若沒有鈴木敏夫圓融的手腕、德間康快的慧眼識英雄，就絕對沒有今天的吉卜力

吉卜力最賣座動畫作品《神隱少女》，在台灣為了紀念上映20週年，即將在大螢幕重新上映，同時也推出限量20021份的紀念版海報，因此在社群創造不少話題。以及隨著2022年年底位於日本愛知縣的吉卜力公園即將開幕，讓全世界的吉卜力粉絲無不喊著「好想去日本啊！」這讓沉寂已久的吉卜力，又受到更多關注。

吉卜力的靈魂：宮崎駿、高畑勳

說到吉卜力，第一位讓大眾聯想到的當然是滿頭白髮、白鬍子的大師宮崎駿，他所導演的《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《魔法公主》等等作品叫好又叫座，奠定他在日本影壇以及藝術領域屹立不搖的地位。

第二號人物，則是三年前逝世的導演高畑勳。同樣身為吉卜力導演，他的創作風格與宮崎駿截然不同，從《兒時的點點滴滴》、《螢火蟲之墓》，再到耗時整整8年最後推出的作品《輝耀姬物語》，都可以看見他細膩、柔美又不失張力的筆觸。「即使是動畫也能表現人的真實感」，與宮崎駿充滿奇幻與超現實的氛圍大相逕庭。

然而，許多粉絲一定知道，能夠撐起吉卜力的除了兩位大導演之外，製作人鈴木敏夫也是相當重要、不可或缺的角色。他所撰寫的《天才的思考》，美其名是鈴木敏夫描寫他和宮崎駿、高畑勳這兩位「天才」一起完成一部部作品的歷程，然而讀完本書你會發現，鈴木敏夫其實也是天才中的天才。

鈴木敏夫20幾歲時，原本是德間書店的編輯，對動畫根本一竅不通。某天因為公司的前輩指派他救火籌備《Animage》創刊號，就因為這部以動畫為主軸的雜誌，成為鈴木敏夫結識宮崎駿、高畑勳的契機。之後，他和兩位導演以及德間書店社長德間康快，一同創辦了聞名於世的「吉卜力工作室」。

「破格」的製作人，打破影史票房紀錄

就在某天，有人對鈴木敏夫說：「宮崎先生差不多要完蛋了。」前期的宮崎駿，雖然動畫品質很好，但是票房愈來愈差，雖然這番說法讓身為吉卜力製作人的鈴木敏夫很生氣，但他也知道是事實。

因此從《魔女宅急便》開始，鈴木敏夫開始一連串的宣傳計畫，例如讓自己的女兒上節目玩「我是小魔女」遊戲宣傳電影、帶吉卜力週邊拜訪客戶等等，他第一次明白電影宣傳有多辛苦，抱著「一定不能失敗」的心情，最後將《魔女宅急便》推到票房高峰。