本土增3萬3483例、36死：優化桃機入境流程，慎防疫情急難紓困補助詐騙
我們想讓你知道的是
王必勝表示，今年開始至目前為止，衛福部從未提供疫情急難紓困等相關補助，「若有收到因為疫情提供的急難紓困訊息都是假的，全部都是假的。」衛福部不會用電話、簡訊、訊息等通知向民眾詢問帳號、身分證等個資，避免詐騙應認明政府機關的網址「.gov.tw」。
中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增3萬3819例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬3483例本土個案及336例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。
疾病管制署署長周志浩表示，確診病例數較上週五增加，反映出目前疫情正處於上升趨勢，民眾應加強防護、施打疫苗。
指揮中心指出，36例本土病例死亡個案，為25例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，36例死亡中2位為比較年輕的40多歲民眾。一位40多歲男性曾接種2劑疫苗，並有癌症、肝硬化等慢性病史，死因是新冠肺炎、菌血症併敗血性休克以及癌症合併肝衰竭三重因素造成的；另一位40多歲女性曾接種3劑疫苗，本身有高血壓病史，因急性胰臟炎住院，並驗出新冠肺炎感染，後因胰臟炎病況惡化，因壞死性胰臟炎合併多重器官衰竭、新冠肺炎過世。
羅一鈞表示，新增2例兒童重症，皆為MIS-C個案，目前已累計124例MIS-C。
羅一鈞說明，第一位是4歲女童，本身未接種過疫苗、無慢性病史，7月4日曾確診過新冠肺炎，8月24日出現發燒、紅眼、全身出疹等症狀，27日急診疑似MIS-C收治住院，31日已出院；第二位是11歲男童，有過敏性鼻炎病史，5月28日曾經確診，8月26日開始發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉，28日急診疑似MIS-C收治住院，經治療後病況改善，目前仍在一般病房住院。
羅一鈞表示，近一、兩週本土BA.5的疫情下國內目前輕症、無症狀比例仍維持99.54%，無明顯的變化。另外，致死率也未因BA.5而升高，反而因為70歲、80歲、90歲這3個年齡層的致死率略有下降，整體致死率自上週0.174微幅下降至0.172，但羅一鈞比例下降仍在誤差範圍。
羅一鈞持續提醒家長帶幼兒去接種疫苗，以增強幼兒對BA.5疫情的保護力，也避免產生重症、MIS-C、腦炎等。
指揮中心發言人莊人祥補充，幼兒接種默德納人次總計2533人，第一劑1095人次、第二劑1438人次，幼兒輝瑞疫苗第一劑目前也以接種3982人次。
莫德納次世代疫苗EUA將審查
指揮官王必勝表示，今日下午3點將召開莫德納次世代疫苗EUA審查會議，若通過食藥署將發布新聞稿向大眾報告。
在EUA審查通過的前提下，下週一將會召開ACIP會議，明定施打方式、施打族群、間隔時間以及打過第四劑或是確診的民眾該如何施打。在APIC委員決定施打方式後，指揮中心才能夠決定進貨量，一有消息，疫苗採購小組便會開始聯繫疫苗採購及運送事宜。
王必勝補充，目前國內正在進行的EUA、採購的雙價疫苗是原始株加BA.1，而原始株加BA.5的疫苗只有美國在昨日以非典型的方式審查通過。
王必勝表示，原始株加BA.1的這款疫苗對BA.4、BA.5也有一定的保護效果，待EUA審核通過後將有更明確的答案，同時，指揮中心也會持續關注原始株加BA.5的雙價疫苗。
桃機入境大排長龍，王必勝：將進行一系列的流程優化
昨日桃園機場因防疫計程車不夠，導致PCR櫃台關閉，使許多外籍生入境後無法進行PCR、困在機場內，與其他返台旅客一起大排長龍，甚至發生衝突。
王必勝回應，因尖峰時段幾小時內來了20多班飛機，使得機場內較為擁擠。為解決防疫計程車車輛不足的問題，今日一早，指揮中心副指揮官陳彥伯、交通部、民航局桃機人員積極制定相關措施，包括尖峰時段加開免費巴士、請公路總局增加防疫計程車數量、宣導親友接送等，而教育部、勞動部應對境外生、外籍移工進行另外的安排。
王必勝補充，桃園機場也應優化流程，例如親友自駕接送者不會因為等車人潮而回堵，妨礙其進行唾液篩檢、滯留機場。這些優化的措施也是為了日後開放更多國人入境，再必要的防疫措施與合理的等待時間之間，流程還需更加精進。
慎防詐騙，衛福部未提供疫情急難紓困補助
王必勝表示，今年開始至目前為止，衛福部從未提供疫情急難紓困等相關補助，「若有收到因為疫情提供的急難紓困訊息都是假的，全部都是假的。」
王必勝也提到，因為沒有任何紓困補助，所以也不會用電話、簡訊、訊息等通知民眾申請，也不會向民眾詢問帳號、身分證等個資。若收到這些詐騙釣魚訊息，可以通報165反詐騙專線，由刑事警察局種電信業者進行處理。
王必勝補充，根據刑事警察局提供的簡訊釣魚流程，先發送簡訊，再來透過點擊連結輸入個資或是回傳驗證碼，詐騙集團便是透過這些資訊去進行存款盜領等。
王必勝強調，避免詐騙應認明政府機關的網址「.gov.tw」，「.gov.tw」之間不會有其他的英文字母。
王必勝表示，至8月31日已查到主要的23個假網站，目前台灣電腦網路危機處理中心正在處理這些網站，國內的惡意網站會在2小時內關閉，而國外網站則需通知當地進行查處，需要較多時間。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。