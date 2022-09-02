又講又演？甚麼是Lecture Performance？

文：嚴振邦

今次我們的演出《哲學係咁跳》是一場「講 / 演」﹙lecture performance﹚。很多朋友都疑惑，究竟甚麼是lecture performance？這不是場舞蹈演出嗎？為甚麼又是一場lecture performance？

lecture performance只是一場lecture？

所謂「lecture performance」，本身就包括說話、演講﹙lecture﹚的元素，演出者會用大量說話，去表達自己、解釋不同概念、告訴觀眾不同東西。同時間，這場lecture本身卻是一場 performance﹙演出﹚，演出者不是只用說話向觀眾訴說一些內容，然後觀眾明白了就可以。如果是這樣的話，就只是lecture。

「lecture performance」的意思，是這場lecture最終還是藝術演出，希望帶出一些藝術效果，而lecture說話的部分，只是做到這個藝術效果的手段，只是整場藝術演出的一個組成部分。所以lecture和lecture performance不一樣：lecture的目的只是希望聽眾能把握到說話的內容，但它本質上不是一樣藝術活動；lecture performance本質上卻是一場藝術演出，觀眾聽到的內容只是過程、手段，透過讓觀眾明白這些概念和內容，最終演出的目的還是要達到特定的藝術效果。

所有lecture不都有performance的成分嗎？

有人可能認為所有的lecture本質上都有演出的成分，所以lecture和lecture performance不能分開。對，我們自己在大學上課講書時也要考慮performance，看看怎樣才最能令學生學會那些概念。

然而，就算所有lecture都有performance的成分，lecture和lecture performance還不是同的。從目的上講，lecture只是要聽眾明白內容，但lecture performance要做的透過觀眾明白那些內容後，再進一步達到其他藝術效果。

Lecture performance作為一種藝術

所以「lecture performance」這個概念某意思上可以和「Drama performance」 、「Dance performance」這些概念平行地理解：當drama performance是以戲劇的形式去做到藝術效果，Dance performance是以舞蹈的形式去達成藝術目的，那lecture performance就是以lecture說話的形式去成就一種藝術成果。

要留意的是，就算這樣說，也不代表這幾種performance會互相排斥。一場演出，絕對可以同時符合幾種藝術形式的定義。正如有些舞蹈演出可以同時是一種戲劇演出，所以自然有些演出，可以既是lecture performance，同時也是dance performance。

Why lecture performance?

當然大家可以問，為甚麼有些藝術創作者會以lecture performance的形式來演出？Lecture的部分在藝術上有甚麼價值？

我猜答案就在語言上面。語言當然有它的限制，所以為甚麼舞蹈、戲劇等藝術形式有時可以比語言更有威力去打動人心，但倒過來說，語言也有一些它獨特之處，光是用舞蹈、戲劇等演出方式不一定能做到。

例如有些作品建立於一些相對抽象的概念之上，那如果不用語言，我們就很難透過藝術演出去給觀眾解釋這些概念。而lecture performance厲害之處，就是它可以容許演出者大量運用 lecture，去講解很多很多不同概念，然後再由此配合其他演出元素，一方面可以使觀眾可以利用這些概念來理解整個演出，另一方面又可以利用整個演出來加深、具體化這些概念對觀眾的衝擊，達到不一樣的藝術效果。

當然不是每一個題目，都適合用lecture performance的形式去處理，這視乎藝術創作者的選擇和想法。可是，如果你有機會去觀看一場lecture performance，便可以預期這場演出會有大量的演說成分。如果這場lecture performance同時也是一場drama、dance的performance，那這代表除了演說，演出者也會以戲劇、舞蹈等形式去結合演說，做到lecture和其他藝術形式的配合。

本文獲好青年荼毒室（哲學部）授權轉載，原文可見於作者網頁。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin