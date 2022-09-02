美CDC建議12歲以上民眾接種次世代疫苗追加劑，趕在冬季來臨前強化人們對病毒的免疫力

（中央社）美國疾病管制暨預防中心（CDC）在當地時間1日建議含12歲以上的數百萬合格民眾，應接種針對Omicron的改良版疫苗追加針，以防COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情入秋後因BA.4、BA.5等亞變種病毒肆虐而復燃。

《路透社》報導，美國疾病管制暨預防中心建議12歲以上民眾接種COVID-19次世代疫苗作為追加針，籲12歲以上族群使用輝瑞BNT的改良版疫苗、18歲以上族群使用莫德納（Moderna）改良版疫苗。

隨次世代疫苗獲准使用，數百萬劑新疫苗將於週末展開配送，加入全國各地的接種行列。

CDC的預防接種諮詢委員會（ACIP）投票表決，以13比1支持開放輝瑞BNT及莫德納的次世代疫苗接種。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在聲明中說：「升級版的COVID-19加強針更能防止最近流行的COVID-19變種。」

美國食品暨藥物管理局（FDA）8月31日授權俗稱二價疫苗的次世代疫苗使用，二價意指疫苗藥劑除能對抗COVID-19原始病毒株，也能對抗Omicron的BA.4、BA.5亞變種。

FDA官員當時表示，他們認為相較原本的疫苗追加劑，次世代疫苗應更廣泛地開放接種對象，因為它能幫助年輕族群免於長新冠後遺症，避免染疫者在後續數月中飽受虛弱症狀所苦。

FDA同樣授權輝瑞BNT次世代疫苗用於12歲以上，莫德納次世代疫苗則可用於18歲以上成人，但接種者必須距打完基礎劑系列或前次加強針至少2個月以上，往後單價疫苗將不再提供這些族群作為追加劑使用。

輝瑞1日表示，他們可望10月初向FDA提出申請，授權讓5歲至11歲兒童使用次世代疫苗。

CDC和FDA官員先前表示，他們相信接種次世代疫苗能趕在冬季來臨前強化人們對病毒的免疫力，屆時人們待在室內的時間變長，病毒將更易傳播。

美國目前僅開放50歲以上、免疫低下族群或高風險對象接種第2次加強針。

9月1日的會議中，CDC官員建議染疫民眾應至少等完成隔離後再接種次世代疫苗，不妨考慮間隔3個月再施打。

疫苗製造商尚未完成次世代疫苗的人體臨床試驗，CDC的預防接種諮詢委員會裡有部分成員因數據不足持保留態度。多數次世代疫苗的可用數據，都來自實驗室及動物試驗。

委員會成員、俄亥俄州立大學（Ohio State University）小兒科教授桑傑士（Pablo Sanchez）在表決時投反對票。他說：「我明白我們需要更好的疫苗，因為很顯然儘管已大規模接種，卻仍有大量染疫個案。但我對是否要建議民眾施打沒有完成人體試驗的疫苗，感到相當掙扎。」

根據FDA在6月時的說法，人體試驗不是授權次世代疫苗的必要條件，就好比每年流感疫苗都會轉換病毒株一樣。

《華爾街日報》引述CDC的資料指出，美國有約70%的人打過兩劑的基礎劑，這些人中又有約一半接種過加強針，50歲以上符合第2劑追加針的人裡有三分之一已打過第2劑加強針。

CDC指出，BA.5是美國目前的流行株，超過88%的確診者都是感染BA.5。

《紐約時報》採訪一些免疫學家指出，專家認為接種次世代疫苗作為加強針，應與前次接種疫苗或確診間隔4到6個月，如此方能誘發較強的免疫反應。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範