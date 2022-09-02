Logi Store快閃店前進新竹巨城 9月1日盛大開幕！全新生活型態店滿足新世代消費者多元需求

Logitech持續創新，跨出IT圈積極拓展店點，今年首間Logi Store快閃店於昨（1）日在新竹巨城購物中心B1盛大開幕，展示旗下多元產品，包括Logitech商務鍵鼠、Logitech G電競系列，以及專為直播與創作而生的Logitech for Creators系列等熱銷產品，升級消費體驗感受，滿足消費者對於3C周邊及音樂、遊戲、視訊等多元需求。Logitech致力於顛覆過去消費大眾對於3C周邊的刻板印象，透過繽紛的色彩，以全新的「新生活型態店」拉近與消費者的距離，讓使用3C周邊更是一種生活態度的展現。

現場還有180公分高的等比POP KEYS無線機械式鍵盤巨型裝置可供民眾拍照打卡。photo credit : Logitech

看好新竹廣大的工程師市場以及購物中心的女性與親子族群，Logitech選擇於新竹巨城購物中心B1開設今年第一間Logi Store快閃店，Logitech台港澳總經理施前江表示：「去年全球首間Logitech outlet型態店在台中港三井outlet開幕時造成空前盛況，廣受消費者歡迎，相信新生活型態店型的市場策略是相當成功的。Logitech持續突破創新，在台灣市場也秉持跨出IT圈的經營理念，積極拓展店點，希望讓更多消費者體驗Logitech產品的創新和多樣性，滿足新世代消費者的多元需求！｣。Logitech也將於9月29日在桃園台茂購物中心1F開設Logi Store快閃店，適合家庭、朋友、情侶等結伴前往，感受更舒適的購物體驗。

為歡慶Logi Store新竹巨城購物中心B1快閃店開幕，指定品享5折起超殺優惠，消費滿999元送滑鼠墊、滿2,880元送時尚炫彩包。photo credit : Logitech

Logi Store 新竹巨城購物中心B1快閃店，快閃時間自即日起至112年2月28日止，現場除了有180公分高的等比POP KEYS無線機械式鍵盤巨型裝置可以拍照打卡外，更祭出多項超殺優惠，凡購買指定品項即享有5折起的驚喜價；單筆消費滿999元，送Logi滑鼠墊；單筆消費滿2,880元，送時尚炫彩包；購買Logitech G G535電競無線耳機麥克風或Logitech G G733無線RGB炫光電競耳機麥克風，送不鏽鋼冰壩杯。數量有限，送完為止。

【Logi Store 新竹巨城購物中心B1快閃店－門市資訊】

● 地點：Big City 遠東巨城購物中心（新竹市東區中央路229號B1）

● 營業時間：週日 - 週四 11:00 - 21:30，週五 / 假日前一天 11:00 - 22:00

● 立即前往：https://reurl.cc/eOyEvL