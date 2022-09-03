房思琪的集體創傷：從《俗女養成記2》到《滴水的推理書屋》，台灣影視如何面對性侵議題？
我們想讓你知道的是
接下來也將有旗艦台劇將正面處理權勢性侵，希望透過這些案件與再現，社會對於性侵能夠有更完整的認識，意識到其中的複雜性和難以治癒的創傷，以及還有許多人可能正在黑暗角落裡還隱藏著創傷記憶，不敢言說。
文：Maple
台灣影視近年開始跟上韓國的模式，開始嘗試把議題和可看性並重，從《我們與惡的距離》跟《該死的阿修羅》快速反應台灣社會事件與傷痛，《無聲》更是被譽為台灣版《熔爐》。
而就在「台中房思琪」的新聞，開始於台灣揭露於媒體並開始掀起討論的同時，HBO熱門劇《美少女的謊言：原罪》（Pretty Little Liar：Original Sin）恰好在該週播出最後三集。劇中也有大量青少女被性侵的相關情節——而且無獨有偶的，整個過程她們都只能靠自己自救。
劇中的女主角之一、也是性侵受害者的泰碧Tabby勇敢對抗想壓下與迴避性暴力的校方時，她是這麼說的：「我故事的主題，性侵害以及隨之而來的創傷，是年輕女性時時都在面對的事，這就是現實世界的樣貌，你不能視而不見。」
從房思琪到台中房思琪，我們又是走了好幾年，這次的台中房思琪終於引起更多受害者鼓起勇氣一起指證，讓人看清權勢性侵（sexual abuse）一致性的醜惡和社會結構如何對此「視而不見」，甚至接近自我催眠的程度。
事實上，這次「台中房思琪」的事件伊始，許多網友直接就是先質疑怎麼會25年後才提出來，覺得莫名其妙——然而，作家吳曉樂隨即在臉書上回應的驚人事實，卻立刻震懾得大家心驚：澳洲政府花了五年深入追查的「兒童性暴力」調查報告顯示，受害者從事發到說出口，平均要花24年。
然後，隨著不僅性暴力受害者的指證，更多待過這位「狼師」班上的其他學生，也說出他們被狼師情緒罷凌、羞辱及情緒操控的慘痛經驗，讓人更完整地了解到權勢性侵中，加害者如何善用類似的套路與權力的不對等，有技巧地連威逼帶哄騙地讓受害者一步步陷入流沙，無法抽身。
就像是集體無意識般，台灣影視對於性暴力與權勢性侵的再現，也幾乎同時浮現。
《俗女養成記2》中，小嘉玲曾在公車上被陌生人的鹹豬手侵犯，而她的反應就如同許多真實的統計與報告中一樣，頓時完全的愣住，因為太過驚恐、太超出想像、沒有人告訴過她性與性暴力的可能與狀況，她直到事件過後好一段時間才哭得出來。長大後不知多久，才敢真的說出來，或回憶。
而剛播完最後一集的茁劇場《滴水的推理書屋》，在真相大白的同時，交出了另一則令人心碎的性侵故事——它說明了性侵不只是性暴力當下的被害，還常引發後續一連串來自內在與外在的壓力，而且受害者常常都只能獨自承受，直至最黑暗孤獨的一刻，是否能再見到光明，沒有人知道。
（以下有推理劇的謎底跟兇手等等劇透，請自行斟酌閱讀。）
男主角高辰緯的前女友張靚羽（連俞涵飾）的故事被雪藏到最後一週，因為她的性侵受害者悲劇，同時讓自己、前男友、妹妹的人生都陷入永恆的黑暗。出身傳統家庭的張靚羽，在受到性侵後，還同時受到家裡的責罵、男友的離開，高辰緯面對這件事完全不知道怎麼面對（就像公車上的小嘉玲），而更令人心碎的是，他還沒反應過來，張靚羽就熬不過孤獨的黑暗而自殺。
她的死卻不是性侵傷害的結束，反而開啟了前男友高辰緯（羅宏正飾）陷入長期的自責，徹底脫離原本的人生軌道甚至是現實世界，陷入覺得除了為她找出真兇外不值得做任何事的執念。
甚至，她的死促使一向跟她最親近的妹妹張亭嵐（林映彤飾）開始進行連續謀殺案的策劃，不惜在夜間開啟假援交妹的危險生活，充滿恨意地殺害一個個性侵犯，甚至即使最後被捕，站上法庭的時候她仍然絲毫沒有後悔。
因為她身為性侵害案件的見證與連帶受害者，她對性侵犯深惡痛絕，加上性侵犯往往有非常高的再犯率，她在法庭上陳述她的動機時，相信不只劇中的高辰緯和檢察事務官林穆青（李沐飾）很難不為之動容，劇外應該也有很多觀眾心有戚戚焉。
隨即，將在10月正式上映院線、由新銳導演唐福睿執導、入圍台北電影節最佳劇情長片、男主角、女主角、女配角、編劇和剪輯共六項大獎的北影閉幕片《童話・世界》，正是以補習班名師長期性侵誘姦多名女學生為主要案件的法庭電影。
在成為影視編導前，曾在台灣是執業多年律師的導演唐福睿，細密用法庭內外的細節、以不同角色涉入案件中的男主角張正煦律師（張孝全飾）及時間的對照，寫出「狼師」長期的犯行如何在各種體制、社會結構、甚至年長男性與年輕女性「格差戀」的浪漫化想像等等包裹下，成為被「視而不見」卻一而再、再而三上演的惡行。
正面處理權勢性侵的《童話・世界》，寫盡了為什麼在權勢性侵或誘姦案中，被害者的精神創傷往往更加深刻複雜地痛苦扭曲，並勇敢地直視權勢性侵中的性只是權力慾的扭曲與醜惡。
從「台中房思琪」及其「同學」們的集體創傷，到影視裡開始不斷出現的性侵經驗再見，或許全球影視都開始討論這個議題，是一種悲哀的必然，可能大家都不知不覺地走過了24年。
接下來也將有旗艦台劇將正面處理權勢性侵，希望透過這些案件與再現，社會對於性侵能夠有更完整的認識，意識到其中的複雜性和難以治癒的創傷，以及還有許多人可能正在黑暗角落裡還隱藏著創傷記憶，不敢言說。
我們希望有愈來愈少人會「直覺」先質疑譴責性侵受害者的正當性和真實性，更多人會立刻反應過來真相恐怕比想像的複雜和痛苦，而拆解其間潛藏的性別權力落差，更是需要持續努力的漫長道路。
延伸閱讀
- 「俗女」結婚生子難道就不勇敢嗎？寫在《俗女養成記2》完結後
- 《無聲》：「聲不由己」的特教生，點發社會集體省思與改變的彈火
- 台中資優班性侵案同班同學出面作證，人本重批市府處置「打假球」，教育局回應：「四箭齊發」追究到底
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
「數位發展部數位產業署 廣告」