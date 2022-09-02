「中國式防疫」硬拚清零重傷經濟、推高青年失業率，社會新鮮人求職不成紛紛躺平

（中央社）北京當局硬拚清零重創經濟，加上應屆畢業生人數逾千萬人破紀錄，中國今（2022）年元月青年失業率達15.3％，7月更增至19.9％，高於亞太地區預測平均值，以致社會新鮮人紛紛躺平並哭喊就業難。

香港《南華早報》（SCMP）8月30日報導，唐大衛（David Tong）被公司裁員就是當前中國青年擔憂飯碗朝夕不保的縮影，他高中輟學後被父母送往美國學花式足球（Freestyle Football）。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發前、2019年底，21歲的唐大衛回到北京，因苦尋不著能學以致用並發揮所長與足球相關的職缺，只好屈就於健身房當教練，3年後他失業了。

唐大衛回憶，健身房經不起防疫封控導致營業與歇業的反覆折騰，在經理多次暗示要撙節成本後，心裡已經有數，不過上月得知被裁員的當下，腦袋瞬間還是一片空白，畢竟這是踏入社會的第一份全職工作。

他說，回過神後閃過腦海第一個念頭就是該怎麼告訴爸媽，畢竟會嚇到父母，瞞不了幾週還是東窗事發。所幸兩老的反應算平靜，因為不少左鄰右舍和親朋好友的孩子也由於嚴苛防疫重創經濟丟了差事。

唐大衛告訴父母，當前青年失業是普遍現象，於是爸媽不再責怪和罵他是個沒用的東西，雖然答應兩老繼續找工作，目前為止仍待業中。

報導指出，由於中國當局加強封控與其他的防疫措施以遏止疫情擴散，導致今年16至24歲失業率暴增。

據國家統計局資料，這個年齡層多為應屆高中及大學畢業生的失業率，從1月份15.3％增至7月份19.9％，平均每5個社會新鮮人就有1個啃老，創下2018年以來新高，當時這個年齡層的失業率僅9.6％。

疫情導致青年就業難是遍及全球各國的現象。聯合國國際勞工組織這個月公布的報告顯示，今年全球共有7300萬名年輕人找不到工作，比疫情爆發前多600萬人，預測亞太地區青年失業率將達14.9％，與全球平均值不相上下。

中國當前青年失業率已超過亞太地區預測平均值，關鍵在於嚴苛防疫措施重創經濟，還有人數破紀錄的社會新鮮人投入就業市場。

中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉本月稍早指出，疫情期間苦苦掙扎的企業無能為力招募新血，服務業雖是青年就業首選但是復甦遲緩。

報導提到，統計顯示，今年前7個月，中國服務業生產指數比去年同期降0.3個百分點，其中旅遊、醫療和餐飲受創最嚴重，又因當局下重手整頓，導致補教業與網路公司紛紛裁員或縮減招募員額。

一旦爆發嚴峻危機，毫無工作經歷的應屆畢業生談就業非常不容易，例如，2008至2009年金融海嘯期間，歐美國家的年輕人也是如此。

中國青年失業問題特別棘手癥結在於，近年大學畢業生人數可觀且經濟發展遲滯。逾千萬名年輕人今夏揮別大學校園，去年則是909萬人；普遍預測，中國今年經濟成長率達不到官方設定的目標5.5％。

只求勉強度日的躺平風在中國年輕一代開始蔓延，即使中共領導人習近平揚言要拒絕躺平，誓言替民眾打造更公平的環境，以實現中華民族的偉大復興。

經濟學家、北京大學國家發展研究院教授盧鋒指出，解決青年失業的問題，當局可推動由政府贊助的短期就業方案，補助願意提供學生實習機會的企業，他同時建議調整當前清零防疫政策。

他說，即使貫徹清零基本原則不變，略為修正或使大部分防疫措施有助於減少對經濟的衝擊，對於青年就業都將具有重大和積極的影響。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

青年就業主力在服務業，中國式防疫推高失業率

（中央社）中國青年失業率高達19.9％。學者指出，疫情對第三產業衝擊大，而較大比例的青年求職者在以服務業為主的第三產業就業；此外，京、滬、深對高學歷人才需求較大，其防疫加劇了青年就業壓力。

《界面新聞》報導，北京大學國家發展研究院教授盧鋒31日在上海金融與法律研究院舉辦的「鴻儒論道」線上論壇分析中國的青年失業問題。

當前，中國仍採取動態清零的嚴格防疫措施應對COVID-19疫情，導致企業動輒停產停業、消費不振。

盧鋒表示，疫情對第三產業的衝擊較大，青年求職者有較大比例在服務業就業，因此這個因素對青年就業壓力的影響較大。

國家統計局數據顯示，2010年到2019年，第三產業占GDP的比重年均成長1個百分點，但疫情以來這一成長趨勢出現暫時中斷。

除了疫情防控因素，盧鋒指出，近年來有關部門在網際網路、房地產、補教業等領域加大監管、從嚴監管，其力度超出常規，也對青年就業產生了影響。

此外，他提到，上海、深圳、北京等超大城市對於高學歷人才的需求較大。今年年初這幾個城市都嚴格防疫，導致這些就業重鎮受到不同程度的影響，短期內加劇了青年就業壓力。

國家統計局數據顯示，7月，中國城鎮調查失業率為5.4％，較4月的高點6.1％下降了0.7個百分點，但16-24歲就業人口調查失業率持續走高，從4月的18.2％上升到7月的19.9％。

對於未來的青年就業形勢，盧鋒表示，正面和負面因素並存。

中國從1959年到1961年經歷大飢荒，1962年後出生人口大幅增加。

盧鋒說，今年開始中國新增60歲退休年齡人口將大幅增加，未來10年要增加800萬人。潛在退休人口的增加在客觀上會增加市場對勞動力的需求。