TNL+ 2022/09/08,
動漫

若沒有鈴木敏夫圓融的手腕、德間康快的慧眼識英雄，就絕對沒有今天的吉卜力

若沒有鈴木敏夫圓融的手腕、德間康快的慧眼識英雄，就絕對沒有今天的吉卜力
圖片來源：吉卜力工作室

我們想讓你知道的是

如今是從DVD走向串流的時代，成年的我愈理解吉卜力，除了為宮崎駿、高畑勳的毅力與才能所震撼，也佩服鈴木敏夫圓融的手腕、不顧一切的發行策略，以及德間康快的慧眼識英雄，他知道「自由」對創作者們來說有多可貴。

吉卜力最賣座動畫作品《神隱少女》，在台灣為了紀念上映20週年，即將在大螢幕重新上映，同時也推出限量20021份的紀念版海報，因此在社群創造不少話題。以及隨著2022年年底位於日本愛知縣的吉卜力公園即將開幕，讓全世界的吉卜力粉絲無不喊著「好想去日本啊！」這讓沉寂已久的吉卜力，又受到更多關注。

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圖片來源：海報設計師董十行臉書
《神隱少女》上映20週年紀念海報台灣版。

吉卜力的靈魂：宮崎駿、高畑勳

說到吉卜力，第一位讓大眾聯想到的當然是滿頭白髮、白鬍子的大師宮崎駿，他所導演的《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《魔法公主》等等作品叫好又叫座，奠定他在日本影壇以及藝術領域屹立不搖的地位。

第二號人物，則是三年前逝世的導演高畑勳。同樣身為吉卜力導演，他的創作風格與宮崎駿截然不同，從《兒時的點點滴滴》、《螢火蟲之墓》，再到耗時整整8年最後推出的作品《輝耀姬物語》，都可以看見他細膩、柔美又不失張力的筆觸。「即使是動畫也能表現人的真實感」，與宮崎駿充滿奇幻與超現實的氛圍大相逕庭。

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圖片來源：吉卜力工作室
《龍貓》（上）由宮崎駿執導，《輝耀姬物語》（下）由高畑勳執導，從筆觸與色彩表現就可以看出兩人風格的差異。

然而，許多粉絲一定知道，能夠撐起吉卜力的除了兩位大導演之外，製作人鈴木敏夫也是相當重要、不可或缺的角色。他所撰寫的《天才的思考》，美其名是鈴木敏夫描寫他和宮崎駿、高畑勳這兩位「天才」一起完成一部部作品的歷程，然而讀完本書你會發現，鈴木敏夫其實也是天才中的天才。

鈴木敏夫20幾歲時，原本是德間書店的編輯，對動畫根本一竅不通。某天因為公司的前輩指派他救火籌備《Animage》創刊號，就因為這部以動畫為主軸的雜誌，成為鈴木敏夫結識宮崎駿、高畑勳的契機。之後，他和兩位導演以及德間書店社長德間康快，一同創辦了聞名於世的「吉卜力工作室」。

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圖片來源：吉卜力Twitter
鈴木敏夫

「破格」的製作人，打破影史票房紀錄

就在某天，有人對鈴木敏夫說：「宮崎先生差不多要完蛋了。」前期的宮崎駿，雖然動畫品質很好，但是票房愈來愈差，雖然這番說法讓身為吉卜力製作人的鈴木敏夫很生氣，但他也知道是事實。

因此從《魔女宅急便》開始，鈴木敏夫開始一連串的宣傳計畫，例如讓自己的女兒上節目玩「我是小魔女」遊戲宣傳電影、帶吉卜力週邊拜訪客戶等等，他第一次明白電影宣傳有多辛苦，抱著「一定不能失敗」的心情，最後將《魔女宅急便》推到票房高峰。

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圖片來源：吉卜力工作室
《魔女宅急便》日本電影票房總收入36.5億日圓，觀影人數264萬人，是吉卜力1985年成立以來的最佳成績，這個紀錄之後由《紅豬》打破。
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2022/09/07,
生活

人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己

人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
Photo Credit：中國人壽

我們想讓你知道的是

每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。

當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：

在輸贏挫敗中，訓練耐心

思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。

尋找正確施力點，勿操之過急

人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。

人生和運動，都是「屬於自己的事」

奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。

小目標持續做，創造複利效果

運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。

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陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。

以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。


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