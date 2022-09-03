【影評】解析尤沃金提爾「轉大人」的奧斯陸三部曲：《愛重奏》、《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》
我們想讓你知道的是
出身挪威電影世家的導演尤沃金提爾，大玩時間和現實的混亂遊戲，相較於「奧斯陸三部曲」之後的其他兩部片，這兩個年輕直男都還不知道他們自己到底是誰，但導演的母題顯然是人生際遇，是「某種」成功，是後後現代一切可能性過多之下的自我實現，而這一鳴驚人的首部長片，無疑是轉大人和尋找身份的青春私電影。
先讓我們假設《愛重奏》是你手上尤沃金提爾（Joachim Trier）的「奧斯陸三部曲」缺的最後一塊拼圖，在《八月三十一日，我在奧斯陸》和《世界上最爛的人》之後回顧更顯青春爛漫的當年，或許會顯得更加有感。
這一切都始於20出頭的Phillip和Erik站在郵箱前，即將實現他們成為作家的共同抱負， 即將寄出他們的第一份手稿，他們即將同時被出版社接受，出版，展開作家的一生。然而，此時飛快的畫外音敘述突然暫停，回到現實重新開始，只有Phillip的書被出版，但六個月後，Erik和一群朋友從精神病院接他出院。
在千禧年之際《猜火車》的人生選擇或《蘿拉快跑》的命運重來遊戲之後，2006年的《愛重奏》原片名「Reprise」的意思正是「重新開始」。
出身挪威電影世家的導演尤沃金提爾，大玩時間和現實的混亂遊戲，相較於「奧斯陸三部曲」之後的其他兩部片，這兩個年輕直男都還不知道他們自己到底是誰，但導演的母題顯然是人生際遇，是「某種」成功，是後後現代一切可能性過多之下的自我實現，而這一鳴驚人的首部長片，無疑是轉大人和尋找身份的青春私電影。
「三部曲」或許想問我們：什麼是創造性的人生？對藝術的追求和對愛情一樣充滿痛苦、挫折和失望嗎？
轉大人，自我尋找的壓力
這三部曲從渴望成為文學作家的兩個死黨開始，到《八月三十一日，我在奧斯陸》專注於一天的文學改編，一個34歲的男人暫時離開勒戒所去出版社面試，與朋友見面，決定性的一天中他認為自己的時代已經一去不復返；再到去（2021）年獲坎城影展最佳女主角的《世界上最爛的人》將主角轉換為女性，主題依舊是時間在年紀壓力下，社會要求我們職業或人生的成功，安定下來或養兒育女之下的浪漫愛情「喜劇」。
如《愛重奏》或《八月三十一日，我在奧斯陸》中重複出現的倒數，每部片中我們都明確感受到不可阻擋的時間前進，所形成的壓力，千禧世代經驗如《猜火車》或《蘿拉快跑》緊迫盯人的人生遊戲外，奧斯陸三部曲中年輕角色則是奔向未來或受轉大人、受夢想落空的痛楚磨難。
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
我們想讓你知道的是
隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。
「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！
MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/