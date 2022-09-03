朱家安談死刑：我們有把「復仇」的權利讓渡給國家嗎？
我們想讓你知道的是
若國家的功能是為了維持契約，那要回答「國家有權做什麼？」，答案顯然是看哪些事情有助於維持契約。以當前死刑議題，相關的問題就會是「怎樣做能最有效的阻止重罪行為？」。
有種支持死刑的說法認為，在建立國家之時，就如同我們交出了暴力、偷竊等權利一樣，我們把復仇的權利讓渡給國家，因此國家不但有權利替被殺的人復仇，也有義務這樣做，否則就是辜負當初對我們的承諾。以下我試圖展開這種說法，並說明它可能有哪些問題。
我們放棄的那些權利，現在全都在國家手上嗎？
有些人對國家的想像是：某天人們厭倦了自然狀態，於是聚在一起簽一個社會契約來成立政府，在契約裡他們把自己的種種權利讓渡給政府，因為（A）顯然如果所有人能一起放棄殺人之類的權利，再好不過，而且（B）但我們都不值得信任，所以得要有某個有力的單位去確保A。（當然，既然這個單位是我們組成的，所以他也不是很值得信任，所以我們也另外簽約成立了監察院，這樣就萬無一失了，對吧！）
上面這個故事很容易理解，因此也很容易誤導，想一下：
- 幾乎沒有任何國家真的是簽契約成立的，所以這些關於契約的說法都不是真的在描述過去發生的情況，最多只是在討論：如果在某種假設情境裡，一群對等、理性的人要決定公共秩序，他們會怎麼做。有些哲學家認為這能協助我們思考怎樣的政府設計比較好。
- 假設我們真的在某個契約裡把某些權利交給了國家。要能這樣做，你得要手上先有那些權利，對吧。問題是：說人在未簽契約的自然狀態裡有某些權利，這到底是什麼意思？我是說，都到了自然狀態了，我們還得要有權利才能去做事嗎？
- 因此，就算真有那場簽約，比較合理的理解應該也不是「我們簽約把手上的權利讓渡給國家」，而是：我們簽約彼此承諾不再做某些事情，而這樣的約定給了我們某些對應的權利。例如，當你承諾不揍我，我就擁有免於被你揍的權利。
- 在這個比較合理的理解下，簽約並沒有讓渡權利，而是產生權利。這意味著當某些本來很盛行的事情，像是說謊、偷竊、強暴、種族屠殺，因為我們的簽約而變得不能做，而這並不會導致國家有權利去做這些事。你應該看得出來為什麼這是好事，對吧？
（有些人可能喜歡另一種假想契約故事：人在自然狀態下雖然沒有法律上的權利，但已經有種種道德上的權利，例如生命權和復仇權，人把自己擁有的這些道德權利讓渡給國家，來造就公共秩序。在這故事裡，人本來就不擁有說謊、偷竊、強暴、種族屠殺的道德權利，而國家的權利來自人的讓渡，所以國家也不會擁有那些權利。
這個故事很乾淨漂亮，也能說明為什麼國家可以把你處死但不能騙你。但這個故事是先射箭才畫靶：它把自己要給國家的權利全部都事先假設在自然狀態裡。因此在「政府為何有某些權利？」的議題上，這個故事其實沒回答問題，只是把問題往後推。）
所以，就算我們真的在某場簽約當中彼此約定不再做某些事情，並且形成一個國家來約束彼此，這也不會讓這個國家自動擁有權利去做那些我們約定不再做的事。至少如果你夠聰明的話你就不會簽那種約。
所以國家到底有權做什麼？
在我們假想的簽約情況下，國家是為了維持契約不受破壞而存在，如果國家需要一些特殊的權利才能維持契約不受破壞，那我們就得給國家那些權利。而事實上國家也必然擁有你我沒有的權利，像是對我們抽稅的權利、執法的權利和執行義務教育的權利。如果國家擁有的權利沒有比你多，那國家就跟你這個平民沒差別了，無法達成維持契約的功能。
這裡也可以看出前述「讓渡權利」說法的問題，像是：國家有權執行義務教育，這是因為我們讓渡了哪些權利給國家？那全民健保呢？國家依功能所需，有很固定的形狀，並不是「我們簽約，把手上一些權利交出去，因此形成國家」這麼直接。
若國家的功能是為了維持契約，那要回答「國家有權做什麼？」，答案顯然是看哪些事情有助於維持契約。以當前死刑議題，相關的問題就會是「怎樣做能最有效的阻止重罪行為？」。
死刑比坐牢可怕，所以某些連坐牢都無法嚇阻的犯行，得要死刑才能嚇阻，對吧？有時候直覺並不反映事實。我對犯罪防治並無專業，但在我閱讀死刑討論的範圍內，「沒有跡象顯示死刑比自由刑更能嚇阻犯罪」已經差不多是大家的共識。
在法學家Benjamin van Rooij和犯罪學者Adam Fine合寫的《行為失控》（The Behavioral Code）第一章，兩人耙梳了美國1970到2000年關於死刑嚇阻力的研究爭論；在《死刑肯定論》裡，連支持死刑的日本法官森炎都承認目前並無證據顯示死刑具備大家期待的嚇阻力。
若上述說法有代表性，就算在假想契約的故事裡，我們似乎也得承認國家不該擁有把人民處死的權利：比起把人關起來，把人處死會更嚴重的侵害人的權利，而且在維持契約運作方面並沒更有效，沒有道理選擇這種做法。
復仇情感能支持死刑嗎？
最後，我也想簡短的談一下：在這種假想契約的故事裡，有沒有可能，在維持契約運行之外，還有其他理由支持國家擁有權利去把人民處死呢？一些常見的說法會提到人們在情感上的復仇需求。如前述的森炎法官，就認為死刑的合理性可以來自被害者遺屬的復仇情感，及其引發的社會共感。
森炎的完整論點，是這些情感和前述「權利讓渡」說法的綜合版本，比較複雜，你可以在我替《死刑肯定論》寫的導讀看到我的介紹和回應。此外，我在〈死刑和甜食〉這篇文章裡比較詳細的說明了為什麼復仇情感無法用來支持死刑，而且還會阻礙刑罰達成刑罰該有的效果。
※感謝林昱嘉給本文初稿的諮詢意見。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
我們想讓你知道的是
中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
經營55年的經典品牌新東陽，特別挑選畜養期長達8個月的台灣上等原生種黑豬，肉質甘甜無腥且肉皮厚而緊實，肌纖維更細更多，肉質更顯鮮嫩彈性；再以高級純釀醬油及獨家配方調味，經過職人的特殊焙炒製程，做出酥鬆口感及香氣逼人的美味「黑豬肉鬆」。新東陽全產品經嚴格品管皆取得CAS產品認證，製程經ISO9001及HACCP雙重國際認證審核，保證產品不添加防腐劑、味精、人工糖精、人工色素，吃起來更安心。
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要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！