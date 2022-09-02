聯合國《新疆人權報告》延燒：歐盟強烈譴責北京，美國務卿誓為受害者討正義，中國全面封鎖消息

新疆人權報告出爐，UN秘書長籲立即釋放維吾爾人

（中央社）聯合國（UN）一份報告發現，中國新疆傳出虐待和強迫勞動情事的指控可信，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨（1）日呼籲中國應依循報告中的建議。

《法新社》報導，這份延宕已久的報告建議北京迅速釋放在新疆被任意剝奪自由的所有人，同時建議中國政府立即廢除所有歧視維吾爾人的法律、政策和做法。

古特瑞斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）告訴記者，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）卸任前公布的報告「證實秘書長針對新疆說了好一陣子的事，亦即人權和維吾爾族必須受到尊重」。

杜雅里克還說，古特瑞斯對自己讀到的報告內容感到「憂心」。

這份報告提到，中國「對新疆地區維吾爾人和其他穆斯林任意且歧視性的拘押」，可能構成違反人道罪。

杜雅里克表示：「秘書長非常希望中國政府接受人權高專評估中提出的建議。」

歐盟強烈譴責北京侵犯人權

（中央社）UN 31日發布一份延宕多時、關於新疆人權狀況的報告，指控中國可能構成國際罪行。歐盟執委會（European Commission）昨天也強烈譴責中國侵犯人權的行為。

《路透社》報導，歐盟執委會發言人在記者會表示，「我們正評估報告內容，並會及時作出反應。不過，正如我們先前所言，歐盟強烈譴責新疆和中國其他地區的侵犯人權行為，特別是對維吾爾人、其他少數民族及宗教信徒的迫害」。

執委會發言人還強調，「歐盟持續呼籲中國遵守國家和國際法規定的人權義務」。

聯合國人權事務高級專員、曾任智利總統的巴舍萊在8月31日卸任前發布報告稱，中國「對新疆地區維吾爾人和其他穆斯林任意且歧視性的拘押」可能構成違反人道罪。

這份40多頁的報告發現，有證據顯示，在北京當局「反恐和反極端主義」的幌子下，新疆地區發生「嚴重侵犯人權」的行為。

美國務卿誓為受害者討正義，英外相：促北京停止

《中央社》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天透過聲明歡迎這份重要報告的出爐，指報告為中國政府如何惡劣對待及虐待維吾爾族等少數族群，提供權威性描述。

布林肯指出，北京對維吾爾族人持續犯下種族滅絕及違反人道罪，報告加深且確立美國的嚴重關切。美國會持續與盟友、公民社會及國際社會緊密合作，為眾多受害者尋求正義及追究責任。「我們會持續向中共究責，敦促他們釋放被不當拘押的民眾，說明『被消失者』下落，並允許獨立專家能毫無阻礙地進到新疆調查。」

英國外交大臣特拉斯｜Photo Credit: AP / 達志影像 特拉斯曾向執政的保守黨數名議員表示，她認為北京當局在新疆對維吾爾等少數民族實施種族滅絕；如果成為首相，她將公開表態。

《中央社》報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）1日透過外交部發布聲明，指出聯合國報告提供令人難以忍受的可信新證據，呈現北京當局如何對維吾爾等少數民族行使任意、歧視性的拘留，以及虐待、性別和性暴力、違反生育權、毀壞宗教地點等，足以讓中國在國際社會蒙羞。

特拉斯說，英國已對相關中國高階官員發動制裁，並提出數項措施，以協助確保所有英國企業和組織不會因為供應鏈涉及相關人權侵害而成為共犯。英國將持續與國際夥伴合作，促進中國改變行為、即刻停止在新疆的駭人侵害人權事件。

中國外交部指報告「完全非法且無效」，全面封鎖消息

（中央社）針對聯合國人權事務高級專員巴舍萊前日公布新疆報告，指中國的行為可能構成違反人道罪，中國外交部發言人汪文斌昨天聲稱，聯合國這一報告是完全非法且無效的。

中國外交部下午舉行例行記者會。《路透社》報導，汪文斌還對此宣稱，這再次證明聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）已成為美國和西方的「惡棍和同路人」（a thug and accomplice）。

中國外交部發言人先前對西方國家批評新疆人權的反駁，在中國媒體上是必定報導的消息。然而，巴舍萊（Michelle Bachelet）前天公布新疆報告後，中方從駐日內瓦代表及外交部的回應，均不見中國媒體作任何報導，形同封鎖。

巴舍萊費時約1年進行的這份報告直指，從中國政府應用各項反恐和反「極端主義」策略的脈絡看來，新疆「出現重大侵犯人權情事」。「有可信跡象顯示，自2017年強制執行家庭計畫政策以來，生育權就遭侵犯」。

報告提到，在欠缺官方數據的情況下，「很難針對目前政策執行狀況，與相關生育權遭侵犯的全貌做出結論」。因此，這份報告並沒有提到外界普遍指責的「種族滅絕」。

巴舍萊在報告中指出，「新疆維吾爾自治區的人權情況同時需要政府、聯合國政府間組織與人權體制，以及更全面的國際社會的急迫關注」。她並建議中國政府迅速採取行動，釋放所有被關押在所謂培訓中心、監獄或拘留設施的人。

Photo Credit: 中央社（中新社提供） 圖為2019年10月，新疆的棉農在摘採棉花。

（中央社）聯合國人權事務高級專員巴舍萊公布新疆報告，指中國「可能」構成違反人道罪後，中國當局在國內全面封鎖相關消息，就連本國媒體轉發中國駐日內瓦代表團反批新疆報告的聲明，也全被下架。

美國、歐盟等西方國家指控中國侵犯新疆維吾爾等少數民族人權並相繼提出制裁措施後，聯合國人權事務高級專員巴舍萊頂住中方強大壓力，8月31日發布新疆報告，對中國可謂外交上的重大挫敗。

中國近年面臨美國及其盟國強力挑戰，卻未在聯合國吃過虧。中國國家主席習近平此前多次強調「堅決維護聯合國權威和地位，共同踐行真正的多邊主義」。