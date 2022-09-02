為接住經血女孩需蹲坐沙坑一整天，台灣組織愛女孩送暖到非洲：盼終結月經貧窮悲歌
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被非洲赤貧地區女孩以沙坑接經血狀況震撼，愛女孩Love Binti團隊以教導縫製布衛生棉為開端起點，深入偏鄉，牽起一雙雙女性的手，期盼貧窮、教育、環境落差能逐漸消弭。
文：陳淑玲
你知道月經貧窮嗎？想像著如果身為女性的你、或你的母親姐妹，從青春期開始在月經來時，僅能在沙地挖個坑、蹲坐一整天只為了讓沙土吸去經血直到月經結束…這不是編寫的故事，是遠在非洲烏干達等偏鄉部落裡實際正在上演的月經貧窮悲歌。
22歲一場旅行發起的人生翻轉
故事要從「愛女孩Love Binti」的創辦人楊怡庭的一場畢業旅行說起，22歲大學畢業前給自己的一份禮物，楊怡庭參加志工旅行前往非洲肯亞與烏干達，跟隨旅程前進偏鄉後，從未想過的「月經貧窮」畫面震撼了她。在烏干達許多村落，因為貧窮、因為性別不平等，許多進入青春期開始的女孩僅能在沙地挖坑坐下直到月經停止，那段期間不能任意離開、被迫必須輟學、甚至用性交換衛生用品。許多人心中疑惑的「為何不使用衛生棉？」疑問，在全家人都不夠錢吃飯了的前提下，衛生用品當然完全被捨棄在這些貧窮家庭經濟的選項中。
當時被這從沒想像過月經貧窮景象震撼的楊怡庭，開啟了人生另一段篇章，2015年她與夥伴以非洲使用人數最多的語言斯瓦希里語成立「愛女孩Love Binti」機構，其意思是關懷、愛護女孩之意。
她與夥伴串連當地豐收教會前進非洲赤貧偏鄉，以「教導縫製布衛生棉」開啟援助非洲偏鄉婦女的起點，從解決當地月經貧窮開始。初期投入基礎建設（WASH、房角石），提升環境與生存品質；接著中期再投入農村培力輔導種子老師、甚至啟發微型創業；後期則以永續發展指標，依據地方資源與特色，推動計劃型農業項目與微型企業，協助赤貧地區婦女就業與幼童照顧。
過程中他們改善衛生、環境、教育等，一點一滴為當地條件逐步改善，甚至建設房子、農事、水資源、引進生態廁所逐步開發。愛女孩走的不僅是一件單純的月經貧窮之事，更多得是從各方面切點下手，才能讓女孩、孩子們健康的成長。
以烏干達為據點的深耕培力
愛女孩官網這樣分享著：「我們相信婦女是改變的基石，一個婦女生命的轉變，可以促成一個家庭、甚至一個社群的翻轉。」以解決婦女問題就能帶動家庭與社會為基礎，愛女孩開啟了在非洲的志業。將組織分為在台灣團隊以及長期駐非洲烏干達的兩處。
在台灣的理事長劉兆雯分享，多年前他們在烏干達南部Mpung Subcounty開啟了一處固定基地，取名The Light，期盼可以成為在地的那道光。在這個基地裡除了有愛女孩團隊進駐外、更與台灣國合會、各學校合作，也成為志工援助的基地。以類似學校為示範點內容，三大核心為「淨水與衛生」、「農村培力」、「房角石」。
基礎型「淨水與衛生」WASH是Water, Sanitation, and Hygiene 縮寫，是所有計劃的基礎，更希望藉由這個基礎再造，朝向SDGs的「至2023年人人都能享有充分與公平衛生條件」的目標前進。
發展型「農村培力」則是計畫性培育婦女持續布衛生棉教學，以種子導師為擴散點傳播至部落社區之間，授予婦女更多知識、技術等微型創業技能，不但在此讓婦女重拾自信，也能以此支撐起家庭與社區經濟。
援助型「房角石」則是為赤貧社群建造經濟、安全，符合環境與生態永續的建築與教育，包含校舍建築，社區中心與農產倉儲，以及對環境積極改善的減碳爐灶建造。甚至還請來台灣知名大王舖子合作，打造以使用當地泥土就能建造的低冒煙高效率的減碳爐灶，從中讓婦女習得生活技巧、更無形中也改善了長期以來婦女在廚房烹煮時黑煙過度損害健康的問題。
以非洲為據點的NGO國際擴散中
從單純應援、教導布衛生棉製作來改善非洲婦女貧窮開始，至今共有23處水資源計畫已建立、6處房角石建造已完成，更有超過14萬9000位非洲婦女得到協助與改善。觀看愛女孩的組織藍圖，從2015年的肯亞出發，創辦人楊怡庭更在2018年至紐約聯合國總部，在聯合國永續發展高階政治論壇上分享愛女孩長期服務非洲的經歷與成果。2022年4月楊怡庭更參與聯合國婦女地位委員會平行論壇。愛女孩從2015啟動自今，已在史瓦帝尼、烏干達、台灣立案成立NGO，而美國、丹麥都已在立案申請中。
他們清楚地在官網上寫著：期盼於2030年幫助100萬名婦女脫離月經貧窮。
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責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。
「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！
MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/