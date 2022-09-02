温昇豪與台灣世界展望會啟動關懷，回應SDGs 挺聲女孩、轉變未來！ 「搶救1000女孩 讓我有可以說不的童年」

據聯合國統計，全球每3秒有一個未成年女孩進入童婚，對未發育成熟身心造成傷害，更面臨家庭暴力風險。為呼籲關注全球弱勢女孩困境、為女孩權益發聲，台灣世界展望會推動「搶救1000女孩 讓我有可以說不的童年」於今（9/2）舉辦啟動記者會，邀請代言人温昇豪出席分享親身探訪展望會關懷的兩位國內女孩，以及線上與馬利、尼泊爾女孩交流議題。温昇豪自認從小是看不慣女孩受不公義對待的直男，初次為弱勢女孩挺聲的他，看見國內外女孩接受教育、茁壯力量，為實踐心中夢想克服萬難，更抱持回饋社會之心，「最感動的是，我看見青世代的希望」！

台灣世界展望會會長李紹齡表示，「今年是台灣世界展望會發起第四年『1000女孩』資助行動，與全球永續SDGs同步倡議，呼籲民眾一起關注弱勢女孩關懷教育、性別平等議題，集結台灣之愛支持國內外女孩，協助全球85個貧困社區超過10萬名女孩獲得糧食、乾淨水及學習培力資源，於國內透過助學行動、女孩圓夢計畫等方案協助2萬多位女孩延續求學路，更推動兒少網路教育保護女孩安全，去年共超過2,100位國內女孩畢業自立，成為社會新一代生力軍！」

受到極端氣候加劇、疫情及物價通膨、俄烏衝突等影響糧食嚴重短缺，越來越多貧困女孩為保家庭生存被淪為童婚、販運、受暴等悲苦命運，不幸的是，未能接受教育的貧困女孩們無力扭轉困境，更難為自身權益說「不」！台灣世界展望會呼籲民眾響應「搶救1000女孩」，透過資助女孩上學，終止被童婚、剝削受暴，更懂得保護自己及學習技能、翻轉貧困宿命！

記者會上，小妤贈送温昇豪親手繪製的肖像畫，更以展望會「搶救女孩」為畫作主題致贈李紹齡會長，象徵展望會連結資助人及社工一起幫助女孩！photo credit : 台灣世界展望會

温昇豪與競啦女孩相遇，看見助人的老靈魂實踐夢想

温昇豪首度擔任台灣世界展望會的代言人，在記者會上分享於8月走訪台灣濱海鄉鎮、與小茹、小妤（皆化名）兩名女孩相見，一早看見練習競技啦啦隊的小茹與夥伴們，融合競技、舞蹈展現俐落拋接之美，一掃連拍戲7、8天的疲憊，興致沖沖練起競啦動作，平時勤於健身的温昇豪竟用手掌舉起小茹，笑稱”a piece of cake”！

小茹與温昇豪分享，自從遇見展望會，16年來無論搬到何處，都是家中唯一的社福支持。每到新學期提供助學金、不定期物資及社工員訪視關心，都讓她能更專注於學習。温昇豪聽見小茹述說高中對競啦產生熱忱後，從法定最低年齡開始打工、克服家境投入競啦練習，僅16歲擔任競啦隊長且被選入台灣代表隊赴日出賽、一舉奪金。大學後依然課後團練、周末排滿工作，累積國內外多場競啦演出經驗，而且從不懈怠學業，期許成為輔導弱勢族群的專業社工。温昇豪稱讚小茹具備「老靈魂」理解他人的能力很適合從事社工，但有點心疼她年紀輕輕排滿生活，是否想過多展現柔弱取代自己扛的辛苦？小茹堅定地說，「我想先試著用自己的力量去證明，就算我看起來嬌小，也可以很有築夢力量！」

向繁星女孩學用炭筆畫蘋果，温昇豪讚台灣女孩「顛覆三觀」！

今天出席記者會的小妤，是温昇豪探訪的另一位女孩。小妤從幼稚園就被老師發現繼承父母的藝術天賦，卻因家況直到國小畢業後才在老師引薦下轉考國中美術班。展望會的陪伴關懷，讓小妤六年半來專注發展美術專才，小妤向温昇豪介紹一幅幅比真人還高的卷軸水墨畫，皆以家中狹小走廊充當畫室而繪製。温昇豪聆聽小妤的創作故事，握著炭筆對著蘋果現學現畫，更佩服小妤以有限資源摸索、走出專業。小妤說，「在繪畫世界裡，才華是自己所發掘出來，而不受性別或出身環境的限制。」今年小妤以高中校內美術1%的繁星推薦錄取國立大學美術系，期許成為美術老師，教育更多和她一樣熱愛作畫的弱勢孩童。

此行，温昇豪分別贈送背包及連帽T恤給兩位女孩，代表滿載收穫回憶及此行相遇的溫暖，並稱讚和兩位女孩的相遇顛覆三觀，「平時常聽見年輕世代被經濟打趴或『躺平族』等印象，但即使面對經濟困頓不易，展望會女孩們在言談中展現對目標堅定明確的眼神，最難得的是，她們都願把曾接受的關懷回饋給社會更有需要的人，可想見展望會社工員如何帶著她們成長，成為社會新一代的希望！」今記者會上，小妤特地出席並贈送温昇豪手繪肖像畫，更以展望會「搶救女孩」為主題，將畫作致贈李紹齡會長，象徵展望會連結資助人及社工一起接住女孩，從此朝海闊天空飛翔！

温昇豪聆聽小妤的創作故事，向小妤學用炭筆畫蘋果。photo credit : 台灣世界展望會

温昇豪連線馬利、尼泊爾，和台灣女孩一起愛世界！

温昇豪於記者會上分享，與小茹、小妤遠距視訊馬利及尼泊爾，聆聽馬利及尼泊爾展望會會長述說當地女孩困境，更與兩國女孩蘇芭(Soumba)、阿喜(Aarshi)直接對談女孩議題，彼此分享夢想、應援打氣！

馬利北部衝突紛亂10年之久，2020年8月爆發政變更迫使總統下台。這次連線馬利適逢政變爆發兩周年，馬利世界展望會會長帕特里克‧丹尼爾(Patrick Daniere)對境內女孩生存表達憂心，更提到，「現今未滿15歲的馬利女孩高達73%遭受性暴力或性別暴力，」來自馬利耶西瓦(Yiriwa)計畫區的蘇芭連線分享，今年13歲的她，從小就是街頭兜售的童工，常被雇主不分由說地毆打。台灣從2008年支持社區服務至今，在當地從事和平建造及基礎建設、守護最脆弱兒童生存機會。蘇芭接受台灣資助後已穩定生活及學習，更認識女孩權益，面對過往的受暴經驗，蘇芭勇敢表達將來想成為保衛孩童安全的警察，温昇豪在鏡頭前豎起拇指大大稱讚、表達鼓勵！

尼泊爾會長迪帕克．巴特(Deepak R. Bhat)則提到，「尼泊爾為全球童婚率前十名的國家，未滿18歲女孩高達37%童婚。」來自薩拉西(Sarlahi)計畫區的阿喜於連線時提到，從小看見社區女孩被童婚、剝奪教育或過度責罰等問題，盼有天成為社工幫助社區弱勢兒童，但仍不免擔心未能實現便被嫁出，温昇豪對此感到不忍，「她有這麼美好的願景，卻時時面對家徒四壁的生活困境，盼望為阿喜及蘇芭相同遭遇的女孩們應援，來自台灣的溫暖，將在她們心中陪伴度過黑暗時刻。」

温昇豪和台灣女孩一起連線馬利、尼泊爾，與兩國女孩蘇芭、阿喜交流議題，彼此應援打氣！photo credit : 台灣世界展望會

所有女孩都值得被愛，在今天應援她們！

温昇豪想告訴國內外女孩們，「所有女孩都是獨一無二，值得被愛的！」邀請更多人響應台灣世界展望會「搶救1000女孩，讓我有可以說不的童年」，關注世界角落中奮力求生女孩們，幫助她們更勇敢轉變命運！目前在全球貧困社區仍有約18,000弱勢女孩等待資助轉變生命，邀請你與温昇豪一起幫助女孩們在成長中遠離暴力傷害、獲得教育及基本權益，開創自己的未來！感謝愛心企業HI-Q中華海洋生技、正官庄、首都客運股份有限公司、親親JIU JIU醫用口罩、聯合利華加入我們的行列，支持每一位願意付出行動的資助人，齊力應援女孩！即日起，凡透過台灣世界展望會官網線上新增資助國外女童並完成第一筆資助捐款1000元（限線上刷信用卡，含銀聯卡、WEB ATM、LINE Pay），即可獲贈「女孩不不為營」應援箱乙個，每單筆捐款限贈送乙份，限量500份，贈完為止！

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