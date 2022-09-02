全球政治人物又一遇刺：阿根廷副總統克莉絲蒂娜遭人持槍對準、暗殺未遂

阿根廷副總統克莉絲蒂娜・費南德茲（Cristina Fernández de Kirchner）於當地時間週四（1日）晚間遭人持槍威脅，雖然手槍已經瞄準克莉絲蒂娜，但子彈並未射出、暗殺未遂，這起事件已經在當地引發軒然大波。

襲擊事件發生在克莉絲蒂娜位於布宜諾斯艾利斯的住家門口，這位具影響力的副總統上月被檢方指控涉貪、求處12年徒刑，數百名支持者聚集在她的住家外面多日。

根據現場捕捉到的畫面，克莉絲蒂娜1日在民眾簇擁下走下車時，突遭一名男子持手槍指著她的臉、開了一槍，副總統驚慌的用手捂面，但她沒有受傷，手槍子彈沒有射出。

這名男子立刻被捕，警方證實襲擊者是一名35歲的巴西籍男子Fernando Andres Sabag Montiel，犯案動機不明。

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La Vicepresidenta argentina Cristina Kirchner se salva casi milagrosamente de un aparente intento de asesinato en su contra por parte de un hombre con un arma de fuego.



Estas imágenes son las que mejor retratan el momento. #ElNacional #Argentina #Cristina pic.twitter.com/rijDL04Pdt — El Nacional (@elnacionalpy) September 2, 2022

總統費南德茲稍晚將就此事發表全國演說，經濟部長馬薩（Sergio Massa）於推特上痛批，「當仇恨與暴力戰勝思辯時，它們會破壞社會，導致像今天發生這樣的狀況」，並呼籲警方咎責到底。

阿根廷前總統、同時也是最大的在野黨領袖馬克里（Mauricio Macri）也譴責這起襲擊，表示幸運的是這對副總統沒有造成任何後果，並要求司法機關和維安單位立刻出面說明。

被襲擊的克莉絲蒂娜是阿根廷近代最有權力的政治人物，她的丈夫基什內爾（Néstor Carlos Kirchner）於2003至2007年為阿根廷總統，克莉絲蒂娜在基什內爾之後競選總統成功，成為阿根廷史上第二位女總統，之後也連任成功，並與現任總統費爾南德茲搭擋，現為阿根廷副總統。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 阿根廷副總統克莉絲蒂娜於國會對支持民眾揮手致意。

克莉絲蒂娜目前正受司法調查，她 涉嫌 在2007年至2015年的兩屆總統任內， 不定期將公共工程合約授予朋友和盟友，檢方求處12年徒刑、要求她終身不得任公職；不過 克莉絲蒂娜否認所有指控，反指調查程序有瑕疵，她沒有在法庭上為自己辯護的機會。

判決結果將在幾個月內公佈，而此時的阿根廷除了政治動盪之外，經濟也正經歷風霜，外傳阿根廷央行可能在本月再升息550個基點，將基準利率自69.5%上調至75%，以制衡世界上最高的通膨率（阿根廷通膨年增率可能在年底達到90%） 。

而這起暗殺也是近期又一重要政治人物遇刺的事件，日本前首相安倍晉三在今年7月8日 於奈良市路邊演說時遭到槍擊，送醫搶救仍不治身亡。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 大批支持者聚集在阿根廷副總統克莉絲蒂娜住家外。

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核稿編輯：楊士範