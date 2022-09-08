《複利領導》：菜鳥主管如何帶領比你資深的員工？參考「資深成員互動矩陣」四象限

文：賴婷婷

如何帶領比你資深的人？

我剛當上主管時，團隊中有個成員，她不只資深，外貌也霸氣十足。出外聚餐時，服務員會把帳單遞給她，而不是我，因為她看起來比我更有老闆的氣勢。有一次坐計程車時，我跟她談論一個專案，因為不滿意她的進度，語氣中帶著一點責難，計程車司機聽到後，竟然讚美這個資深員工說：「妳脾氣真好，屬下這樣跟妳講話，妳都不會生氣。」然後對我說，要我多珍惜這種主管，搞得我們倆人莫名尷尬。

帶領年紀輕的人，只要講他們聽得懂的語言，與他們的興趣多多連結，願意溝通與真誠分享，投其所好，就不難使他們成為好夥伴或好戰力。但是，年紀大的人不一樣，（他們認為）他們吃過的鹽比我們吃過的米飯還多，即便他們得向你報告，但不時還是會有意無意地顯露出「你這傢伙懂什麼」的神情。

一開始，為了展現威嚴並建立「一切在我掌握之中」（I’m in control）的形象，我會刻意擺點架子，還燙了頭髮，試圖讓自己看起來成熟些；現在想來覺得有點可笑，但我當初的確就是經歷過這麼幼稚又不踏實的心情。一想到他們參與過那些我沒機會參與的戰役、知道跟誰喬資源最有效、許多人會賣他們面子，我就會覺得自己到底憑什麼當他們的主管。

後來，我發現不只自己，許多我協助的對象也曾經或正在經歷這樣的困擾。例如，我教練的一些新創公司裡年輕的技術長（CTO）、產品長（CPO）、資訊長（CIO），他們會擔心自己實力不夠，無法帶領團隊。因為寫程式這種事很現實，每隔一段時間，技術語言就不斷翻新，當成員中有非常厲害的前輩工程師，或者團隊中有人負責過規模更大的開發案時，就會讓這些年輕主管感到自我懷疑、徬徨不安，甚至想退回只帶領小團隊完成小專案就好了。

這些資深團隊成員對主管造成的困擾，短則數月，長則數年；有人順利摸索出一些方式，有人則受挫到再也不想擔任主管的角色。因此，我整理出一些我與許多敬重的領導者訪談而來的有效經驗，希望能提供一些靈感作為參考。以下列出的方式不見得能套用在所有的情境與對象上，但至少可以分享一些以不同角度切入的方式，去思考主管與資深夥伴的互動關係，我稱之為「資深成員互動矩陣」（為使讀者方便閱讀，以下論及的資深同事以「他」，代表他、她或他們）。

（一）他有意願坐你的位置，但沒能力

如果他比你更有資格擔任你的角色，那是輪不到你的，你之所以是他的主管，是有原因的。這樣的資深同事，若是配合度高、開放度夠，當你拿出實力來，讓他看見、甚至學習，就有機會相安無事，因為他能真切感受到你與他在工作態度或專業技能上的差距。

但若遇到沒能力、配合度差，老是把你當作假想敵的，我的建議是：「管得動就留，管不動就請走。」居心叵測的「地下」總經理，可能很會察言觀色，運用小伎倆弄些風波；你不是不能，而是不該浪費過多時間去處理這樣的干擾。你要書面化並量化他的具體任務與目標期待值，盡量就事論事，不需隨著他的情緒或刁難起舞。

（二）他有能力坐你的位置，但沒意願

這應該算是四象限中比較好溝通的一種人，他因為不同的職涯或人生考量，選擇不擔任你的職位。邏輯上來說，他明白你的職務所需承擔的，大於他想付出的代價，因此能夠捨棄相對應的光環與好處。

我的建議是：「打好關係。」有些人會大街罵人、小巷道歉，遇到事情進展不夠滿意，不管現場有誰，就忍不住破口大罵、不吐不快。之後情緒一過，覺得自己有點失控，就把資深同事叫來摸摸頭，說聲不好意思，以為這樣就會雨過天晴、小事化無。但是，你情緒化，難看的不是他人，而是自己。

許多時候，我們忍不住說出口的話，是真的對事情推進有幫助、對於對方有幫助，抑或只是自己的情緒宣洩？別說資深同事，就算是年輕後輩，主管也該懂得拿捏分寸。為何團隊成員就活該承受你的情緒化？不給人留餘地，就是不為自己創造彈性。

（三）他有能力也有意願坐你的位置，但沒機會

這種人要麼讓你上天堂，要麼讓你下地獄。他一定有讓高層不夠信任的原因，所以才由你來擔任他的主管。不論他是否曾爭取擔任你的職位，都有可能在你接手後，有意無意地想掂掂你的斤兩，因為他必須讓自己服氣，才過得了自己的情緒。他甚至可能擁有非正式的影響力，不必直接扛責任，卻能夠帶動或扭轉風向。

我的建議是：「示好，但不用討好。」真誠且單刀直入地溝通，說你需要他的協助，他就會感受到你把他當一回事。人必自重，而後人重之，若他真的是聰明人，就會懂得與你一起跳探戈，在一進一退間，共創美好的舞步，成為你最得力的左右手。若他能謙虛或靜下心來，下一次的升遷也必然有他的舞台。

（四）他沒能力也沒意願坐你的位置

面對這樣的資深同事，其實我認為是最簡單也最困難的，我的提醒是：「留意別造成劣幣驅逐良幣。」如果他能持續跟上組織需求、不掉隊，就會一直保有他的位置。但若他持續讓自己處於一種「食之無味，棄之可惜」的狀態，其實是在浪費你被賦予的有限資源，甚至讓具備企圖心或能力的同事認定這就是你的看法與標準，反而讓你陷入得不償失的窘境。

該進時進，該退時退

很多人問過我的領導理念是什麼，我的回答是：「我想成為像水一樣的領導者。」