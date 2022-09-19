《霸道者的利用說明書》：如何對付將自己視為最優秀、眼中沒有團隊合作的同事？
我們想讓你知道的是
強勢者將自己視為最優秀的人，因此同隊的同事對他而言，都是表現比自己差的人，再說了，信長的字典裡，根本就沒有團隊合作這個詞。在他的觀念當中，組織就是縱向社會的代表。
文：井上由美
在霸道者眼中，沒有團隊合作這四個字
信長、秀吉、光秀、家康等四人團隊，即將負責某場重要簡報。
信長立刻開始分配工作，雖然大家都是同事，他卻擺出一副盛氣凌人的架勢。雖然同事們對信長的工作分配略感不滿，仍發揮團隊精神，分工準備簡報內容。他們做足萬全的準備，終於，來到了簡報當天。
壓軸登場的信長，竟然將大家精心歸納的簡報內容，現場補充了不少自己想說的話，大放厥詞。
眼見這樣嘩眾取寵的言行，同事們都感到萬分惱火。
到底要怎麼做，才不會被這種霸道同事耍得團團轉？
- 錯誤做法：一起合作？ 別鬧了！
強勢者將自己視為最優秀的人，因此同隊的同事對他而言，都是表現比自己差的人，再說了，信長的字典裡，根本就沒有團隊合作這個詞。
在他的觀念當中，組織就是縱向社會的代表。
即使所有人都朝同一個目標來準備簡報內容，但他心裡想的依然是：「我是最頂尖的，其他人都只是我手中的棋子。」
當你想著「讓我們互助合作，一起團結努力吧」的時候，信長早已用最快的速度，掌握團隊中的主導權，因此你只能落得被當棋子使喚的下場，最後還被耍得團團轉。
- 正確解答：告訴他，自己最擅長什麼
與信長團隊合作時，祕訣在於，主動提出自己想負責的工作範圍，這樣也能有效避免他硬丟其他麻煩的工作給你。
「在這些項目當中，我『最擅長』這個，這部分的工作，可以交給我來負責嗎？」
重點在於，主動爭取時，加入「最擅長」這個詞，來詢問信長的意見。因為，總是喜歡當第一的信長，很容易就會被最擅長這個詞打中。他應該會爽快的答應：「既然你都這樣說了，那就交給你吧！」
霸道者做起事來十分重視效率，自然比較欣賞會積極表達協助意願的人，而不是過度重視合作氣氛，客氣的互相推託。
- 完美攻略：站在「友軍」角度，提出反對意見
當必須與強勢者一同推動專案等工作時，需要先了解計畫（Plan）、實行（Do）、評價（Check）、改善（Action）這個過程。其中，強勢者最擅長的就是改善。
在分配職務的時候，如果讓霸道者在最後出場，他必定十分樂意接受這個安排。
不過，追求創新的信長，有時會在最後總結的時候，提出讓組員啞口無言的改革案，令人不禁懷疑：「這樣我們整個團隊，之前做的一切到底算什麼？」
此外，他們也可能在簡報時脫序演出。
四種類型中最為好勝的信長，通常對自己的言行充滿信心，假如隨口向他抱怨，就會被認定成是阻礙眾人獲勝的害群之馬。
這麼一來，很容易就會遭到信長排擠，甚至就此被逐出專案小組，而且，足智多謀的信長會使出小手段，設法讓對方在團體裡待不下去，最後萌生退意。
為了避免這樣的情況發生，即使是同事，也要避免直接向信長提出反對的意見。
假如你反對信長的意見，只要主動表示：「為了讓信長提出的意見更加可行，我提議以下的優化方案。」重點在於，站在信長「友軍」的角度來提出建議。
在向信長同事提出自己的意見時，請務必活用以上的友軍原則。
霸道者利用法
NG：讓我們互助合作，一起團結努力吧！
OK：我最擅長這部分，可以交給我來負責嗎？
書籍介紹
本文摘錄自《霸道者的利用說明書： 那高高在上的樣子令人火大，我卻孬到不敢抱怨？怎麼跟這些躲不掉的同事、親友、鄰居和平相處，拿回主導權？》，大是文化出版
作者：井上由美
譯者：林佑純
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◎「你出點子，你確認資料，你上臺簡報。」大家都平輩，他卻老愛發號施令。
◎分配任務給部屬，他卻回：「這工作太低階，不是我該做的事。」
◎熱心推薦今年流行款給客人，他卻不爽：「我自己會挑，你的眼光我不滿意。」
◎跟朋友訴說煩惱，他卻咄咄逼人的說教，還猛戳我的痛處。
你的工作、生活中，也常遇到這些「霸道者『信長』」嗎？
日本戰國時代，織田信長、豐臣秀吉、德川家康三人並稱為戰國三傑。其中，又以織田信長的個性，作為霸道、強勢而且唯我獨尊，所以仇家特別多。本書作者，行為心理學研究家井上由美，就用「霸道者信長」，來形容生活周遭，那些無所不在的高壓型人格者。
他們可能是主管、部屬、男女朋友、公婆，甚至天天要打照面的鄰居，這種人很難相處，但你又躲不掉，怎麼辦？
本書提供超實用的應對技巧，當你已被他視為眼中釘，自己又孬到不敢抱怨時，與其默默忍受，不如互相利用求進步，還能拿回主導權。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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