除了大家熟悉的「台日友好」，國際上還有哪些因互助而搭起的友誼橋樑？

文：台灣數位外交協會

「賑」意指發放糧食物資給飢餓的民眾，「濟」則是渡河的意思，引申為協助他人度過危難。不論發生天災或人禍，想看看有沒有什麼是自己能做的，或協助他人解除、消減痛苦，是大家都會有的自然反應。

當這樣的本能發揮在國與國之間，往往能生成堅固又長久的友誼。以下，台灣數位外交協會就以大家熟悉的「台日友好」切入，為各位整理國際上因互助而搭起的友誼橋樑。

天災伸援手，台日友情永流傳

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，台灣民眾紛紛前往日台交流協會悼念，光是前6天人數便已破萬，新聞、網路上也熱議不輟，連日本網友看了都說感動，充分展現兩國的好交情。

追溯台日友好的源頭，大家應該都會認同是2011年311東北大地震時，台灣中央到地方、政府到民間、企業界到影劇圈，以及政黨到宗教團體，全國總動員捐出超過上千噸物資，以及至少200億日圓（折合當時新台幣約68.4億元），成為全世界捐款最多的國家，總額甚至超過其他93國捐款的總和。

民眾的熱情讓日本朋友們注意到台灣這個友善的鄰居，過去11年間，禮貌大國也用登報、挺台灣鳳梨、知名漫畫家繪製感謝簽名板等各種方式表達謝意。而台灣也在後續的熊本地震、沖繩首里城大火等事件，持續以捐款禮尚往來。

如此熱絡的民間互動，也給足兩國官方交流的底氣，不管是捐贈疫苗或安倍前首相的「台灣有事」論，若無日本強烈的友台民意都很難達成。這樣實質的助益，也是11年前台灣民眾對日本伸出援手時，不曾想過的意外回報。

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