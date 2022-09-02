莫德納次世代疫苗獲食藥署EUA作為追加劑，18歲以上成人可接種、間隔至少3個月
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台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌、國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師齊嘉鈺皆表示，次世代二價疫苗（mRNA-1273.214）對付Omicron BA.5雖然保護力的持續時間可能較短，但若能擋過這波BA.4和BA.5疫情，就有其價值。
衛福部食藥署於今（2）晚宣佈核准莫德納（Moderna）二價疫苗作為追加劑，適用於18歲以上成人，用法為成人在完成基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。
疫情指揮中心指揮官王必勝今日下午表示，下週一（9月5日）將會召開ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）會議，明定施打方式、施打族群、間隔時間以及打過第四劑或是確診的民眾該如何施打。
依據食藥署的新聞稿，經審查莫德納二價疫苗的一項第二、三期臨床試驗結果顯示，以二價疫苗作為追加劑，相較於以原型株疫苗作為追加劑，能夠誘發較優的對抗Omicron BA.1變異株的中和抗體免疫反應。探索性分析數據顯示，二價疫苗也能夠誘發對抗Omicron BA.4和BA.5變異株的中和抗體免疫反應。
食藥署表示，經整體評估其有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，同意核准莫德納二價疫苗可適用於18歲以上成人主動免疫之追加接種，其用法用量為在國內已授權的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗之基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。
食藥署指出，在安全性資料方面，二價疫苗追加劑發生的局部和全身性不良反應頻率與原型株疫苗相似，並以輕中度為主，常見的不良反應主要是注射部位疼痛及腫脹、疲倦、頭痛和肌肉痠痛等，沒有發現新的安全疑慮。
《中央社》報導，食藥署藥品組專門委員林意筑接受媒體聯訪時說明，莫德納二價疫苗適用於已完成基礎接種或已完成追加劑者，即當作第3劑或第4劑使用，但要間隔3個月。
林意筑表示，莫德納疫苗的基礎接種是100微克，追加劑則減半為50微克，這次通過的二價疫苗含有25微克原型株加上25微克BA.1變異株，共50微克，就是追加劑的組合。
依據新興科技媒體中心的新聞稿，莫德納此次獲台灣核准的二價疫苗為針對原始新冠病毒株與Omicron BA.1的次世代二價疫苗，簡稱mRNA-1273.214，目前英國在8月15日已通過使用審核。另一款則是美國向莫德納公司預購的mRNA-1273.222，是專門對抗Omicron BA.4以及BA.5變種株的次世代二價疫苗。
台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌、國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師齊嘉鈺皆表示，次世代二價疫苗（mRNA-1273.214）對付Omicron BA.5雖然保護力的持續時間可能較短，但若能擋過這波BA.4和BA.5疫情，就有其價值。
兩位專家皆表示，接種次世代二價疫苗（mRNA-1273.214）產生的抗體反應，高於原先用原始武漢株做成的疫苗，對於現在流行的Omicron BA.4和BA.5，也能產生不錯的免疫反應，但實際的保護效果和維持時間，都還需要實際接種後才能驗證。
齊嘉鈺提到，試驗結果顯示接種次世代二價疫苗（mRNA-1273.214）者可以對Omicron BA.1產生很強的免疫反應，中和抗體的效價遠高於接種原始疫苗者。齊嘉鈺補充，該疫苗針對Omicron BA.4和BA.5可產生交叉免疫反應，但對BA.4和BA.5的抗體效價明顯低於對抗BA.1。
新聞來源
- 莫德納次世代疫苗獲EUA 18歲以上追加劑須隔3個月（中央社）
- 衛福部食藥署核准莫德納二價疫苗作為18歲以上成人主動免疫之追加接種 （食藥署新聞稿）
- 次世代二價新冠疫苗對抗Omicron 新聞稿（新興科技媒體中心）
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
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每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
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創意最強後援，一堂改變人生的應用課
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