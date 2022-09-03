編輯實測：讓涼麵、鹽酥雞一秒變高級的五種「柑橘系」清爽調味料

文：林君玶

翻看節氣，發覺立秋已過，但天氣炎熱依舊。便利商店新推出的冰品已經涼過一輪，搭配冰冰涼涼啤酒的下酒菜也都吃遍，雖然在熱浪下，香香辣辣的料理也能讓脾胃大開，不過怎麼都比不上清爽口味的小食來的適合。正想該去哪裡尋找這些小食，赫然想起，在進口食品與調味料的偉大航道上，有一個如同海賊王寶藏存在、閃閃發亮的所在，那就是——Don Don Donki。

Photo Credit：林特

「我把清爽口味的調味料都藏在那兒了，去找吧！」——雖然海賊王並沒有這樣說，不過，我們這次在Don Don Donki西門店，找到了五種擁有淡雅香氣、口味清爽解膩，能瞬間降溫十度的「柑橘系調味料」，搭配一般市售、取得容易的小食，讓檸檬、柚子與酸桔的清香，幫你把平價點心一秒變高級料亭。

首先，我們找到的是以下五種調味料，而用來搭配的平價小食代表有：鹽酥雞、麥當勞薯餅、巷口涼麵、香草冰淇淋、嫩豆腐：

#01：鹽酥雞 （炸物肉類代表）

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燒肉醬＝酸桔醬＞柚子粉＞檸檬醬＞檸檬味露

油炸的肉類算是所有測試小食中最不清爽的存在，與檸檬口味燒肉醬搭起來是最合理也最好吃的，不過以清爽度來說，可能還是以酸桔為佳。而酸桔與檸檬調味醬的差別，在於酸桔的酸度更明亮，而檸檬則是甜味較明顯。柚子粉本身雖有一股清爽的香氣，在這裏卻會搶掉肉味，所以排命就往後掉了。至於檸檬味露的柴魚味，實在是不適合肉類，請不用刻意嚐試。

另外，在測試過程中，我們發現柚子粉帶有苦味，所以建議放在食物的上方入口，可以同時聞到香氣，又不會碰到舌頭，反之，檸檬醬和酸桔醬因為有甜味，建議沾在食物下方入口，香氣與甜味就會同時出現喔。

#02：麥當勞薯餅（炸物澱粉代表）

Photo Credit：林特

柚子粉＞味露＞燒肉醬＞檸檬＞酸桔

味露真的沒有愧對它「麵料理調味」的原始設定，和鹽酥雞的測試結果完全不同，而與澱粉類食物更搭。麥當勞薯餅原先在早餐裡，已經算是夢幻般的存在，在這裡柚子粉卻讓這股夢幻更上層樓，保留了薯餅的酥脆外皮，趕走入口時麵皮微微的油耗味，咬下時一股清香從鼻子鑽出，又可同時嚐到油炸馬鈴薯的甜味與順滑口感，薯餅瞬間來到了京都。

買了麥當勞，就順便也讓雞塊加入戰局吧。原先以為測試結果會跟鹽酥雞一樣，不過檸檬醬在這裡發揮了潛力，打趴所有官方醬料，香香甜甜的高級感，原先的六塊雞相信你可以吃下十塊。而燒肉醬當然也是維持了它搭配肉類的實力，擁有豐富的洋蔥香味搭上檸檬香氣，口味比麥當勞自己的BBQ醬精緻許多，吃到這裡，建議黃金之風檸檬燒肉醬和檸檬調味醬，可以各收一支放在冰箱，吃炸物絕對爽。

#03：涼麵（水煮澱粉類代表）

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味露＋燒肉醬＞酸桔＞檸檬＞柚子粉

這次使用的涼麵是巷口的傳統涼麵，一開始測試時我們刻意不加涼麵附的芝麻醬汁，以檸檬味露代替——果然又是一秒到瀨戶內海——檸檬味露的香氣，真的是讓涼麵涼上加涼的好幫手，吃起來非常清爽。不過若是喜歡口味重一些的話，將燒肉醬也倒進去一起吃，在清爽中增添一股濃郁的鹹香味，也非常開胃，推推！

至於酸桔醬與檸檬醬，或許因為是類似果醬的稠度，雖然口味還行，卻和涼麵的口感不是太搭，而柚子粉也會讓麵變苦，還會跟麵黏成一坨，不建議嘗試。

#04：香草冰淇淋（甜點代表）

Photo Credit：林特

檸檬＞酸桔＞燒肉醬

警語：柚子皮和味露在這裡非常危險，好孩子請不要隨便模仿（害我丟掉半杯冰淇淋）。味露的魚味在冰淇淋上非常明顯，整口冰淇淋像是從海裡撈起來一樣，而柚子粉跟融化的冰淇淋混在一起裹在舌頭上，超、級、苦，而且會苦很久。

這次用的冰淇淋是便利商店也很好買到的Super Cup。前面也說過，檸檬醬與酸桔醬的質感很像果醬，而檸檬醬的官方建議中也有優格與蛋糕、紅茶等甜點類的料理，因此搭上香草冰淇淋會好吃，基本上是合理中的合理，而香草搭酸並沒有太大的驚喜，所以酸桔在這沒有太大戲份。

反而是感覺起來有點雷的燒肉醬，搭起來激似傳統蕃茄切盤配薑汁，屬於「有些人喜歡，有些人不喜歡」的有趣搭配，有些日本人似乎也愛在香草冰淇淋裡加醬油，應該是類似的原理，不確定好不好吃，但是很好玩！算是這次實測的小驚喜，無聊時可以玩玩看。

#05：嫩豆腐（涼上加涼代表）

Photo Credit：林特

燒肉醬＋柚子粉＞味露＞酸橘＞檸檬

最消暑、最清涼、最方便、最料亭的代表，莫過於剛從冰箱拿出來的嫩豆腐了。如何讓超市50元有找的豆腐，一秒成為京都料亭的菜色之一，唯一解方就是柚子粉了。我們一開始先把燒肉醬倒在豆腐上，雖然燒肉醬本身已有檸檬的香氣，不過稍嫌不足，於是又在已沾上烤肉醬的豆腐撒上柚子粉，果然，細緻的輕鹹味給舌尖，柚子皮的清香在鼻子裡擴散，口感冰冰涼涼，一口吞下，完美。

接下來的幾個調味料根本無力測試，因為已經知道不會好吃了，於是測試到此結束。所以這5支調味料到底值不值得收呢？以下是我們的結論：

Photo Credit：林特

エバラ 黃金之味燒肉醬 清爽檸檬口味 ★★★★★

用途非常廣泛，從各種炸物到一般料理都可以用，可收一支在冰箱常備。

川中醤油 瀨戶內檸檬麵用味露 ★★★☆☆

清爽，但只有在與麵類搭配時才能發揮潛力，除非愛吃蕎麥麵、烏龍麵等，不然有點可有可無。

日之影 柚子皮粉 ★★★★☆

氣味非常高雅，除了要小心苦味之外，是在調味料裡很特別的存在，真心喜愛柚子香氣的話，建議與燒肉醬一起帶。