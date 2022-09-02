AI圖像生成工具打造作品獲科羅拉多州博覽會數位藝術首獎，什麼是藝術引熱議
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傑森．艾倫運用Midjourney製作的作品《Théâtre D'opéra Spatial》獲得數位藝術類首獎肯定，即使Twitter輿論以「人工智慧創作有什麼值得驕傲的？」、「只是一個在藝術展上作弊的人」抨擊它，但人工智能創造的圖像可以擊敗人類的藝術已成事實，「人工智慧的顛覆性技術是現在藝術正走向存亡危機的一大因素」艾倫說。
傑森．艾倫（Jason Allen）的作品《Théâtre D'opéra Spatial》獲得美國科羅拉多州博覽會數位藝術類首獎，然而艾倫在Discord上自揭，作品是人工智慧圖像生成工具「Midjourney」所「畫」的，引起社群上的正反意見爭論，認為應為人工智慧設定獨立類別。
人工智慧創作作品受肯定，不因創作方式影響評審結果
《Vice》報導，艾倫的作品《Théâtre D'opéra Spatial》描繪了一個像是太空歌劇院的奇幻場景，巴洛克式大廳中的古典人物透過圓形視窗凝視著陽光普照、光芒四射的景觀；這幅畫看起來是精心完成的作品。
依據該博覽會數位藝術類的競賽規則：「以數位技術作為創意或展示過程一部份的藝術作品。」艾倫在Discord貼文中前談創作過程：「我（透過Midjourney）創造了100多個圖像，並且經過多個星期的微調、策劃，最終我將我認為的前三名作品利用「Gigapixel AI」提升畫質印在畫布上參賽。」
《The Pueblo Chieftain》報導，給予AI提示以生成作品比大眾所想的還要複雜，「這就像一個文字遊戲」艾倫說。艾倫透過有限的詞彙對作品的光源、視角、構圖、分為、主題和其他屬性的關鍵字進行調整，生產效果圖，再透過Photoshop對效果圖進行潤色、修飾，至少花費80個小時。
儘管艾倫表示，他也已經清楚地將他提交給博覽會的作品標記為「Jason Allen via Midjourney（傑森．艾倫透過Midjourney）」，Discord社群上仍有人質疑，艾倫沒有告知博覽會的主辦方Midjourney到底是什麼、可以做到什麼。
據《The Pueblo Chieftain》報導，兩位比賽評審委員卡爾．杜蘭（Cal Duran）和達格尼．麥金萊（Dagny McKinley）標示，他們確實不知道艾倫的作品是由人工智慧所生成製作的，但這並不會改變他們的評審結果；杜蘭表示，「評審們在尋找藝術如何講述一個故事，它如何喚起精神，我們認為這件作品確實做到了。」
人工智慧藝術成未來趨勢，應為人工智慧設定獨立類別
Twitter社群上也有不少人批評艾倫的創作方式，藝術家熱內爾．朱馬隆（Genel Jumalon）直言：「有人透過AI生成的作品參加一場藝術比賽，並獲得了首獎，這真是太爛了。」該貼文3000多則回覆中，有網友也表示：「人工智慧創作有什麼值得驕傲的？」、「這只是一個在藝術展上作弊的人」。
Twitter用戶OmniMorpho的擔憂更獲得5400多個讚，「我們正在目睹藝術的消亡。如果創造性工作不能不受機器的影響，那麼即使是高技能工作也有被淘汰的危險，到時候我們會有什麼？」
《PCMag》報導，艾倫表示，他提交藝術作品是為了「發表聲明」，說明以競爭方式使用Midjourney。《Vice》報導，艾倫在Discord中寫道，「我知道此舉將會引起爭議。看到Twitter上這些反對人工智慧生成藝術的人，就是第一批透過詆毀人性元素將來抹黑人類真的很有趣。這是不是很虛偽？」
朱馬隆在自己的Twitter貼文中留言聲明，他認為AI能夠成為藝術創作的工具，但人工智慧藝術應該要有獨立的類別。
《The Pueblo Chieftain》報導，科羅拉多州農業部聯絡主任奧爾加．羅巴克（Olga Robak）表示，競賽規則每年都可以調整，例如本屆將數位後製攝影納入數位藝術類別中。艾倫也支持人工智能藝術獨立類別，「這沒有問題，但必須有人先行。」
艾倫表示，「我認為現在藝術正走向存亡危機，人工智慧的顛覆性技術是一個很大的因素。」他也提到，過去藝術家們都不認為人工智慧能夠取代創作性工作，但現在卻正在面對、處理人工智慧帶來的變化。
艾倫認為，人工智慧能夠幫助藝術家集思廣益、加強創作過程，而現在的仇視與敵意只不過是源於恐懼——擔心被機器人取代。
麥金萊表示，他雖然還未對人工智慧藝術站穩定場，但人工智慧藝術不會消失，「雖然人工智慧可能會取代藝術家的一部份工作，但技術存在，我們不能倒退。」麥金萊重申藝術的價值，人類工作的缺陷為藝術帶來人性，一個藝術家如何創造自己的風格與聲音，才是藝術有趣之處。
新聞來源
- An AI-Generated Artwork Won First Place at a State Fair Fine Arts Competition, and Artists Are Pissed（Vice）
- Fine Arts 2022
- ‘Someone had to be first': Pueblo artist criticized after AI painting wins at Colorado State Fair（The Pueblo Chieftain）
- Man Boasts About Winning Art Competition Using AI-Created Image（PCMag）
延伸閱讀
- 程式/3D動畫麻瓜也能輕易上手！你也被Midjourney產生的AI圖畫洗版了嗎？
- AI的第一部劇本創作邏輯混亂、內容粗鄙，但所說的「笑話」讓人細思極恐
- 《完全圖解物聯網》：「工作都要被AI搶走了」，關於人工智慧的10個常見誤解
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
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疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
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