印度CEO稱新鮮人「每日應工作18小時」，網友痛批宣揚「有毒工作文化」
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戴希潘德（Shantanu Deshpande）在一則網路貼文中，要求年輕員工「崇拜」工作，不要「唉唉叫」。戴希潘德的言論普遍受到批評後，他在貼文中加上附註。他寫道：「哎呀！大家好恨一天工作18個小時，這就是『由奢入儉難』的代表。」
（中央社）印度一間企業的執行長建議任何工作的職場新鮮人在職涯頭4、5年內，每日應工作18小時，還說年輕人在職涯初期就考量維持工作與生活的平衡，「為時過早」。此話一出，引發譁然。
《英國廣播公司新聞網》（BBC News）31日報導，「孟買刮鬍公司」（Bombay Shaving Company）創辦人戴希潘德（Shantanu Deshpande）在一則網路貼文中，要求年輕員工「崇拜」工作，不要「唉唉叫」。
社群媒體上隨後湧現憤怒的回應，說戴希潘德這樣的言論是在宣傳「有毒的工作文化」。
印度有著強而有力的勞動法，但維權人士表示，官員需拿出更多作為來嚴格執行這些法規。
印度軟體巨擘印福思（Infosys）共同創辦人穆爾蒂（Narayana Murthy）2020年也曾面臨類似批評，當時他宣稱，印度人每週應工作至少64小時，並持續2、3年，以彌補COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫封鎖措施造成的經濟低迷。
2020年公布的「領英勞動力信心指數」（LinkedIn Workforce Confidence Index）指出，在印度，每5個專業工作人員中，就有2人感受到壓力和焦慮增加。
戴希潘德31日在領英貼文中寫道，年輕人在職涯初期就考量維持工作與生活的平衡，「為時過早」。
一名推特（Twitter）用戶說，戴希潘德在「印度新創企業大規模裁員成為常態」之際，「讓有毒的工作文化正當化」。
另一名用戶指出，戴希潘德並沒有說明他會「額外支付薪資」給工作時數較長的人。
這名用戶寫道：「企業往往剝削工作時數長的人。在許多情況下，這導致人們提前疲勞過度，最終導致人們危及自己的職涯。」
戴希潘德的言論普遍受到批評後，他在貼文中加上附註。他寫道：「哎呀！大家好恨一天工作18個小時，這就是『由奢入儉難』的代表。」他還說，歡迎對他公司的工作文化有疑慮的人來和他的員工聊聊。
時下社群媒體正流行「無聲辭職」（quiet quitting）一詞，意味僅做好分內工作，其餘一概與自己無關。根據TikTok影片創作者@zaidleppelin自己的解釋，「無聲辭職」意指：「這並非直接遞辭呈，而是一改赴湯蹈火的概念。各位還是履行職責，只是不再接受工作就是人生的勞碌文化。」
BBC記者庫德海爾（Perisha Kudhail）寫道，「無聲辭職」的整體浪潮可能源於中國，當地熱門主題標籤「#躺平」被用在抗議高時數工作文化上，不過「躺平」一詞現已遭到封殺。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
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MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/