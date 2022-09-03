潮流文化與審美觀的拔河：國民髮型「鯔魚頭」是澳洲的驕傲還是笑柄？

文：Taylor Mei

雖然造型看起來有些特殊，但這可是澳洲當地人公認極具特色和個性的髮型之一，那就是鯔魚頭（Mullet haircut）。最近這幾年，澳洲又再度掀起一股鯔魚頭炫風，甚至光是一年，就累積超過2萬6000人選擇要留這個有點酷炫，又有點叛逆的髮型。

隨潮流回游的鯔魚頭

除了刺青和穿耳洞等，人類自古以來喜歡在自己「頭」上動手腳的喜好，到了現在仍未改變。舉凡改變自己的頭髮顏色、長度及捲度，都可以彰顯出自己的個性和品味。不過不同於大波浪、台灣紅極一時玉米鬚、韓式壓貼燙髮型，澳洲流行的鯔魚頭可說是另一種經典。

大部分的鯔魚頭看起來前短後長，而且男女各有不同的呈現方式。另外也有人會把側邊頭髮整個削掉，變成像是溫和版龐克頭的樣子，或是像澳式足球明星貝利・史密斯（Bailey Smith）、萊恩・派本海森（Ryan Papenhuyzen）的一頭金色鯔魚頭。

據《澳大利亞廣播公司》（ABC News）報導，這個從明星到一般的市井小民都有可能會留的髮型，說真的看起來很刻意。雖然這個髮型很特別，但還是有他難以抵擋的80年代魅力，而其他像是當地的LGBTQ族群，也很常會選擇留這種兼具陽剛與陰柔氣質的髮型。

只是最近這幾年，原本被大家視為有些怪異和特殊的鯔魚頭，又再度席捲了澳洲。雪梨髮型師史賓尼（Laura Spinney）從她開始職業至今，已經剪過了數百顆的鯔魚頭，她也為此贏得了「鯔魚頭」媽媽的綽號。

對於鯔魚頭的潮流復興，史賓尼說：「鯔魚頭的回歸其實也象徵了我們對於過往歷史的意識。」因為以前大家對於鯔魚頭的印象，可能就只停留在一些喜歡龐克或鄉村風格的人身上，但現在的鯔魚頭的核心反倒是希望能夠去嘗試不同的造型，讓前後的頭髮產生落差感，藉以塑造個人認同和個人特色。