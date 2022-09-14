【大人學】渴望受老闆重用？教你紐約老闆也買單的向上管理術
我們想讓你知道的是
老闆看似神氣，實際上卻有顆少女心，雖然什麽都不講，卻非常希望你能猜中他的小秘密。如果你能猜中，絕大多數老闆都會很開心，覺得「你這員工懂我」。
內容口述：姚詩豪
整理：胡乃云
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有次到企業授課，幾位年輕學員來求助「向上管理」的問題。巧的是，當天中午用餐時，他們的主管也和我聊到相同的話題。聽起來，這位主管的困擾其實也跟他的部屬沒兩樣，都是「不確定上級想要的是什麼」。
「向上管理」的確是職場上的一大難題，而且多數人都無法逃避。我們究竟該如何做好向上管理，得到上級的器重呢？在這次的文章中，我們一起來思考看看！
上位者最缺乏「第一線情報」，而這恰好是你能提供的
無論是對上、對下或平輩之間，我認為想管理好職場上的人際關係，其實有個最根源的基礎，那就是──互惠合作。我給你「你要的東西」，你也給我「我要的東西」，大家一起把事情做好，最後在老闆面前都有很好的績效，這就是最理想的狀況。
有些人可能會想：「可是我的老闆、主管都不明講他們的想法或想要什麼，我也不是他們肚子裡的蛔蟲，怎麼知道他們在想什麼咧？」
事實上，你其實可以從對方「最缺乏的東西」下手。因為一個人最缺乏的，通常就是他最想要的。而老闆最缺乏的東西，我認為是「第一線情報」。
軍隊裡一定有通訊兵或情報官，就是因為指揮官通常不在第一線，所以需要這些人傳回第一線情報，方便指揮官掌握狀況、做出決策。在公司裡也是一樣，老闆通常不會親自參與公司大大小小的事務，這時候就會仰賴第一線的員工給他情報。
很多老闆其實都有強烈的「資訊焦慮」，深怕遺漏了現在的小徵兆，釀成將來的大危機。所以「提供第一線情報給老闆」成了向上管理的絕佳切入點。
而且，不只是在老闆問了你才被動回答，你更該養成「主動回報的習慣」，甚至在會議之外的時間主動彙報，而且無論好消息或壞消息都要傳達。
很多人會想：「萬一我主動報告後，被老闆發現抓到漏洞，或發現我的缺失，把我臭罵一頓怎麽辦？」
沒錯，你主動報告而且什麼都報，比起別人只報60％的資訊，被罵的機率確實比較高。但你該知道的是，這並不會讓老闆在心裡對你扣分。相反地，老闆知道你會主動報告，甚至冒著被罵的風險也要報告壞消息，還會慢慢地建立起對你的信任。
這有可能嗎？接下來，我分享我的一段親身經歷。我想看完這段經歷，你會對於這個嘗試更有信心。
「主動和全盤」重點回報，是獲取對方信任的第一步
我30多歲時在紐約一家顧問公司上班，當時被派駐到當時的客戶：紐約市環保署，從事顧問工作。而我的主管之一，就是環保署的高階主管。
她很聰明、工作能力很強，但對人很嚴厲，而且脾氣不太好，有時甚至會在會議上直接飆出髒話。和她一起工作，讓我每天都壓力山大，甚至開始質疑自己在紐約上班到底是不是個正確的決定。
但既來之則安之，我告訴自己一定要找到方法和她好好相處，跟她「互惠合作」。我的第一步，就是提供她迫切需要的「第一線情報」。
當時，我們部門每兩周開一次專案會議，大家會輪流報告手上的專案進度。而我為了獲得她的信任，就採取比較積極的做法：不等到開會才報告，只要看到她有空，我就去報告。頻率高到兩三天她就會看到我一次，甚至連在員工餐廳偶遇，我都會跟她聊一下專案進度。
我可以感受到她非常欣慰，因為多數的員工看到她都避之唯恐不及，報告時也都有所顧忌，只有我會主動向前，給她完整的資訊，當然也包括壞消息。後來有次我在公司遇到她，又跟她報告了她感興趣的情報，她微笑著跟我說：「Bryan，你下次在兩周一次的會議裡報告就可以了。」聽到這句話，我就知道我成功了。
為什麽？
因為在我不斷向她報告的過程中，她就慢慢相信我什麽都會告訴她。這就是向上管理的第一步：獲取上級的信任。
想說服上級，選對報告時機很重要
我們除了透過主動回報第一線資訊來爭取信任，也會碰上一些需要「說服」上級的時刻。在這種時刻，搞懂上級的「習性」就特別重要。
這是什麼意思呢？
比方說，我知道我這位老闆脾氣不好，如果我選在公開場合質疑她或者跟她辯論，她肯定會不高興。於是，我開始認真觀察她的作息，找到能單獨談話的時機出擊。
我發現她每天晚上七點到七點半間會結束最後一場會議，接下來就是她一天最放鬆的時刻。這時候，她會倒杯咖啡休息一下。我的座位就在她前往咖啡機的路上。我也知道，這時候沒吃晚餐的她肚子很餓，因此我特別準備了一些餅乾和巧克力，她一經過，我就拿出來與她共享。
這段時間，她一手咖啡，一手我的餅乾，她會變得格外溫柔，跟平時的她判若兩人，甚至還會關心我：你一個台灣人來紐約，假日都做些什麼呀？有沒有不適應的地方？等等。
而這段時間就是我一天之中最有機會說服她的時候。比方說，他白天推翻了某個其實很不錯的建議，我都趁這時重新說服她：「老闆，早上我們跟你提的方案，我覺得你太快做決定了，你要不要重新考慮？」
她常常邊吃邊回答我：「好吧，既然你都這樣說，那我就試試看。」Bingo！
後來，我晉升主管時，她也拉了我一把，還非常積極地想幫我申請綠卡跟美國公民，其他外國同事看了都很羨慕。雖然我因為沒想留在美國發展而婉拒了，但對於她的這份心意，我還是挺感動的。
向上報告2部曲，收服老闆「少女心」
關於向上報告，我還有額外的兩個做法和你分享。
1. 提前報告，優化內容
在會議前一天或半天，我通常會帶著整理好的資料去找老闆，跟他預告一下明天報告的重點。時間不長，大概就五分鐘，然後根據老闆的回饋調整報告內容。
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