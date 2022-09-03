【影評】解析尤沃金提爾「轉大人」的奧斯陸三部曲：《愛重奏》、《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》

先讓我們假設《愛重奏》是你手上尤沃金提爾（Joachim Trier）的「奧斯陸三部曲」缺的最後一塊拼圖，在《八月三十一日，我在奧斯陸》和《世界上最爛的人》之後回顧更顯青春爛漫的當年，或許會顯得更加有感。

這一切都始於20出頭的Phillip和Erik站在郵箱前，即將實現他們成為作家的共同抱負， 即將寄出他們的第一份手稿，他們即將同時被出版社接受，出版，展開作家的一生。然而，此時飛快的畫外音敘述突然暫停，回到現實重新開始，只有Phillip的書被出版，但六個月後，Erik和一群朋友從精神病院接他出院。

Photo Credit: 好威映象提供 尤沃金提爾

在千禧年之際《猜火車》的人生選擇或《蘿拉快跑》的命運重來遊戲之後，2006年的《愛重奏》原片名「Reprise」的意思正是「重新開始」。

出身挪威電影世家的導演尤沃金提爾，大玩時間和現實的混亂遊戲，相較於「奧斯陸三部曲」之後的其他兩部片，這兩個年輕直男都還不知道他們自己到底是誰，但導演的母題顯然是人生際遇，是「某種」成功，是後後現代一切可能性過多之下的自我實現，而這一鳴驚人的首部長片，無疑是轉大人和尋找身份的青春私電影。

「三部曲」或許想問我們：什麼是創造性的人生？對藝術的追求和對愛情一樣充滿痛苦、挫折和失望嗎？

轉大人，自我尋找的壓力

這三部曲從渴望成為文學作家的兩個死黨開始，到《八月三十一日，我在奧斯陸》專注於一天的文學改編，一個34歲的男人暫時離開勒戒所去出版社面試，與朋友見面，決定性的一天中他認為自己的時代已經一去不復返；再到去（2021）年獲坎城影展最佳女主角的《世界上最爛的人》將主角轉換為女性，主題依舊是時間在年紀壓力下，社會要求我們職業或人生的成功，安定下來或養兒育女之下的浪漫愛情「喜劇」。

如《愛重奏》或《八月三十一日，我在奧斯陸》中重複出現的倒數，每部片中我們都明確感受到不可阻擋的時間前進，所形成的壓力，千禧世代經驗如《猜火車》或《蘿拉快跑》緊迫盯人的人生遊戲外，奧斯陸三部曲中年輕角色則是奔向未來或受轉大人、受夢想落空的痛楚磨難。