給執行的基層機關添增困擾。」

王清章的答覆，看似言之成理，卻又引發工商時報主筆王作榮強烈不滿。幾個月來，經革會的討論內容，已經降格到各種枝節細項的提案，越來越不如成立時各方的期待：確立下一階段台灣的經濟方針。而現在連具體提案都被擱置，行政院卻反過來要求大原則了。

他說：「經革會已經是先天不足後天失調，減稅案政府乾脆一點，就個同意執行，加個『原則同意』已經沒有意思，再加個『研究辦理』就更沒意義了。」到最後，剛從經濟部長轉任經建會主委，主持經革會的趙耀東，只好出面打圓場，強調院長對經革會肯定的態度，不需懷疑，交付研究辦理，主要是減少執行上不必要的阻礙。各方才在針鋒相對間，結束這尷尬的一晚。

只是，出面打圓場的趙耀東，這時恐怕也沒想到經革會的命運。1個月後，經革會落幕。在總報告中，趙寫道：「具有重大政策性興革意義之建議方案並不多見，由於研討議題過多，重大議案之討論，時間更感緊迫，亦造成探討層面不易掌握，時而陷入技術層面之爭議」。

眼見成果未能符合輿論期待，他宣布每個月將召集各委員，追蹤各項決議的執行成果。這一宣布，卻在當晚被行政院長俞國華否認，更在隔天讓趙出面在記者會上指稱自己的發言是個錯誤，「經革會到此全部結束」。

這場經濟事務的高層級對話，最後，在一種詭譎的政治空氣中結束。商業雜誌的記者，為此筆鋒走在政治雜誌的邊緣。報導直指，經革會決議原本就「簡直不能算是建議」，從公營銀行的改革、外匯支出審核的放寬、大宗物資進口的自由化等，都是談論已久，民間早已取得共識的老問題。所差的，只是行政院點頭同意而已。而半年來，經革會的結果，只是暴露財金經部門的抗拒心態，諸多部會首長如此強硬，背後是否有「一隻看不見的手」？

但是，如是義憤填膺，反而讓經革會顯得越發奇怪：如果行政院從頭到尾都擺出強硬的抗拒態度，為什麼一開始要設立？如果是為了應付十信案後的惶惶人心，或者說得更直白地，為了年底選舉要演一齣戲，為什麼與各方人馬的配合這麼差，而媒體方面更是毫無打點？既沒有塑造出政府的改革形象，也沒有退而求其次，在穩健跟改革之間，展現出平衡與決斷？

這「看不見的手」，顯得比商業雜誌所設想的要更曲折。

要了解這份曲折，或許，答案不在經革會這場對錯太過清楚的爭執。而在更早一些，在開會之前，民間的人們是怎麼爭論的。那沒有結果的爭論，指向一個難以討論的對象。正如報導指出，許多決議早已受到廣泛討論。從1970年代中期開始，石油危機造成進口原料上漲，也導致最大市場美國訂單減少，促成台灣經濟起飛的加工出口輕工業成長策略，遭遇了嚴重挑戰。

「台灣經濟的下一步往哪裡去？」這個問題開始不時出現在報章版面。蔣碩傑與王作榮，這兩位在經革會上砲火猛烈又不得遂行其志的經濟學者，便是其中的主戰角色，分佔光譜的兩端。纏鬥多年的兩人，在經革會上卻砲口一致對準了行政院，其中對立又一致的關係，提示了一條被遺漏的歷史線索。