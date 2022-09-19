《這才是真正的韓國》：台灣「反韓情結」的根源，可追溯到30年前的這一天

文：朱立熙

【台灣反韓情結的根源】

一、台灣反韓情結的根源

（一）斷交背景

從一九八○年代以來，韓國政府加速推動延續一九七三年朴正熙的「六二三宣言」之後而來的「北方政策」，傾全力要與我們的「敵人」（中國）交朋友，台灣人也只能在無可奈何之中承受這個遲早要面對的事實。

台韓關係在這段漫長的變化過程中，無可否認的，台灣本身因「國家認同」的問題導致無法面對現實而調整僵硬的外交政策，必須承擔最大的責任。台灣不能因為自已不肯放棄堅持「一個中國」的政策，

導致朋友一個接一個棄我們而去，就遷怒朋友「不講信義」、「不信守承諾」……。任何國家的外交絕對是以自己國家利益的追求為最高目標，當外國的國家利益與台灣的國家利益抵觸時，他們選擇維護自己的利益是極其自然的事，換成台灣也一定採取相同的作法。

不過，由於台韓關係的變化是在一九八○年代台灣社會已經開始多元化變貌的時候，資訊的流通也開始頻繁，民智也已然成熟之後，在一次次事件的衝擊之下，儘管台灣人知道是我們自己的外交政策必須負更大的責任，但是他們比較不能接受的是，台韓這兩個曾經是亞洲最反共的患難兄弟，為什麼也會走上分手之路？因此台灣人眼看著韓國一再表明要棄他而去，情緒上的反彈自然會比較強烈。

這中間，最大的衝擊性事件是發生在一九八三年五月五日的「中共民航機劫機事件」。台灣媒體當時稱之為「六義士奪機投奔自由事件」。

這個事件對韓中關係的進展有絕對積極的意義，但對韓台關係而言，卻是令人慘不忍睹的負面效應。這個前後拖了一年三個月的事件，對韓台關係唯一的積極意義，就是透過一年三個月的機會教育，讓台灣人徹底了解韓國的政策；不過，從此以後台韓關係就順勢一落千丈了。

「六義士案」期間，台灣民眾從一而再、再而三的新聞報導中，看到韓國政府「欺負」我們的「反共義士」，於是便引發了情緒化的激情與衝動，一股強烈的「反韓情緒」便從此被揭揚起來了。當然，從韓國的角度來看，這實在是很冤枉的事，韓國不過是在履行國際法的義務，而將六名劫機犯依法處理。

但是韓國方面顯然忽略了一點，那就是台灣根本從未有過「國際法上的地位」，加上當時反共的意識形態的羈絆，台灣人無法理解國際法上的義務竟然可以高過於我們之間的傳統友誼，於是反韓情緒因此而生。

在先天上，中國人（不論海峽兩岸）原本就不太看得起韓國人（甚或朝鮮人），中國人基於他的「大中華意識」，對這個曾經是它的藩屬的半島上的人民，原來就有著先天上的優越感。在國民黨的教育下，許多台灣人甚至直覺地認為，當年南京國民黨政府對韓國在上海臨時政府的支持，絕對有功而且有恩于韓國人；加上戰後蔣介石對韓國獨立的支持，以及當年韓國駐華大使金信與蔣介石之間的「義父子」之間的關係，中華民國與韓國之間的關係是從「藩屬與宗主國的關係」到「父子關係」，到戰後才又成為「兄弟關係」。

如今，做為「弟弟」的韓國，竟然反過來要欺負「哥哥」，如此先天的優越感再上後天的受害意識，互相衝擊之下，反韓情緒自然愈來愈高漲了。

（二）「斷交」是反韓根源

一九九二年八月十九日下午，台灣的立法院（國會）外交委員會全體委員，突然接到外交部通知，外交部長錢復將親自替他們舉行一場簡報說明會，有重大事情要宣布。這個異乎尋常的舉動，引起了國會與媒體敏感神經的啟動。果然是很重大的事件，錢復在簡報會中宣布，韓國已通報我方，將在八月二十四日與北京建立外交關係；盧泰愚政府表示將同時和台灣斷交。錢復在說明會中痛罵，「被韓國人欺騙，韓國忘恩負義、不講信義」等。這個晴天霹靂的斷交消息由台北率先宣布，確實與過去的斷交經驗大不相同。斷交消息於是由台北傳到漢城的外國新聞媒體，大家開始四處奔忙查證。

隔天，錢復部長又舉行一場簡報會，對象改為所有新聞媒體的高層主管。簡報內容與前一天對國會議員的完全一樣，繼續痛罵韓國，把斷交的責任全都歸咎韓方的「背信忘義」。倒是，錢復部長在會中兩度點名本文作者朱立熙，要求我以在場的唯一「韓國問題專家」身分，對斷交事件發表看法或提供「建議」給外交部。這是個很唐突的要求，而且也不符合外交慣例與常理，筆者於是兩次斷然拒絕了他的要求。

錢復後來甚至親自致電中國時報老闆余紀忠，要求斷交當天見報的社論不要讓我寫，我只好把寫好的社論當掛名的專欄在工商時報刊登，但是效果已大打了折扣。其實，當時我的論點只不過希望韓國可以跟美國一樣制定「台灣關係法」，來保障在韓國的兩萬五千名華僑與台灣的利益。錢復的誤事與誤國莫此為甚。

事後，許多曾經參加簡報會的國會議員與媒體主管，甚至包括外交部亞太司的官員，都強烈感覺「被錢復利用了」。因為錢復連續兩天以大動作痛罵韓國，意圖引起全民公憤，而且，顯然要透過民意與輿論的「背書」（endorse），來替自己的外交失政「卸責」與「脫罪」。因為以過去台灣的「斷交史」來看，從來沒有看過外交部長可以那樣理直氣壯，還得到民意的喝采與與論的全力支持。

錢復故意把民氣移轉為「反韓情緒」，來規避自己的政治責任，因此他就沒有在輿論壓力下被要求辭職下台。在外交部長任內斷了兩個台灣最後的大國（另一個是南非），而且被譽為「外交才子」的錢復，當然就沒有下台，繼續安坐他的部長職位。