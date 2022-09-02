日本福岡縣療養院以奶粉、尿布徵求「嬰兒職員」，盼透過孩子元氣一掃老人陰霾、促進世代交流

誰說嬰幼兒不能工作？日本福岡縣北九州市一家療養院推出招募嬰兒職員計畫（赤ちゃん職員），透過孩子的元氣與世代互動，一掃老年人的孤獨與枯燥感。不過，孩子們並非無償付出，辛苦工作後他們將獲得尿布、配方奶粉等作為酬勞。

銀杏庵療養院負責人権頭喜美惠指出，截至目前為止，共有32名嬰兒職員在職；住民中年紀最大的是101歲，最小的職員只有2個月大。

目前設定的應徵條件為0到3歲幼童，且家長必須要能夠全程陪伴。工作內容則是陪老人家散步、互動。另外，沒有工時的限制，想去就去，辛苦工作後就能得到尿布、配方奶粉、免費嬰兒攝影或咖啡廳優惠券做為報酬。

北九州市如同日本其他地區，正再面臨高齡化與人口萎縮問題。隨著家庭規模變小，老年人的生活也越受孤立，療養院的嬰兒職員計畫剛好成為連接不同世代的橋樑。

「我很少見到我的孫子們，與嬰兒職員互動對我來說是一種很好的享受。」高齡85歲的中野京子向《紐約時報》說道，她成為療養院住民已有一年多。雖然平時喜歡編織和看電視，但她表示當嬰兒以及蹣跚學步的幼童到來時，她願意放下一切與他們共度時光。

「他們太可愛了，讓整個地方都變得更明亮。」中野京子說。「年輕人的元氣就是不一樣。」

至於為何萌生這樣的想法，権頭喜美惠說明，過去自己的孫子或職員帶著孩子來到療養院時，爺爺奶奶們總會露出微笑，也說這些小孩會讓他們想起小時候的日子。我意識到這樣的計畫是可行的，決定開始聘僱嬰兒職員。

根據日本總務省今（2022）年發布的統計數據，日本總人口去（2021）年減少了64.4萬人，降幅為1950年來最大。另外，全國47個都道府縣中，有45個都出現75歲（含）以上人口比例，超過15歲（含）以上人口比例的現象。

療養院的增加也反映出高齡化趨勢，2020年日本全國療養院共計1萬5956所，比起2019一口氣增加了822間。老人照護需求的提升對於銀杏庵來說，意味著招募更多的嬰兒職員。在孤獨而枯燥乏味的生活中，老人們認為孩子帶來活力與光明。

根據《紐約時報》，有研究指出，社交互動與老年人孤獨感減少、智力衰退延遲、血壓降低以及死亡風險下降有關。跨世代的社交，也被證明可以讓老年人多笑、多說話。對於兒童來說，這些互動也能促進個人發展。

另外，受到疫情影響，幼兒們返鄉與爺爺奶奶們的互動機會減少，對於嬰兒職員來說療養院成為寶貴的體驗場所。有家長表示不僅僅是年齡相近的朋友，從作為人生前輩的那裏也能學到一些東西。

権頭喜美惠向《CNN》表示，經常上工的嬰兒職員可以跟居民建立密切關係，「我希望他們上小學或國中後，還是可以像回家一樣，隨時造訪這裡。」

由於孩子還太小，無法上學或送至日間托嬰中心，對於這些在疫情流行期間難以出門放風的幼兒，療養院也提供了一個難得的安全社交環境。父母表示，他們相信機構已採取適當措施，預防病毒傳播，以保護屬於高風險族群的居民。

31歲的新谷美嘉提到，應徵嬰兒職員是因為女兒平常大多只與自己交流，多看看其他面孔會有好處。她回憶5個月大的女兒上班第一天還哭了一頓，不過很快就與居民打成一片，並跟奶奶們歡笑玩耍，此後開始每週上工兩天。

「女兒努力工作的日子，我不愁怎麼處理午餐！」新谷美嘉說道。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範