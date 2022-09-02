中國爛尾樓風暴影響鐵礦石、煤炭需求大幅降低，拖累散裝船運價暴跌9成，逼近2020年低點
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中國百強房企7月單月實現銷售金額人民幣5231.4億元（776億美元），將較同期大幅下降39.7%，連帶影響鐵礦石需求下挫，拖累散裝船運租價暴跌9成，業內人士強調難再現「航海王」劇情。
中國房市仍未脫離爛尾樓風暴，鐵礦石、煤炭需求大幅降低，連帶拖累散貨船租費暴跌9成。研調機構公布，中國百強房企7月單月實現銷售金額，將較同期大幅下降39.7%，幾乎躺平，未來市場預期心理發酵，各類物料走低、船運運價亦難上演「航海王」劇情。
鐵礦石、煤炭需求降低，散貨船租費暴跌9成
中國作為用鐵大國，景氣遇到逆風，又連續遇到上海封控制、爛尾樓和旱災限電，國內經濟一蹶不振、百業蕭條，種種問題連帶導致運輸鐵礦石、煤炭大型散裝船（Bulk Carrier）的租船費自今（2022）年高點重挫達9成，逼近2020年低點。
據《日經中文》報導指出，作為指標的好望角型船，現貨租船費截至8月26日，每天3400美元（新台幣10.2萬元）左右，目前已經下探至「盈虧平衡線」的2萬至2.5萬美元（新台幣60萬至75萬元）。等於每運送一趟就大賠一趟租船費。
此外，散貨船行情的波羅的海乾散貨指數（BDI）也降至2年2個月以來的新低水平；除了散貨船行情直直落，貨櫃船現貨運費表現也不佳，亞洲—美國貨櫃現貨運費上周是連續第23周下滑，亦創下2021年4月以來最低水準。
許多民眾不清楚，散裝船不同於貨櫃船。它們除了船體、設備不同，載送貨物也差異很大。散裝船專門運送固體散裝貨物的船舶如煤礦、礦砂及穀類等；相異之處還有散裝船並無固定船期，亦無固定航線，船東不需要在固定港口設置代理，等於說「哪裡有貨，船就到哪裡」。
由於散裝船載送多為原物料，其運費也成為投資人評估房地產業（鋼筋水泥等）、全球糧食等市場供需的重要指標。
日本郵船的負責人不諱言地告訴《日經亞洲》：「租船費8月跌破1萬美元左右屬於『非常低』的水平。」他說往年7月因巴西原物料供貨，租船費都會上漲。例如去（2021）年7至10月就創下12年以來高點。
中國房地產躺平
中國海關總署的數據顯示，鐵礦石進口量7月較去（2021）年成長3%，但從1至7月來看，則減少3%。雖然中國鐵礦石進口量並未大幅度下滑，但是中國「國內生產粗鋼」卻較同期銳減6.4%。
實際詢問熟捻報關及航運的業內人士指出，中國房地產明顯降溫，再加上近來各大產業景調整，航運市場預期心理發酵，還有運費自從疫情爆發後頻頻創高，業內早預期會有波動，現在只要風吹草動即牽動運費大幅下挫，而未來也難在上演「航海王」的劇情。
目前中國房地產仍沒有好轉跡象。上海的房地產數據提供商克而瑞（China Real Estate Information）8月公布數據，中國百強房企7月單月實現銷售金額人民幣5231.4億元（776億美元），將較同期大幅下降39.7%。
另一方面，中國國家統計局公布，8月份官方製造業採購經理人指數（PMI）從7月份的49上升至49.4，仍低於50榮枯分界線，是連續2個月呈現衰退情況，儘管北京當局企圖利用大撒幣政策，拉抬各項指數，但情況仍未有好轉。
目前房市、製造業數據難看，又因疫情封控服務業再受打擊。不久後，中國最頭痛的問題就是「青年失業」，以7月來看16至24歲人群的調查失業率仍達到19.9%。《華爾街日報》描述，未來這群受過教育又充滿激情的青年將成為難解的政治問題，而後影響不亞於疫情造成的大規模死亡。
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核稿編輯：翁世航
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