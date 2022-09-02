松隆子舞台劇《Q：歌舞伎之夜》來台造成搶購熱潮，1萬3000名會員湧入購票平台負荷超載

（中央社）日本鬼才導演野田秀樹大型公演作品《Q：歌舞伎之夜》率松隆子等實力演員訪台，票券今天起提供兩廳院會員於OPENTIX預購，人數最多時約有1萬3000名會員同時線上購票，一度無法結帳。

《Q：歌舞伎之夜》從昨（1）日中午12時開始提供兩廳院會員預購，在預購開始兩個小時、也就是下午2時內，8場演出座位席次總共銷售9成完售；其中10月30日下午場已經完售。

兩廳院指出，因為會員預購踴躍，人數最多時約有1萬3000名會員同時於線上系統結帳，一度出現狀況，這個問題是因第三方金流「網威」閘道結帳壅塞所致。

兩廳院表示，OPENTIX售票系統在日常營運中即保持隨時監測的標準作業，故狀況發生時，即投入作業人力持續處理，所有狀況在中午12時20分處理完畢。

不少搶票觀眾相當緊張又生氣，一名上班族反映，OPENTIX信誓旦旦稱測試過系統負荷，結果還是讓人失望，在OPENTIX的APP選了位置但結不了帳，持續付款失敗，再用Apple Pay重試，始終失敗，購票流程一直完成不了，票匣沒有票。

該名上班族表示，接著信用卡公司連續傳12筆簡訊，通知有12筆同一金額的刷卡交易。她表示，OPENTIX的電話不通，始終是故障音，「不知道有多少人為了這個預購，付費加入兩廳院會員，兩廳院也以此演出來做宣傳衝會員，這簡直是詐騙。」

兩廳院解釋，OPENTIX客服中心與客服信箱同時回應觀眾疑問，可能因同時有許多觀眾撥打客服，而發生進線的觀眾會等候較久的狀況。

兩廳院表示，目前除了10月30日下午場完售，其他場次尚有些許票券，希望觀眾可以重新購票進場看演出，OPENTIX也將持續留意，保持購票系統順暢。

至於付費加入兩廳院會員的民眾，可於會費訂單成立後 7天內辦理取消會費訂單事宜。若觀眾對退費方式有疑問，可詢問國家兩廳院服務專線（02）33939888。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範