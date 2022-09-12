《尋找尊嚴》：一個抵抗壓迫，同時自我毀滅的美國內城底層世界
我們想讓你知道的是
閱讀此書，我們終於能夠用一種跨越種族的、白話的、同情乃至同理的，卻又感覺受騙的心情；有機會深入了解性暴力的養成，以及那不忍卒睹的集體輪姦少年儀式，哪怕它已經被化為文字。
文：趙恩潔
在幾本經典的美國內城民族誌當中，《尋找尊嚴》一直是最令我難忘的作品。在台灣，《泰利的街角》、《全員在逃》、《我當黑幫老大的一天》都已經有繁體中文譯作，如今《尋找尊嚴》能問世，通往美國內城底層世界的通道也走得更深。
不同於上述幾本重要的都市民族誌與公共人類學／社會學著作，《尋找尊嚴》更為深刻地呈現出內城的女性視角。從華盛頓特區、費城、芝加哥到紐約，上述每一本著作都論及貧民窟居民受苦的結構性成因，然而只有《尋找尊嚴》花了最多篇幅，針對個人受苦的性別化與性暴力的循環，做了毫無保留、走到瀕臨道德臨界點的呈現。這樣的露骨呈現超越了民族誌工作者自身的倫理煎熬，直指任何存有厭女文化的社會都必須面對、卻往往難以公開討論的議題：性暴力的養成、集體輪姦的少年儀式，以及倖存者矛盾的生命圖像。
儘管碰觸的是棘手的禁忌話題，本書作者，資深人類學家布古瓦，非常有意識地致力於寫出一本為活在紐約底層的波多黎各裔社群辯護的書。他追溯波多黎各的被殖民經驗，從西班牙到美國的軍事策略與經濟殖民，一路來到二十世紀期間人們如何因貧窮而大規模移民至美國本土。然而美國內城的生活彷彿注定了新移民被迫面對種族化的不平等就業命運，而將一部分人的生計捲入販毒的地下經濟之中。
這些殖民與後殖民的結構因素已是我們耳熟能詳的分析，布古瓦做得更多的是從這些歷史的軀幹與骨架的縫隙，鑽入人們的血肉與靈魂之中。見證了人們的受苦，他決定不避開性暴力的難題，不畏懼極具爭議性的描繪，在倫理上拒絕漠視女性的受苦與性暴力的常態化。要達到這樣的目標，同時不將人們扁平化與去人性化，他必須避免再度複製特定少數族裔身上已經加諸的各種暴力與色情的刻板印象。
因此，他在書中提供了大量而仔細的對話逐字稿，以及那些對話產生的脈絡、報導人說話的神情與肢體動作，讓讀者充分地感覺到，每一位報導人都是活生生的真實存在。因此，讀者不會只停留在快克藥頭所面臨的政治經濟等結構性壓迫或是文化生產理論分析，而是能真實有感地碰觸到這個邊緣社群裡頭，人們的個體自主性及性別化主體的養成，是如何與自我毀滅相互扣連。
雖然布古瓦在這本書中並未特別深入地針對性與性別來進行理論創建，但全書的主軸一直緊密地貼合著波多黎各男子氣概、後殖民父權及厭女的深層心靈結構，就連女性自身的視角也高度內化了仇女的意識。因此，在本篇導讀中，我想嘗試從一種著重性與性別的角度切入，將全書的精神性別化。為了使讀者能身歷其境般進入販毒貧民窟的生命經驗與心境，我將儘量不破哏民族誌的細節菁華，但提點全書主要的論證結構，並依序按照本書的三個重要環節——東哈林區街頭文化的殖民系譜、正式經濟的陰性辦公室與服從文化、性暴力的習得與受暴者的尊嚴，並提示每一環節中，性與性別的重要性。
跨世代的吉巴羅性別化主體：東哈林區街頭文化的殖民系譜
在丟滿吸食及注射藥物器具的人行道及謀殺率超高的公宅區背後，是一長串顛沛流離、持續經歷剝奪的被殖民者經驗。
十六世紀到十九世紀，西班牙殖民者購買非洲奴隸來波多黎各種植農園，但最主要的目標仍是把這塊土地定義為軍事戰略地點，而非盈利場所。接著，美國殖民者在十九世紀最後兩年進駐並沿用西班牙的統治模式，但逐漸加重這塊土地的經濟投資角色。二十世紀初，波多黎各的土地有一大部分都落入大型國有農業出口公司的控制底下，導致成千上萬的小農戶不得不離鄉背井去到其他地區的大甘蔗園工作。政治上，所謂的波多黎各「自由邦」裡的人民並未擁有選舉權或任何的民主權力。尤其在一九五九年古巴革命後，美國政府以遏阻共產勢力擴散為名，將波多黎各打造為自由經濟展示舞台，以「投資換來免稅，免稅換來利潤」等政策，將波多黎各土地上所有的投資利潤都放入跨國公司的口袋。種種獨厚跨國公司利益的政策，終究造成二十世紀最大規模的人口流離失所。
在二戰後的二十年內，一百五十萬人，相當於島內三分之一的人口，紛紛來到了紐約城中最破敗不堪的公寓，他們帶著苦幹實幹就能爭取到更好生活品質的願景，但真正迎接他們的，卻是一九五○年代大型工廠紛紛轉戰海外廉價勞工之後，取而代之的種種毫無保障、只提供不穩定最低工資的服務部門。「後工業」經濟轉型所宣稱的進步僅僅優惠了中上階級，而將跨國的勞工階級置入不堪的勞力條件之中。對剛進城不久的「吉巴羅」而言，後工業轉型意味著一種美夢破碎的末日宣判。
「吉巴羅」（jibaro）一詞，原先是指在這些殖民經濟系統底下生存的農民後代，尤其在二戰後作為譏諷這群「落後貧窮」社群的詞彙，可粗略譯為「鄉巴佬」。在西語中，jibaro含有「野蠻」之意，而把人描繪成「野蠻」的，正是那些剝削非裔奴隸、美洲原住民與混血兒後裔的西班牙殖民主子。奇妙的是，布古瓦敏銳地捕捉到，波多黎各移民翻轉了「吉巴羅」一詞原有的負面意象，進而與這個標籤產生認同感，並將jibaro視為「波多黎各人自尊心與文化完整性的象徵」。
這其中的理由，當然與遭受壓迫及抵抗主流社會的邏輯有密切關聯。對於不願意被統治、決心放棄在作物莊園出賣勞力賺取微薄薪資的「逃跑者」而言，這個詞彙保留了抵死不屈的抵抗意涵。當這些「逃跑者」的後代穿越時空來到紐約街頭，他們將「野蠻」的貶義轉化為挑戰殖民者、使統治者恐懼、無法駕馭的正面意涵，而成為具有反抗者尊嚴的自我認同：「我就是吉巴羅。」
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
我們想讓你知道的是
受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。