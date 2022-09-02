路透：美國官員將在香港審計檢查第一批中概股企業
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《路透社》引述消息人士透露，美國審計監管部門將在下個月對阿里巴巴和京東等中概股企業進行審計檢查。這將是第一批接受美國審計底稿檢查的在美上市中資企業。
文：德國之聲中文網
上週五（8月26日），中國證監會對外通報表示，中國證券監督管理委員會、中華人民共和國財政部當日與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。這一協議的達成有望結束兩國之間就中概股審計問題的漫長糾紛，200多家中概股可能因此免於從美國股票交易所退市的命運。
不願透露身份的消息人士稱，阿里巴巴、京東以及百盛中國都已接到審計監管的通知，而且查看審計底稿的工作將在香港進行。
這三家企業各自的會計師事務所普華永道、德勤和畢馬威也已經收到通知。
阿里巴巴、京東、百盛中國和中國證監會都沒有回復《路透社》提出的問詢。
普華永道和德勤兩家會計師事務所表示，根據公司的規定不會對客戶事宜發表評論。畢馬威拒絕對此事發表評論。
美國公眾公司會計監督委員會的一位發言人週二（30日）表示，該委員會不會就審計檢查一事發表評論。
美國國會在2020年通過了一項專門針對中國公司的法律，根據這項法律，美國公眾公司會計監督委員會必須能夠檢查在美國市場上市的外國公司的審計情況。包括親自前往公司所在地檢查所有工作底稿，並對相關公司的會計師進行監管。如果中國企業連續三年無法提供審計記錄給美方檢查，這些中資企業將被趕出美國證券交易所。
根據美中經濟和安全審議委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）的數據，截至今年3月，有261家中國公司在美國上市，總市值約為1.3兆美元。
2014年9月20日，阿里巴巴正式登陸紐約交易所，首次公開募股（IPO）發行價確定為每股美國存托股68美元，融資規模創下美國歷史紀錄。阿里巴巴是在美國上市的最有價值的中國公司，截至週二阿里巴巴的市值為2480億美元。
不存在特殊待遇
美國公眾公司會計監督委員會上週五表示，該委員會已經通知了被選中進行審計檢查的公司，但是沒有披露具體名單，官員預計將在9月中旬前往香港開展檢查工作。該監管機構會根據風險因素，例如根據規模和行業選擇審計檢查公司，並稱任何公司都不會獲得特殊對待。
目前還無法確認究竟有多少家中資企業在第一批審計檢查的名單裡。
今年7月29日，美國證券交易委員會（SEC） 更新一批「預摘牌名單」，阿里巴巴、蘑菇街、獵豹移動、波奇寵物等4家中概股企業被加入名單。
據統計，包括京東、百盛中國和蔚來在內的160多家中概股都被列入「預摘牌名單」中。
在被列入「預摘牌名單」幾天前，阿里巴巴集團發布公告稱，董事會已授權集團管理層向香港聯合交易所提交申請，擬將香港新增為主要上市地。這意味著阿里巴巴將在香港聯交所主板及紐約證券交易所兩地雙重主要上市。
2019年11月，在香港二次上市，但當時紐約依然作為阿里巴巴的主要上市地。
業內人士分析認為，實行雙重主要上市之後，預計國際投資者將更多配置阿裡港股，可能給港股市場注入新的流動性。同時，阿里巴巴港股預計也將符合港股通資質，從而或為內地投資者直接投資阿裡創造更多便利。
繼阿里巴巴之後，百盛中國也宣佈在香港雙重主要上市。百勝中國首席CEO屈翠容表示，雙重主要上市將進一步拉近公司與員工、顧客和其他利益相關者的距離。這一戰略舉措使公司能觸達更多投資者、增加股票流動性並降低從紐交所退市風險的影響。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
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