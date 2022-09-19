《霸道者的利用說明書》：如何對付將自己視為最優秀、眼中沒有團隊合作的同事？

文：井上由美

在霸道者眼中，沒有團隊合作這四個字

信長、秀吉、光秀、家康等四人團隊，即將負責某場重要簡報。

信長立刻開始分配工作，雖然大家都是同事，他卻擺出一副盛氣凌人的架勢。雖然同事們對信長的工作分配略感不滿，仍發揮團隊精神，分工準備簡報內容。他們做足萬全的準備，終於，來到了簡報當天。

壓軸登場的信長，竟然將大家精心歸納的簡報內容，現場補充了不少自己想說的話，大放厥詞。

眼見這樣嘩眾取寵的言行，同事們都感到萬分惱火。

到底要怎麼做，才不會被這種霸道同事耍得團團轉？

錯誤做法：一起合作？ 別鬧了！

強勢者將自己視為最優秀的人，因此同隊的同事對他而言，都是表現比自己差的人，再說了，信長的字典裡，根本就沒有團隊合作這個詞。

在他的觀念當中，組織就是縱向社會的代表。

即使所有人都朝同一個目標來準備簡報內容，但他心裡想的依然是：「我是最頂尖的，其他人都只是我手中的棋子。」

當你想著「讓我們互助合作，一起團結努力吧」的時候，信長早已用最快的速度，掌握團隊中的主導權，因此你只能落得被當棋子使喚的下場，最後還被耍得團團轉。

正確解答：告訴他，自己最擅長什麼

與信長團隊合作時，祕訣在於，主動提出自己想負責的工作範圍，這樣也能有效避免他硬丟其他麻煩的工作給你。

「在這些項目當中，我『最擅長』這個，這部分的工作，可以交給我來負責嗎？」

重點在於，主動爭取時，加入「最擅長」這個詞，來詢問信長的意見。因為，總是喜歡當第一的信長，很容易就會被最擅長這個詞打中。他應該會爽快的答應：「既然你都這樣說了，那就交給你吧！」

霸道者做起事來十分重視效率，自然比較欣賞會積極表達協助意願的人，而不是過度重視合作氣氛，客氣的互相推託。

完美攻略：站在「友軍」角度，提出反對意見

當必須與強勢者一同推動專案等工作時，需要先了解計畫（Plan）、實行（Do）、評價（Check）、改善（Action）這個過程。其中，強勢者最擅長的就是改善。

在分配職務的時候，如果讓霸道者在最後出場，他必定十分樂意接受這個安排。

不過，追求創新的信長，有時會在最後總結的時候，提出讓組員啞口無言的改革案，令人不禁懷疑：「這樣我們整個團隊，之前做的一切到底算什麼？」

此外，他們也可能在簡報時脫序演出。

四種類型中最為好勝的信長，通常對自己的言行充滿信心，假如隨口向他抱怨，就會被認定成是阻礙眾人獲勝的害群之馬。

這麼一來，很容易就會遭到信長排擠，甚至就此被逐出專案小組，而且，足智多謀的信長會使出小手段，設法讓對方在團體裡待不下去，最後萌生退意。

為了避免這樣的情況發生，即使是同事，也要避免直接向信長提出反對的意見。

假如你反對信長的意見，只要主動表示：「為了讓信長提出的意見更加可行，我提議以下的優化方案。」重點在於，站在信長「友軍」的角度來提出建議。

在向信長同事提出自己的意見時，請務必活用以上的友軍原則。

霸道者利用法 NG：讓我們互助合作，一起團結努力吧！ OK：我最擅長這部分，可以交給我來負責嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《霸道者的利用說明書： 那高高在上的樣子令人火大，我卻孬到不敢抱怨？怎麼跟這些躲不掉的同事、親友、鄰居和平相處，拿回主導權？》，大是文化出版

作者：井上由美

譯者：林佑純

◎「你出點子，你確認資料，你上臺簡報。」大家都平輩，他卻老愛發號施令。

◎分配任務給部屬，他卻回：「這工作太低階，不是我該做的事。」

◎熱心推薦今年流行款給客人，他卻不爽：「我自己會挑，你的眼光我不滿意。」

◎跟朋友訴說煩惱，他卻咄咄逼人的說教，還猛戳我的痛處。

你的工作、生活中，也常遇到這些「霸道者『信長』」嗎？

日本戰國時代，織田信長、豐臣秀吉、德川家康三人並稱為戰國三傑。其中，又以織田信長的個性，作為霸道、強勢而且唯我獨尊，所以仇家特別多。本書作者，行為心理學研究家井上由美，就用「霸道者信長」，來形容生活周遭，那些無所不在的高壓型人格者。

他們可能是主管、部屬、男女朋友、公婆，甚至天天要打照面的鄰居，這種人很難相處，但你又躲不掉，怎麼辦？

本書提供超實用的應對技巧，當你已被他視為眼中釘，自己又孬到不敢抱怨時，與其默默忍受，不如互相利用求進步，還能拿回主導權。

Photo Credit：大是文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航