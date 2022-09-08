《複利領導》：菜鳥主管如何帶領比你資深的員工？參考「資深成員互動矩陣」四象限
我們想讓你知道的是
賴婷婷透過上萬次一對一教練與顧問的案例、親身的領導與管理經驗，分享如何釐清個人與團隊的發展痛點，以維持不斷前進的動能，並協助正在當主管或想當主管的人打磨領導力。
文：賴婷婷
如何帶領比你資深的人？
我剛當上主管時，團隊中有個成員，她不只資深，外貌也霸氣十足。出外聚餐時，服務員會把帳單遞給她，而不是我，因為她看起來比我更有老闆的氣勢。有一次坐計程車時，我跟她談論一個專案，因為不滿意她的進度，語氣中帶著一點責難，計程車司機聽到後，竟然讚美這個資深員工說：「妳脾氣真好，屬下這樣跟妳講話，妳都不會生氣。」然後對我說，要我多珍惜這種主管，搞得我們倆人莫名尷尬。
帶領年紀輕的人，只要講他們聽得懂的語言，與他們的興趣多多連結，願意溝通與真誠分享，投其所好，就不難使他們成為好夥伴或好戰力。但是，年紀大的人不一樣，（他們認為）他們吃過的鹽比我們吃過的米飯還多，即便他們得向你報告，但不時還是會有意無意地顯露出「你這傢伙懂什麼」的神情。
一開始，為了展現威嚴並建立「一切在我掌握之中」（I’m in control）的形象，我會刻意擺點架子，還燙了頭髮，試圖讓自己看起來成熟些；現在想來覺得有點可笑，但我當初的確就是經歷過這麼幼稚又不踏實的心情。一想到他們參與過那些我沒機會參與的戰役、知道跟誰喬資源最有效、許多人會賣他們面子，我就會覺得自己到底憑什麼當他們的主管。
後來，我發現不只自己，許多我協助的對象也曾經或正在經歷這樣的困擾。例如，我教練的一些新創公司裡年輕的技術長（CTO）、產品長（CPO）、資訊長（CIO），他們會擔心自己實力不夠，無法帶領團隊。因為寫程式這種事很現實，每隔一段時間，技術語言就不斷翻新，當成員中有非常厲害的前輩工程師，或者團隊中有人負責過規模更大的開發案時，就會讓這些年輕主管感到自我懷疑、徬徨不安，甚至想退回只帶領小團隊完成小專案就好了。
這些資深團隊成員對主管造成的困擾，短則數月，長則數年；有人順利摸索出一些方式，有人則受挫到再也不想擔任主管的角色。因此，我整理出一些我與許多敬重的領導者訪談而來的有效經驗，希望能提供一些靈感作為參考。以下列出的方式不見得能套用在所有的情境與對象上，但至少可以分享一些以不同角度切入的方式，去思考主管與資深夥伴的互動關係，我稱之為「資深成員互動矩陣」（為使讀者方便閱讀，以下論及的資深同事以「他」，代表他、她或他們）。
（一）他有意願坐你的位置，但沒能力
如果他比你更有資格擔任你的角色，那是輪不到你的，你之所以是他的主管，是有原因的。這樣的資深同事，若是配合度高、開放度夠，當你拿出實力來，讓他看見、甚至學習，就有機會相安無事，因為他能真切感受到你與他在工作態度或專業技能上的差距。
但若遇到沒能力、配合度差，老是把你當作假想敵的，我的建議是：「管得動就留，管不動就請走。」居心叵測的「地下」總經理，可能很會察言觀色，運用小伎倆弄些風波；你不是不能，而是不該浪費過多時間去處理這樣的干擾。你要書面化並量化他的具體任務與目標期待值，盡量就事論事，不需隨著他的情緒或刁難起舞。
（二）他有能力坐你的位置，但沒意願
這應該算是四象限中比較好溝通的一種人，他因為不同的職涯或人生考量，選擇不擔任你的職位。邏輯上來說，他明白你的職務所需承擔的，大於他想付出的代價，因此能夠捨棄相對應的光環與好處。
我的建議是：「打好關係。」有些人會大街罵人、小巷道歉，遇到事情進展不夠滿意，不管現場有誰，就忍不住破口大罵、不吐不快。之後情緒一過，覺得自己有點失控，就把資深同事叫來摸摸頭，說聲不好意思，以為這樣就會雨過天晴、小事化無。但是，你情緒化，難看的不是他人，而是自己。
許多時候，我們忍不住說出口的話，是真的對事情推進有幫助、對於對方有幫助，抑或只是自己的情緒宣洩？別說資深同事，就算是年輕後輩，主管也該懂得拿捏分寸。為何團隊成員就活該承受你的情緒化？不給人留餘地，就是不為自己創造彈性。
（三）他有能力也有意願坐你的位置，但沒機會
這種人要麼讓你上天堂，要麼讓你下地獄。他一定有讓高層不夠信任的原因，所以才由你來擔任他的主管。不論他是否曾爭取擔任你的職位，都有可能在你接手後，有意無意地想掂掂你的斤兩，因為他必須讓自己服氣，才過得了自己的情緒。他甚至可能擁有非正式的影響力，不必直接扛責任，卻能夠帶動或扭轉風向。
我的建議是：「示好，但不用討好。」真誠且單刀直入地溝通，說你需要他的協助，他就會感受到你把他當一回事。人必自重，而後人重之，若他真的是聰明人，就會懂得與你一起跳探戈，在一進一退間，共創美好的舞步，成為你最得力的左右手。若他能謙虛或靜下心來，下一次的升遷也必然有他的舞台。
（四）他沒能力也沒意願坐你的位置
面對這樣的資深同事，其實我認為是最簡單也最困難的，我的提醒是：「留意別造成劣幣驅逐良幣。」如果他能持續跟上組織需求、不掉隊，就會一直保有他的位置。但若他持續讓自己處於一種「食之無味，棄之可惜」的狀態，其實是在浪費你被賦予的有限資源，甚至讓具備企圖心或能力的同事認定這就是你的看法與標準，反而讓你陷入得不償失的窘境。
該進時進，該退時退
很多人問過我的領導理念是什麼，我的回答是：「我想成為像水一樣的領導者。」
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。