為接住經血女孩需蹲坐沙坑一整天，台灣組織愛女孩送暖到非洲：盼終結月經貧窮悲歌

文：陳淑玲

你知道月經貧窮嗎？想像著如果身為女性的你、或你的母親姐妹，從青春期開始在月經來時，僅能在沙地挖個坑、蹲坐一整天只為了讓沙土吸去經血直到月經結束…這不是編寫的故事，是遠在非洲烏干達等偏鄉部落裡實際正在上演的月經貧窮悲歌。

22歲一場旅行發起的人生翻轉

故事要從「愛女孩Love Binti」的創辦人楊怡庭的一場畢業旅行說起，22歲大學畢業前給自己的一份禮物，楊怡庭參加志工旅行前往非洲肯亞與烏干達，跟隨旅程前進偏鄉後，從未想過的「月經貧窮」畫面震撼了她。在烏干達許多村落，因為貧窮、因為性別不平等，許多進入青春期開始的女孩僅能在沙地挖坑坐下直到月經停止，那段期間不能任意離開、被迫必須輟學、甚至用性交換衛生用品。許多人心中疑惑的「為何不使用衛生棉？」疑問，在全家人都不夠錢吃飯了的前提下，衛生用品當然完全被捨棄在這些貧窮家庭經濟的選項中。

當時被這從沒想像過月經貧窮景象震撼的楊怡庭，開啟了人生另一段篇章，2015年她與夥伴以非洲使用人數最多的語言斯瓦希里語成立「愛女孩Love Binti」機構，其意思是關懷、愛護女孩之意。

她與夥伴串連當地豐收教會前進非洲赤貧偏鄉，以「教導縫製布衛生棉」開啟援助非洲偏鄉婦女的起點，從解決當地月經貧窮開始。初期投入基礎建設（WASH、房角石），提升環境與生存品質；接著中期再投入農村培力輔導種子老師、甚至啟發微型創業；後期則以永續發展指標，依據地方資源與特色，推動計劃型農業項目與微型企業，協助赤貧地區婦女就業與幼童照顧。

過程中他們改善衛生、環境、教育等，一點一滴為當地條件逐步改善，甚至建設房子、農事、水資源、引進生態廁所逐步開發。愛女孩走的不僅是一件單純的月經貧窮之事，更多得是從各方面切點下手，才能讓女孩、孩子們健康的成長。



Photo Credit - 愛女孩Love Binti 從沒想過的赤貧月經貧窮問題，開啟了愛女孩夥伴們的送愛到非洲行動。

以烏干達為據點的深耕培力

愛女孩官網這樣分享著：「我們相信婦女是改變的基石，一個婦女生命的轉變，可以促成一個家庭、甚至一個社群的翻轉。」以解決婦女問題就能帶動家庭與社會為基礎，愛女孩開啟了在非洲的志業。將組織分為在台灣團隊以及長期駐非洲烏干達的兩處。



Photo Credit - 愛女孩Love Binti 每教會一雙縫製的手，就等於慢慢地協助一個家庭的重整。

在台灣的理事長劉兆雯分享，多年前他們在烏干達南部Mpung Subcounty開啟了一處固定基地，取名The Light，期盼可以成為在地的那道光。在這個基地裡除了有愛女孩團隊進駐外、更與台灣國合會、各學校合作，也成為志工援助的基地。以類似學校為示範點內容，三大核心為「淨水與衛生」、「農村培力」、「房角石」。



Photo Credit - 愛女孩Love Binti 愛女孩的非洲基地，期盼能成為赤貧地區的那道光。

基礎型「淨水與衛生」WASH是Water, Sanitation, and Hygiene 縮寫，是所有計劃的基礎，更希望藉由這個基礎再造，朝向SDGs的「至2023年人人都能享有充分與公平衛生條件」的目標前進。

發展型「農村培力」則是計畫性培育婦女持續布衛生棉教學，以種子導師為擴散點傳播至部落社區之間，授予婦女更多知識、技術等微型創業技能，不但在此讓婦女重拾自信，也能以此支撐起家庭與社區經濟。

援助型「房角石」則是為赤貧社群建造經濟、安全，符合環境與生態永續的建築與教育，包含校舍建築，社區中心與農產倉儲，以及對環境積極改善的減碳爐灶建造。甚至還請來台灣知名大王舖子合作，打造以使用當地泥土就能建造的低冒煙高效率的減碳爐灶，從中讓婦女習得生活技巧、更無形中也改善了長期以來婦女在廚房烹煮時黑煙過度損害健康的問題。



Photo Credit - 愛女孩Love Binti 使用減碳爐灶後，連婦女健康都得到改善。

以非洲為據點的NGO國際擴散中

從單純應援、教導布衛生棉製作來改善非洲婦女貧窮開始，至今共有23處水資源計畫已建立、6處房角石建造已完成，更有超過14萬9000位非洲婦女得到協助與改善。觀看愛女孩的組織藍圖，從2015年的肯亞出發，創辦人楊怡庭更在2018年至紐約聯合國總部，在聯合國永續發展高階政治論壇上分享愛女孩長期服務非洲的經歷與成果。2022年4月楊怡庭更參與聯合國婦女地位委員會平行論壇。愛女孩從2015啟動自今，已在史瓦帝尼、烏干達、台灣立案成立NGO，而美國、丹麥都已在立案申請中。

他們清楚地在官網上寫著：期盼於2030年幫助100萬名婦女脫離月經貧窮。



Photo Credit - 愛女孩Love Binti 愛女孩期盼能牽起每雙需要的小手，消弭落差、讓他們快樂成長。

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責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳