日圓兌美元貶破140大關，經濟拉抬效果減弱，日本政府加緊開放邊境復甦觀光業
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9月2日歐洲午盤日圓兌美元匯率一度貶破140大關，來到140.13日圓兌1美元，為1998年以來首見，日本政府為防止經濟產生副作用，加緊推動開放邊境以觀光拉抬經濟。
日圓仍無法停止貶值，9月2日一度貶破140元大關，日媒直指產業結構已經改變，貶值帶來出口的收益大幅下降，卻又受到通膨影響、物料高漲，再打擊企業投資設備意願，恐傷害經濟前景。日本政府為緩解日圓貶值的副作用，加緊開放邊境，打算以觀光提振經濟。
日圓兌美元貶破140大關，對經濟拉動力減弱
1990年，日本爆發泡沫經濟，進入的平成大蕭條時期，長期面臨「貨幣緊縮」的情況。當時全球通貨膨脹，惟獨日本陷入緊縮，物價越來越便宜，有論者認為生產趨於收縮，民眾又不消費，惡性循環不利於實體經濟發展。
至此，日本社會主流想法推動「貨幣寬鬆政策」，大量貨幣流入市場刺激消費，進而帶動生產，拉抬經濟進入良性循環。前首相安倍晉三，政策就以調降利率為主張，除利率降至為「零」、設定2.0%通膨目標，將更多鈔票拋向市場，種種作為被外界稱為「安倍經濟學」。
不過，後疫情全球通膨帶動下，美國聯準會（Fed）循環升息，進而造成日圓大幅度貶值。2日，歐洲午盤日圓兌美元匯率一度貶破140大關，來到140.13日圓兌1美元，為1998年以來首見。
如此大幅度貶值引起日本社會驚慌。《日本經濟新聞》報導指出，日本經濟結構和過去不同，日前普遍認為日元貶值可以拉動經濟的能力已經減弱，報導引述大和證券統計，如果日元兌美元貶值1日元，將把今（2022）年主要上市企業的經常營益推高0.4%，對照20年前則是推高為0.7%左右。
大和證券分析師阿部健兒說：「為了應對2008年金融危機後的日圓升值，從出口改為海外生産的企業增加。」意味這樣的產業結構變化，導致日圓貶值拉抬經濟效果衰弱。
例如，本田汽車（Honda）轉移生產基地到海外，大多是以美元計價採購原物料，也就是日圓兌美元貶值1日元，過去能產生的200億日圓的推高利潤效果，就會縮小為120億日圓。這個情況普遍出現在各大電子企業。
為緩解貶值副作用，日本加緊開放觀光
如今，日本企業因貶值帶來的收益下降，但副作用卻持續往上，各類進口物料價格攀升，而「設備投資意願」也受到打擊。據高盛證券分析師馬場直彥坦言：「日本企業在國內保留了不需要大規模設備投資的知識密集型業務，即使日元貶值，也難推動出口和設備投資的增加」。
為了緩解日圓貶值帶來的副作用，日本政府正積極推動邊境逐步開放，使旅遊觀光業復甦。8月31日，首相岸田文雄強調，7日起將每日入境人數上限提高至5萬人，並重新開放外國非旅行團入境。
《華爾街日報》報導指出，直至今日，日圓兌美元已下挫12%，過去旅遊業為日本2019年出口總額貢獻了5.4%。未來旅遊業開放後，收入應有助於支撐日圓匯率。
不過，民眾要赴日觀光仍非易事，邊境檢驗還是很嚴格，遊客必須通過旅行社，預訂旅遊套餐、事先申請簽證；此外，入境人數上限仍然遠低於2019年疫情前日本日均接待遊客人數。但是日本社會還是認為開放是朝著正確方向邁出的一步。
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核稿編輯：翁世航
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/