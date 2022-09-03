大數據看桃園市長選戰：張善政標案抄襲爭議，在藍綠社群中如何發酵？

文：周子筠、蕭雅云（皮爾森數據）

民主制度中總統、縣市首長與民意代表的權力，來自定期選舉的民意背書。候選人的知名度與支持度，亦為選舉調查的焦點。而如何在有限的時間內增加支持度，亦成了競選策略的觀察重點。

政治人物面對重大事件與外界質疑的態度時，捍衛自身名譽、選擇要貫徹的價值、彰顯切入的論述角度，或是提出政策或解方的倡議、對行政機關形成壓力，在促進問題解決的同時，也是累積知名度與影響力的從政過程。

在泥巴與口水的塗抹中顧票的社群結構

本文根據粉絲頁的讀者性質，分析近期參與重大事件討論的社群組成，了解議題動員的對象。報導立場親兩黨的媒體、政治人物、政治話題粉絲頁等親國民黨社群、親民進黨社群，是台灣公共議題與選舉事務的討論方基本組成，立法院攻防、選舉議題，常以在野黨監督執政黨的角色扮演，形成藍綠對抗的常態性討論格局，並顯現在數據分析中。

張善政標案爭議與林智堅論文爭議，約八成的數據，來自讀者組成有既定政治立場的兩大黨社群，中間選民社群占比低，林智堅案以政治立場親國民黨的選民為主，打擊林智堅是親國民黨選民參與事件的主力。然而藍綠社群高、中間選民低的議題結構，並非重大公共事件的常態。

Photo Credit: 皮爾森數據 張善政標案爭議社群影響力結構分析

張善政案勢均力敵，林智堅案沈默螺旋

張善政案與林智堅案，均屬因研究而產生的爭議。林智堅案受親國民黨社群關注，親民進黨社群僅占兩成，親民進黨社群在此爭議中，確實形成沈默螺旋的現象。

張善政案的社群結構，則非完全受親民進黨社群支配，就社群影響力來看，兩大主要政黨的社群影響力不分軒輊，比例皆超過四成，親國民黨社群的影響力暫且略高於親民進黨社群4.2%，顯見親國民黨社群有意保護張善政營陣營，並努力支持自身論點，使得兩黨社群影響力，盡可能拉近相互抗衡的局面。

標案爭議可能是張善政造勢機會，然目前勝負未判

標案爭議發生前，張善政八月的平均貼文按讚人數約為7500人，討論林智堅案的貼文表現最好，1.8萬人按讚關注。標案爭議發生後，張善政連續三篇貼文都湧進破萬的關注者，並以「勿以政治鬥爭傷害本土企業」為呼籲，達到3.9萬人的關注規模，是選前迎來首次的全國重要關注。

張善政赴選舉委員會登記參選時，亦宣布提告鄭文燦與鄭運鵬，試圖拉回選舉對抗的競爭主軸。但仍舊提醒各方陣營需要多加留意中間選民在意的議題與結構，在負面攻擊中顧票與動員支持者，或許是競選中的一個環節，但絕非公共事務的必然。

殺警案與柬埔寨案，近四成的公共關注非來自藍綠社群

本文也分析了台南殺警事件、柬埔寨人口犯罪事件的結構，有近四成的數據來自讀者組成較多元的粉絲頁。顯示殺警案與柬埔寨案的討論，已擴展到更廣大、多元的社群。不同的政治工作者與利益團體，在這樣的議題中，提出對政府預算的分配、制度改善、聲援對象，或許更有機會獲得中間選民青睞。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航