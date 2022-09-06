實境節目《紳士任務》：王陽明、鄭人碩帶出潮流極簡魅力，台綜即將開啟下一篇章？

台灣觀眾在追劇模式娛樂化的氛圍中，也對綜藝節目逐步開創的新鮮感產生共鳴度，加上國外大批節目引進，國內綜藝的推陳出新下，也把實境節目邁入主流市場，除了找來大咖藝人來加持，預計也將為台灣綜藝市場湧入更多元節目形態與高質量新創感。

韓國的娛樂多元創新，綜藝、遊戲及實境節目創意不絕、推陳出新，各種有趣好玩的內容引發全世界熱潮，以往階級涇渭分明的影視圈大咖藝人，也樂於參與節目或加入主持。

實境節目常以舒壓的方式看見藝人真實性格，一窺偶像們另外一面，也有素人故事融入的感動。觀看時除了可以日常緊繃氛圍裡放鬆放緩，也能感受真意，重新思考生活多重的樣貌。

日前LINE TV開創全新實境秀《紳士任務》，是台灣綜藝首部以男性角度出發的時尚節目，找來王陽明、鄭人碩雙帥共同主持，放下偶像、電影人的距離感，除了吐露各自相似經歷，更醞釀如何締造讓「紳士們」再進化的功課，思維脈絡展現一股真實的「紳士特質」。

看了節目就會發現到，平時只在電影戲劇講台詞的他們，雖然經常飾演黑幫或硬漢，外表冷酷孤僻，其實原來也可以說出許多人生金句，並締造許多「紳士語錄」。台式魅力的元素激盪出強烈火花，除了拋離鐵漢形象，也看見兩人更多柔情的一面，創新組合造就許多不可抗的「意外」。

尤其製作單位找來的素人們，並非轉換穿搭就能交差，還必需由內而外進行大改造，任務困難重重下，他們需脫掉所有裝備，由內而外改變。調教生活品味與穿著，更是注重內在的自我認知，了解如何才是「絕對可以更好」的紳士風格。

Photo Credit: LINE TV提供

號稱「台灣第一帥」，身上布滿刺青，看似叛逆卻已成為溫柔奶爸的王陽明，對「紳士」、「型男」等標籤的框架著重在內在改造，認為生活的初心很重要。節目中他更是在不經意的話語中透露自己人生歷練的觀察。不過與鄭人碩互動下，除了顯見一股感性的內在，也懂得藏哏點燃起趣味對話。