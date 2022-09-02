秘魯跨性別男子在峇里島遭警拘留後身亡，秘魯官方稱將展開調查

一名跨性別秘魯籍男子8月6日入境印尼峇里島時，因持有大麻而遭警方拘留，並在拘留期間死亡，秘魯公共部在周四（1日）表示，秘魯檢察官已開始調查這起命案。

《路透社》報導，32 歲的羅德利果·文托西利亞 （Rodgrigo Ventocilla）是哈佛大學的秘魯研究生，也是一名LGBT運動的活躍分子，他當時是準備在峇里島度蜜月。根據印尼警方說法，文托西利亞數日後因「器官衰竭身亡」，他的身亡激怒了秘魯的LGBT活動人士，他們指責秘魯外交官沒有採取足夠措施保護他。

At Astraea we honor the memory of Rodrigo Ventocilla, Peruvian trans activist & founder of our grantee partner Diversidades Trans Masculinas. We express our solidarity & ask for justice for Rodrigo, who died in an act of transphobic violence. https://t.co/Xok3rUpG9y pic.twitter.com/TvsuIqt1P0 — Astraea Foundation (@AstraeaUpdates) August 25, 2022

《BBC》引述據印尼媒體報導稱，文托西利亞被拘期間開始出現嘔吐現象後，警察便將他帶去醫院，最終在8月11日身亡。文托西利亞的家人指責印尼警方有虐待的行為，並禁止他們聘請的律師見他。家屬指出，文托西利亞和丈夫被拘留期間，曾被警方要求給予鉅款來換取釋放，不過峇里島警方未回應這指控。

家屬強調，峇里島警方將文托西利亞逮捕是因為有「種族歧視和跨性別恐懼症」，而引起海關官員懷疑的物品，實際上是有獲得醫療人員開的處方藥，這與文托西利亞的心理健康治療有關。而一名印尼警官也透露，當藥物被沒收後，文托西利亞因沒服用藥物而開始生病。

另一方面，家屬指控印尼警方不然他們到醫院了解文托西利亞的健康狀況，也不允許對文托西利亞進行獨立驗屍。家屬還補充說，秘魯駐峇里島的領事沒有回應他們提出協助的請求。因此在秘魯的抗議活動中，示威者也批評秘魯官方的不作為。

《路透社》報導，8月26日，一群示威者聚集在秘魯首都利馬的外交部大樓外，要求官方徹查文托西利亞的死因。起初秘魯外交部表示，印尼對文托西利亞的拘留並不涉及「跨性別恐懼症」，因為擁有大麻在印尼是一種嚴重的罪行。

而在印尼的社運人士壓力，也呼籲印尼官方對這起死亡事件展開調查。不過印尼官方強調這起事件已結案，文托西利亞的身亡與暴力無關。

秘魯公共部透露這調查預計會持續8個月，但沒有透露正在調查哪些人。不過文托西利亞家人的代表律師Julio Arbizu表示，檢察官正在調查負責印尼大使館領事服務的秘魯外交官，以及一名印尼官員。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範