【圖輯】美國罕病患者透過社群媒體分享生活，「即便受殘疾所苦，也絕不被病情定義」
我們想讓你知道的是
社交媒體猶如雙面刃，對罹患罕見疾病的凱爾布與史賓瑟來說，這裡是她們能夠互相幫助、消除社會誤解的地方，卻也同時必須承受網友酸言酸語帶來的傷害。透過生活點滴呈現真實樣貌的她們只想告訴世界，受疾病或是殘疾所苦的人們，絕不是由病情來定義他們。
面對社會對於殘疾人士的誤解，凱爾布（Logan Kelble）備感無奈之餘，決定以拍攝TikTok舞蹈短片呈現真實樣貌，並在Instagram上一展大膽且色彩繽紛的時尚品味與妝容。多數影片中，凱爾布都大方的將自己的胃造口同框入鏡。
22歲的凱爾布住在美國西維吉尼亞州，年紀輕輕的她罹患了一種名為先天結締組織異常的罕見疾病（Ehlers-Danlos syndrome，EDS），又名「鬆皮症」。EDS是一種遺傳疾病，因膠原蛋白（第一型或第三型）生成的缺陷，造成結締組織異常，患者必須長期忍受慢性疼痛的困擾。
凱爾布希望藉由社交媒體分享她使用胃造口，以及身為鬆皮症病患的生活點滴告訴世界，受疾病或是殘疾所苦的人們，絕不是由病情來定義他們。
「開設這個帳號單純只是想交朋友，因為我不知道還有沒有人遭遇相同的情況。」凱爾布說道。「因為插著胃造口，人們經常對我另眼相看或為我感到難過，有時近乎是憐憫。雖然殘疾人士在生理上與一般人不同，但心理上，我們都能成為複雜而聰明的人。」
凱爾布與同樣罹患EDS的醫學生史賓瑟（Nicole Spencer），是致力於透過社交媒體消除人們對殘疾人士誤解的眾多年輕人之一，她們經常開放、坦率地分享自己的心理與身體健康。
不過，當凱爾布等人企圖透過社交媒體扭轉刻板印象的同時，許多立法者、健康專家甚至連社交媒體的使用者本身，都開始抨擊平台對心理健康造成的負面影響，他們認為Instagram、TikTok鼓勵人們展現生活光鮮亮麗的一面，導致年輕使用者感到自卑。
例如：臉書母公司Meta就曾於去（2021）年被吹哨者郝根（Frances Haugan）揭露，公司竟然將臉書與青少年心理健康問題的關聯輕筆帶過，以及每3位就有1位少女因為使用Instagram，導致身體形象問題變得更加嚴重。
麻州麥克萊恩醫院（McLean Hospital）臨床心理學家斯柏林（Jacqueline Sperling）表示，使用社交媒體的關鍵，是避免盲目的持續觀看推薦內容，或被動接收資訊。
「瀏覽動態消息或觀看其他人的貼文時，你可能會開始在意其他人擁有更多的讚，這時比較心態就會產生。」斯柏林解釋。「不過，社交媒體若被用來促成人與人之間真實的聯繫，例如：約定見面時間、如何一起共度時光等，是有好處的。」
將虛擬世界互動轉為真實世界中的影響，對於史賓瑟來說一點都不陌生。透過自己經營的Instagram粉專Potsie Packs募款，史賓賽為罹患慢性病的兒童與年輕人寄送了400多份的護理包。內容包含電解質飲料、舒緩靜脈曲張的壓力襪，另外還會附送可以用來固定胃造口的貼紙或彩色膠帶。
史賓賽表示，收到包裹的人告訴她，這些護理包讓他們感覺自己被接受了，並成為這個族群的一份子。
然而，社交媒體仍有陰暗的一面。TikTok以及Reddit上的酸民有時會批評凱爾布的外表，甚至指責她們捏造病情，使用假的胃造口。
「這太荒謬了。」凱爾布說道。「但我也只是封鎖他們，然後放下。」
礙於病情難以長時間出門或到處旅行，社交媒體正好成為凱爾布和史賓瑟，與美國不同角落人們建立友誼的橋樑。
一開始只是在Instagram上互傳訊息的朋友，最終變成凱爾布每天視訊通話的對象。這些朋友同樣被慢性疾病與殘疾纏身，她們之間的相互交流，最終協助凱爾布度過低潮。「她們真的救了我好多次。」她說道。
經歷幾次人生重大的轉變，包含童年摯友因癌症去世，自己也罹患慢性疾病，史賓瑟計畫在畢業後成為一位兒科醫師，一位能夠完全理解以及感受兒童與年輕患者遭遇的醫者。
「看著生病的自己，以及朋友遭遇那些具有挑戰性的疾病，讓一個孩子不再那麼孤獨，是我的夢想。」史賓瑟說道。
延伸閱讀
- Facebook內部研究：Instagram讓青少年對自己外表更不滿意，造成「比較心態」等負面影響
- Meta面臨8起青少年相關訴訟，造成飲食失調、嚴重憂鬱與睡眠障礙，母親指控FB、IG與11歲女兒的自殺有關
- 女性殘障者：從不敢去愛，到無障礙的戀愛和性，我走過崎嶇路
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
Tags：
雲端終將成為數位核心，AWS免費線上研討會邀您搶占先機！現在註冊AWS帳號就送隨身音箱
我們想讓你知道的是
AWS將於2022年9月14日下午2:00～5:00舉行AWS Next Gen Infra Web Day線上研討會，以「新世代雲端基礎設施」為主要議題，廣泛深入的服務組合創造最佳效能，幫助企業運用最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，搶佔雲端先機。
近年在新冠疫情的催化下，產業數位轉型發展飛快，不只民間企業爭相競逐數位人才與雲端技術，近期即將掛牌成立的「數位發展部」也透露公部門對於數位、雲端趨勢的肯定及企圖。美國資訊科技研究顧問公司Gartner估計，至2025年將有85%的組織採用「雲端優先原則」，更大膽預言在不遠的未來，雲端將成為「新數位體驗的核心」。
當全球主動擁抱看似無限機會的雲端，企業與組織又該如何運用有限的IT預算及資源，發展更高效率的基礎設施，為潛力無限的資通訊技術奠定基礎？臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2022年9月14日的下午2點至5點，舉辦「AWS Next Gen Infra Web Day」新世代基礎設施線上研討會，邀請對雲端發展有興趣的您，與專家一起深入探討新世代雲端基礎設施的建設布局與發展。
扎實基礎，奪得先機：搶先認識新時代基礎架構
新世代雲端基礎設施將是未來幾年的重點之一，在如今轉型過渡的關鍵時刻，夯實基礎、扎穩腳步即是當下不可輕忽的任務。數位轉型講求商業模式優化、內部作業流程更新、組織結構再升級，其核心是組織內部資料、數據的統一及流動應用，因此如何優化現有基礎架構，增加可擴展性與穩定性，絕對是數位轉型過程必然面對的挑戰。而「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會內容將包含雲端運算、儲存和網路解決方案，帶領參與者了解如何以最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，以廣泛、深入的服務組合創造最佳效能。
現在報名「AWS Next Gen Infra Web Day」，註冊好禮加碼送
想在雲端優先的世界中高速成長，又能確保技術同時兼具變革性和成本效益？或是想在預算內建置與執行比其他任何地方更多的應用程式？那您絕對不能錯過這次的「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會。除了活動報名，也建議於活動前免費註冊AWS帳號，現在新註冊戶還可填寫額外領獎表單，兌換精美好禮「AWS藍芽喇叭」。
AWS Next Gen Infra Web Day 活動詳細資訊
- 日期：2022年9月14日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
- 語言：中文