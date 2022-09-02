AI圖像生成工具打造作品獲科羅拉多州博覽會數位藝術首獎，什麼是藝術引熱議

傑森．艾倫（Jason Allen）的作品《Théâtre D'opéra Spatial》獲得美國科羅拉多州博覽會數位藝術類首獎，然而艾倫在Discord上自揭，作品是人工智慧圖像生成工具「Midjourney」所「畫」的，引起社群上的正反意見爭論，認為應為人工智慧設定獨立類別。

人工智慧創作作品受肯定，不因創作方式影響評審結果

《Vice》報導，艾倫的作品 《Théâtre D'opéra Spatial》 描繪了一個像是太空歌劇院的奇幻場景，巴洛克式大廳中的古典人物透過圓形視窗凝視著陽光普照、光芒四射的景觀；這幅畫看起來是精心完成的作品。

依據該博覽會數位藝術類的競賽規則：「以數位技術作為創意或展示過程一部份的藝術作品。」 艾倫 在Discord貼文中前談創作過程：「我（透過Midjourney）創造了100多個圖像，並且經過多個星期的微調、策劃，最終我將我認為的前三名作品利用「Gigapixel AI」提升畫質印在畫布上參賽。」

《The Pueblo Chieftain》報導，給予AI提示以生成作品比大眾所想的還要複雜，「 這就像一個文字遊戲」艾倫說。艾倫透過有限的詞彙對作品的光源、視角、構圖、分為、主題和其他屬性的關鍵字進行調整，生產效果圖，再透過Photoshop對效果圖進行潤色、修飾，至少花費80個小時。

儘管艾倫表示，他也 已經清楚地將他提交給博覽會的作品標記為 「Jason Allen via Midjourney（ 傑森．艾倫透過 Midjourney）」，Discord社群上仍有人質疑，艾倫沒有告知 博覽會的主辦方 Midjourney到底是什麼、 可以做到什麼。

據《The Pueblo Chieftain》報導，兩位比賽評審委員卡爾．杜蘭（Cal Duran）和達格尼．麥金萊（Dagny McKinley）標示，他們確實不知道艾倫的作品是由人工智慧所生成製作的，但這並不會改變他們的評審結果；杜蘭表示，「評審們在尋找 藝術如何講述一個故事，它如何喚起精神，我們認為這件作品確實做到了。」

人工智慧藝術成未來趨勢，應為人工智慧設定獨立類別

Twitter社群上也有不少人批評艾倫的創作方式，藝術家熱內爾．朱馬隆（Genel Jumalon）直言：「有人透過AI生成的作品參加一場藝術比賽，並獲得了首獎，這真是太爛了。」該貼文3000多則回覆中，有網友也表示：「人工智慧創作有什麼值得驕傲的？」、「這只是一個在藝術展上作弊的人」。

TL;DR — Someone entered an art competition with an AI-generated piece and won the first prize.



Yeah that's pretty fucking shitty. pic.twitter.com/vjn1IdJcsL — Genel Jumalon ✈️ Nan Desu Kan (@GenelJumalon) August 30, 2022

Twitter用戶OmniMorpho的擔憂更獲得5400多個讚，「 我們正在目睹藝術的消亡。如果創造性工作不能不受機器的影響，那麼即使是高技能工作也有被淘汰的危險， 到時候我們會有什麼？」

We’re watching the death of artistry unfold right before our eyes — if creative jobs aren’t safe from machines, then even high-skilled jobs are in danger of becoming obsolete

What will we have then? — OmniMorpho (@OmniMorpho) August 31, 2022

《PCMag》報導，艾倫表示，他提交藝術作品是為了「發表聲明」，說明以競爭方式使用Midjourney。《Vice》報導，艾倫在Discord中寫道，「我知道此舉將會引起爭議。看到Twitter上這些反對人工智慧生成藝術的人，就是第一批透過詆毀人性元素將來抹黑人類真的很有趣。這是不是很虛偽？」

朱馬隆在自己的Twitter貼文中留言聲明，他認為AI能夠成為藝術創作的工具，但人工智慧藝術應該要有獨立的類別。

For the record, I think AI can be a useful tool for artists. The issue I have at hand is someone straight up taking full credit and in this case not properly informing the judges what Midjourney is.



Going forward AI art should have it's own category. pic.twitter.com/6qBzVkfeey — Genel Jumalon ✈️ Nan Desu Kan (@GenelJumalon) September 1, 2022

《The Pueblo Chieftain》報導，科羅拉多州農業部聯絡主任奧爾加．羅巴克（Olga Robak）表示， 競賽規則每年都可以調整，例如本屆將數位後製攝影納入數位 藝術類別中。艾倫也支持人工智能藝術獨立類別，「這沒有問題，但必須有人先行。」

艾倫表示，「我認為現在藝術正走向存亡危機，人工智慧的顛覆性技術是一個很大的因素。」他也提到，過去藝術家們都不認為人工智慧能夠取代創作性工作，但現在卻正在面對、處理人工智慧帶來的變化。

艾倫認為，人工智慧能夠幫助藝術家集思廣益、加強創作過程，而現在的仇視與敵意只不過是源於恐懼——擔心被機器人取代。

麥金萊表示，他雖然還未對人工智慧藝術站穩定場，但人工智慧藝術不會消失，「雖然人工智慧可能會取代藝術家的一部份工作，但技術存在，我們不能倒退。」麥金萊重申藝術的價值，人類工作的缺陷為藝術帶來人性，一個藝術家如何創造自己的風格與聲音，才是藝術有趣之處。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範