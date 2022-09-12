《尋找尊嚴》：一個抵抗壓迫，同時自我毀滅的美國內城底層世界

文：趙恩潔

在幾本經典的美國內城民族誌當中，《尋找尊嚴》一直是最令我難忘的作品。在台灣，《泰利的街角》、《全員在逃》、《我當黑幫老大的一天》都已經有繁體中文譯作，如今《尋找尊嚴》能問世，通往美國內城底層世界的通道也走得更深。

不同於上述幾本重要的都市民族誌與公共人類學／社會學著作，《尋找尊嚴》更為深刻地呈現出內城的女性視角。從華盛頓特區、費城、芝加哥到紐約，上述每一本著作都論及貧民窟居民受苦的結構性成因，然而只有《尋找尊嚴》花了最多篇幅，針對個人受苦的性別化與性暴力的循環，做了毫無保留、走到瀕臨道德臨界點的呈現。這樣的露骨呈現超越了民族誌工作者自身的倫理煎熬，直指任何存有厭女文化的社會都必須面對、卻往往難以公開討論的議題：性暴力的養成、集體輪姦的少年儀式，以及倖存者矛盾的生命圖像。

儘管碰觸的是棘手的禁忌話題，本書作者，資深人類學家布古瓦，非常有意識地致力於寫出一本為活在紐約底層的波多黎各裔社群辯護的書。他追溯波多黎各的被殖民經驗，從西班牙到美國的軍事策略與經濟殖民，一路來到二十世紀期間人們如何因貧窮而大規模移民至美國本土。然而美國內城的生活彷彿注定了新移民被迫面對種族化的不平等就業命運，而將一部分人的生計捲入販毒的地下經濟之中。

這些殖民與後殖民的結構因素已是我們耳熟能詳的分析，布古瓦做得更多的是從這些歷史的軀幹與骨架的縫隙，鑽入人們的血肉與靈魂之中。見證了人們的受苦，他決定不避開性暴力的難題，不畏懼極具爭議性的描繪，在倫理上拒絕漠視女性的受苦與性暴力的常態化。要達到這樣的目標，同時不將人們扁平化與去人性化，他必須避免再度複製特定少數族裔身上已經加諸的各種暴力與色情的刻板印象。

因此，他在書中提供了大量而仔細的對話逐字稿，以及那些對話產生的脈絡、報導人說話的神情與肢體動作，讓讀者充分地感覺到，每一位報導人都是活生生的真實存在。因此，讀者不會只停留在快克藥頭所面臨的政治經濟等結構性壓迫或是文化生產理論分析，而是能真實有感地碰觸到這個邊緣社群裡頭，人們的個體自主性及性別化主體的養成，是如何與自我毀滅相互扣連。

雖然布古瓦在這本書中並未特別深入地針對性與性別來進行理論創建，但全書的主軸一直緊密地貼合著波多黎各男子氣概、後殖民父權及厭女的深層心靈結構，就連女性自身的視角也高度內化了仇女的意識。因此，在本篇導讀中，我想嘗試從一種著重性與性別的角度切入，將全書的精神性別化。為了使讀者能身歷其境般進入販毒貧民窟的生命經驗與心境，我將儘量不破哏民族誌的細節菁華，但提點全書主要的論證結構，並依序按照本書的三個重要環節——東哈林區街頭文化的殖民系譜、正式經濟的陰性辦公室與服從文化、性暴力的習得與受暴者的尊嚴，並提示每一環節中，性與性別的重要性。

跨世代的吉巴羅性別化主體：東哈林區街頭文化的殖民系譜

在丟滿吸食及注射藥物器具的人行道及謀殺率超高的公宅區背後，是一長串顛沛流離、持續經歷剝奪的被殖民者經驗。

十六世紀到十九世紀，西班牙殖民者購買非洲奴隸來波多黎各種植農園，但最主要的目標仍是把這塊土地定義為軍事戰略地點，而非盈利場所。接著，美國殖民者在十九世紀最後兩年進駐並沿用西班牙的統治模式，但逐漸加重這塊土地的經濟投資角色。二十世紀初，波多黎各的土地有一大部分都落入大型國有農業出口公司的控制底下，導致成千上萬的小農戶不得不離鄉背井去到其他地區的大甘蔗園工作。政治上，所謂的波多黎各「自由邦」裡的人民並未擁有選舉權或任何的民主權力。尤其在一九五九年古巴革命後，美國政府以遏阻共產勢力擴散為名，將波多黎各打造為自由經濟展示舞台，以「投資換來免稅，免稅換來利潤」等政策，將波多黎各土地上所有的投資利潤都放入跨國公司的口袋。種種獨厚跨國公司利益的政策，終究造成二十世紀最大規模的人口流離失所。

在二戰後的二十年內，一百五十萬人，相當於島內三分之一的人口，紛紛來到了紐約城中最破敗不堪的公寓，他們帶著苦幹實幹就能爭取到更好生活品質的願景，但真正迎接他們的，卻是一九五○年代大型工廠紛紛轉戰海外廉價勞工之後，取而代之的種種毫無保障、只提供不穩定最低工資的服務部門。「後工業」經濟轉型所宣稱的進步僅僅優惠了中上階級，而將跨國的勞工階級置入不堪的勞力條件之中。對剛進城不久的「吉巴羅」而言，後工業轉型意味著一種美夢破碎的末日宣判。

「吉巴羅」（jibaro）一詞，原先是指在這些殖民經濟系統底下生存的農民後代，尤其在二戰後作為譏諷這群「落後貧窮」社群的詞彙，可粗略譯為「鄉巴佬」。在西語中，jibaro含有「野蠻」之意，而把人描繪成「野蠻」的，正是那些剝削非裔奴隸、美洲原住民與混血兒後裔的西班牙殖民主子。奇妙的是，布古瓦敏銳地捕捉到，波多黎各移民翻轉了「吉巴羅」一詞原有的負面意象，進而與這個標籤產生認同感，並將jibaro視為「波多黎各人自尊心與文化完整性的象徵」。

這其中的理由，當然與遭受壓迫及抵抗主流社會的邏輯有密切關聯。對於不願意被統治、決心放棄在作物莊園出賣勞力賺取微薄薪資的「逃跑者」而言，這個詞彙保留了抵死不屈的抵抗意涵。當這些「逃跑者」的後代穿越時空來到紐約街頭，他們將「野蠻」的貶義轉化為挑戰殖民者、使統治者恐懼、無法駕馭的正面意涵，而成為具有反抗者尊嚴的自我認同：「我就是吉巴羅。」