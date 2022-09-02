本土增3萬3483例、36死：優化桃機入境流程，慎防疫情急難紓困補助詐騙

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增3萬3819例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬3483例本土個案及336例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。

疾病管制署署長周志浩表示，確診病例數較上週五增加，反映出目前疫情正處於上升趨勢，民眾應加強防護、施打疫苗。

指揮中心指出，36例本土病例死亡個案，為25例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，36例死亡中2位為比較年輕的40多歲民眾。一位40多歲男性曾接種2劑疫苗，並有癌症、肝硬化等慢性病史，死因是新冠肺炎、菌血症併敗血性休克以及癌症合併肝衰竭三重因素造成的；另一位40多歲女性曾接種3劑疫苗，本身有高血壓病史，因急性胰臟炎住院，並驗出新冠肺炎感染，後因胰臟炎病況惡化，因壞死性胰臟炎合併多重器官衰竭、新冠肺炎過世。

羅一鈞表示，新增2例兒童重症，皆為MIS-C個案，目前已累計124例MIS-C。

羅一鈞說明，第一位是4歲女童，本身未接種過疫苗、無慢性病史，7月4日曾確診過新冠肺炎，8月24日出現發燒、紅眼、全身出疹等症狀，27日急診疑似MIS-C收治住院，31日已出院；第二位是11歲男童，有過敏性鼻炎病史，5月28日曾經確診，8月26日開始發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉，28日急診疑似MIS-C收治住院，經治療後病況改善，目前仍在一般病房住院。

羅一鈞表示，近一、兩週本土BA.5的疫情下國內目前輕症、無症狀比例仍維持99.54%，無明顯的變化。另外，致死率也未因BA.5而升高，反而因為70歲、80歲、90歲這3個年齡層的致死率略有下降，整體致死率自上週0.174微幅下降至0.172，但羅一鈞比例下降仍在誤差範圍。

羅一鈞持續提醒家長帶幼兒去接種疫苗，以增強幼兒對BA.5疫情的保護力，也避免產生重症、MIS-C、腦炎等。

指揮中心發言人莊人祥補充，幼兒接種默德納人次總計2533人，第一劑1095人次、第二劑1438人次，幼兒輝瑞疫苗第一劑目前也以接種3982人次。

莫德納次世代疫苗EUA將審查

指揮官王必勝表示，今日下午3點將召開莫德納次世代疫苗EUA審查會議，若通過食藥署將發布新聞稿向大眾報告。

在EUA審查通過的前提下，下週一將會召開ACIP會議，明定施打方式、施打族群、間隔時間以及打過第四劑或是確診的民眾該如何施打。在APIC委員決定施打方式後，指揮中心才能夠決定進貨量，一有消息，疫苗採購小組便會開始聯繫疫苗採購及運送事宜。

王必勝補充，目前國內正在進行的EUA、採購的雙價疫苗是原始株加BA.1，而原始株加BA.5的疫苗只有美國在昨日以非典型的方式審查通過。

王必勝表示，原始株加BA.1的這款疫苗對BA.4、BA.5也有一定的保護效果，待EUA審核通過後將有更明確的答案，同時，指揮中心也會持續關注原始株加BA.5的雙價疫苗。

桃機入境大排長龍，王必勝：將進行一系列的流程優化

昨日桃園機場因防疫計程車不夠，導致PCR櫃台關閉，使許多外籍生入境後無法進行PCR、困在機場內，與其他返台旅客一起大排長龍，甚至發生衝突。

王必勝回應，因尖峰時段幾小時內來了20多班飛機，使得機場內較為擁擠。為解決防疫計程車車輛不足的問題，今日一早，指揮中心副指揮官陳彥伯、交通部、民航局桃機人員積極制定相關措施，包括尖峰時段加開免費巴士、請公路總局增加防疫計程車數量、宣導親友接送等，而教育部、勞動部應對境外生、外籍移工進行另外的安排。

王必勝補充，桃園機場也應優化流程，例如親友自駕接送者不會因為等車人潮而回堵，妨礙其進行唾液篩檢、滯留機場。這些優化的措施也是為了日後開放更多國人入境，再必要的防疫措施與合理的等待時間之間，流程還需更加精進。

慎防詐騙，衛福部未提供疫情急難紓困補助

王必勝表示，今年開始至目前為止，衛福部從未提供疫情急難紓困等相關補助，「若有收到因為疫情提供的急難紓困訊息都是假的，全部都是假的。」

王必勝也提到，因為沒有任何紓困補助，所以也不會用電話、簡訊、訊息等通知民眾申請，也不會向民眾詢問帳號、身分證等個資。若收到這些詐騙釣魚訊息，可以通報165反詐騙專線，由刑事警察局種電信業者進行處理。

王必勝補充，根據刑事警察局提供的簡訊釣魚流程，先發送簡訊，再來透過點擊連結輸入個資或是回傳驗證碼，詐騙集團便是透過這些資訊去進行存款盜領等。

王必勝強調，避免詐騙應認明政府機關的網址「.gov.tw」，「.gov.tw」之間不會有其他的英文字母。

王必勝表示，至8月31日已查到主要的23個假網站，目前台灣電腦網路危機處理中心正在處理這些網站，國內的惡意網站會在2小時內關閉，而國外網站則需通知當地進行查處，需要較多時間。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範