《破案女神》：事後回顧，這一切似乎很明顯——儀式就是連環殺手的第三個行為
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在史上第一個有系統應用心理研究於偵辦刑案的「行為科學組」之中，布吉斯既是犯罪心理學與受害者研究的先驅，也是唯一參與小組草創過程的女性專業人士，她所貢獻的觀點與洞見，深刻影響了聯邦調查局剖析、追蹤與逮捕連環殺手的方法。
文：安・伍柏特・布吉斯（Ann Wolbert Burgess）、史蒂芬・馬修・康斯坦丁（Steven Matthew Constantine）
在BSU（Behavioral Science Unit，行為科學小組），成員們對授課這項工作的反應是兩極化的。有的探員很喜歡授課，有的把它當成一種社交，也有的認為這是負擔，瓜分了他們原本就已經緊繃的資源。但我看待它的方式不太一樣。對我而言，這是罕見的機會，可以藉由現場觀眾順道檢測新的觀念，再根據他們的集體反應來微調我的研究工作。
我把它看成是一種教學相長的機會。整個授課過程還是有其價值可言——包括新進探員提出的問題；當某個事件說進他們心坎裡時，他們所流露出來的興奮之情；或者當我沒有把道理說通的時候，他們一臉困惑的安靜表情。授課可以激勵我，使我的研究更完善周全，拿出最好的表現。
一九八六年春天，我以性侵毀屍殺人犯為主題發表了論文之後，便突然靈光一現，有了新的演講點子。我才剛花了三個月的精華時間去比較有被性虐待經驗的性侵殺人犯和無此經驗的性侵殺人犯。最後做出的結果令我驚訝。數據顯示孩提時曾被性虐待過的殺人犯比較可能毀屍。這類復仇性的行為（對以往的創傷過度補償，而方法就是把它反映在更極端和更殘酷的作案手法裡）彰顯出連環殺手的獨特性，而那也是我急著想進一步探索的領域。
它一定跟思考模式有關。而這部份的概念正好可以藉助團隊以外的人，由他們的背景經驗來補強。我之所以特別想追根究底這件事，背後動機來自於跟艾德蒙．肯培的一場訪談內容。芮斯勒當時問肯培是怎麼挑選被害者，還有為什麼要殺人。肯培的回答很令人驚訝。「取人性命是我一個很壞的毛病，」他說道。「重點並不在於殺害他們，而在於殺了之後擁有他們的屍體。」
我就是在那一刻靈光一現。肯培所說的——不必然是他原話裡的意思，而是這句話背後的張力情緒與道德原則——是有道理的，等於是為這些連環殺手開闢出一個全新的維度，而那是我們以前沒有考量到的。直到那一刻之前，我們都只是在研究連環殺手，根據他們的成長背景、規畫準備、以及性侵和殺人行為的犯罪現場記錄來進行犯罪者的剖繪。但我們從來沒有認真考量犯罪者在被害者死後與屍體的互動方式所隱藏的儀式性元素，不算有很認真地考量過。
我們只專注在實際面的犯罪元素上：屍體的處置方式，死後有沒有被性侵，如何利用屍體來取證。但是肯培的案子顯示出犯罪者的犯罪後行為也可能是有意圖的，甚至是特別的意圖，它有其意義，分析了它，就能進一步地引領我們更瞭解連環殺手的腦袋是怎麼想的。事後回顧，這一切似乎很明顯：儀式就是連環殺手的第三個行為。
這樣的領悟也擴大了我們的工作範圍。它顯示出對某些個體而言，犯罪所得到的滿足感不在於殺人本身，而是在於後續的儀式性行為：糟蹋屍體、收集紀念品、成功地展示或處置被害者的屍體。這類處置和犯罪後行為從沒有在這個方面被好好研究過。雖然光是想到就讓人很不舒服，但是我在BSU裡的工作之一，就是去瞭解連續暴力裡頭較極端的邊緣元素，再利用它來預測犯罪者可能如何演化。就像約翰．道格拉斯常喜歡說：
行為反映人格。未來暴行的最佳指標就是以前的暴行。要瞭解這位「藝術家」，就得研究他的「藝術」。犯罪行為必須從整體去評估。
「為什麼有人會毀損或肢解他人的屍體，這有兩個理由，」我站在匡提科會堂裡那座熟悉的講台上演講時，一開始便單刀直入地說道。「第一個理由很務實——分屍是為了隱瞞被害者的身份，或者讓遺體比較好處理。但是對某些人來說，犯罪後的行為也可以用來滿足施虐癖的主要幻想，這在本質上是儀式性的，包括在屍體上切割出象徵性的圖案和記號，或者把性徵部位切除或支解。」
我打開投影機，秀出聖塔克魯茲（Santa Cruz）附近山上一群調查人員的影像，他們圍站在一顆被切下來的頭顱旁邊。頭顱的五官清楚，完整無缺，沒有腐爛，只是明顯皺縮。你可以看得出來被害者是個才十幾歲的年輕女孩。
「不管哪個理由，毀屍對調查人員來說都代表著巨大的挑戰。一具被毀損的屍體會變得更難進行基本的取證。而且屍塊分散各地可以幫忙掩飾被害者和犯案者的身份。」我再往前點擊，秀出被害者頭顱的特寫照。
「光是用看的或者光是想這件事，就讓人很不舒服，」我告訴他們。「相信我，我懂那種感覺。可是去調查這些行為的規畫——也就是涉及損毀、展示或保存被害者屍體的這些決定——就有機會收集到寶貴的資訊，告訴我們犯罪者的身份、以及他們的思考方式。在這些個案裡頭，每一件都有一個簽名特徵元素，有模式在裡面。如果可以從這個角度去看，你就可以趕在他們再度行動之前，以更近的距離去拼湊出你對這名犯罪者所理解的樣貌。」
我注意到探員當中有人露出困惑的表情，於是我暫停一下，接受提問。
「這類事情不就是你所謂的非理性行為的例子嗎？無法預測和無從解釋的事情？」靠近前排的一位探員問道。「我的意思是，這似乎是很很罕見的行為。」
「不見得，」我說道。「就大部份的人類史來說，死後儀式在宗教傳統裡是很常見的。只是最近因為少了這類文化的背後撐腰，這種儀式就變得較為罕見。但是我看到的每一件現代個案都屬於很明顯的例子，顯示出犯罪者行為上的刻意與精心，以及在性虐待的自我滿足裡帶著孤芳自賞式的賞趣。他們表現的是意圖，而不是精神錯亂。只要看看艾德蒙．肯培、泰德．邦迪（Ted Bundy）、卡爾頓．蓋瑞（Carlton Gary）這些人的例子就知道了。他們的行事是理智的。」
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。