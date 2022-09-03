【東南亞週報】翁山蘇姬遭裁定選舉舞弊追加3年監禁｜大馬前首相夫人3項貪汙罪名成立｜印尼與泰星將開啟跨境QR碼支付連接

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第186期，為讀者挑選2022年8月27日至9月2日期間，有關緬甸、馬來西亞、印尼、越南、柬埔寨與新加坡的六則東協區域大事。

緬甸｜翁山蘇姬遭裁定選舉舞弊 法院追加3年監禁和勞役

根據路透社報導，緬甸前領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）9月2日被裁定於前年選舉中舞弊，遭法院判處3年監禁和勞役。她先前已因多項罪名累計判刑17年，目前正在服刑。

消息指出，翁山蘇姬被裁定於2020年的選舉中犯下欺詐行為，讓她領導的全國民主聯盟（NLD）以壓倒性多數擊敗軍方贏得大選。翁山蘇姬將被安排進行什麼勞作尚未可知，不過共同被告、被罷免的前總統溫敏（Win Myint）也同樣被判刑。

執政的軍事委員會發言人並未回應媒體的置評請求，僅表示翁山蘇姬正在接受正當程序。不過，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）此前曾表示，會考慮允許翁山蘇姬在所有被控罪名都達成判決後，自監獄監禁改為居家軟禁。

現年77歲的翁山蘇姬先前已被判貪污、煽動、違反防疫規定等多項罪名成立，今年6月移送至首都奈比多（Naypyitaw）的監獄服刑。她的審判目前都是閉門進行，軍政府對訴訟程序的陳述受到限制，翁山蘇姬的律師也被下禁言令。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 翁山蘇姬自軍政府政變以來已背負18項罪行，民眾上街抗議為她聲援。

馬來西亞｜納吉妻子羅斯瑪3項貪汙罪名成立

經過4年的審訊，吉隆坡高庭法官在9月1日宣判前首相納吉（Najib Razak）妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）在太陽能供應合約舞弊案中的3項貪汙指控罪名成立，被判10年監禁，罰款馬幣9.7億令吉（約新台幣68億元）。高庭法官再尼（Zaini Mazlan）指出，若羅斯瑪無法繳付罰款，則另加監禁30年。

羅斯瑪在此案面對3項控狀，分別向日拔控股（Japak Holdings）索賄大約馬幣1.87億令吉（約新台幣13億元）、馬幣150萬令吉（約新台幣1000萬元）和馬幣500萬令吉（約新台幣3400萬元），作為協助該公司獲得價值馬幣12.5億令吉（約新台幣85億元）的太陽能供電計畫合約。

在2018年大馬全國大選前，納吉與羅斯瑪就因其奢侈的生活方式而遭到批評。羅斯瑪雖無參政，但經常被質疑插手政府事務。針對此貪汙弊案的控狀，羅斯瑪辯稱是被前助理，以及參與前述太陽能工程計畫的官員及日拔控股員工所陷害。羅斯瑪拒絕認罪，而法官也准許羅斯瑪暫緩入監服刑。他仍可以向兩個上級法院提出上訴。

此案是在2020年2月5日開審，歷經42天控辯階段的審訊、傳召了23名控方證人出庭供證後，於2020年12月11日宣布完成舉證工作，而法院也在2021年2月18日宣判羅斯瑪表罪成立，諭令他出庭自辯。在確認控方提出的證據毫無疑點後，吉隆坡高庭在9月1日正式裁定羅斯瑪罪名成立，成為大馬首位被判罪的首相妻子。

Photo credit: AP / 達志影像 馬來西亞前首相納吉的妻子羅斯瑪

印尼｜印泰、印星將開啟跨境QR碼支付連接

印尼中央銀行8月29日表示，將支援與泰國、新加坡的智慧型手機用戶跨境掃二維條碼（QR碼）進行支付的服務。

印尼與泰國央行的新聞稿指出，雙邊自2021年8月便開始進行跨境QR碼支付的試行計畫，自8月29日起將進入執行階段，將整合兩國共76個支付服務提供者。而根據印尼央行和新加坡金融管理局發布的聯合聲明，兩國預計於2023年下半年啟動跨境QR碼支付服務，以利個人和企業，特別是中小型企業，更有效地進行跨境貿易、電子商務和金融活動；也期待在疫後旅遊復甦中，提供旅客更便利的支付方式。

目前在東南亞地區，泰國、馬來西亞與印尼三國之間已支援跨境的QR碼支付。2021年4月，新加坡PayNow與泰國PromptPay 啟動電子支付平台相互連結，用戶只需輸入手機號碼就能跨境轉帳，為全球首例。稍早在今年7月，泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓與新加坡5國的中央銀行已達成協議，預計在11月前將整合QR碼支付系統。

根據惠譽國際（Fitch Group）觀察，隨著智慧型手機在成長經濟體如泰國、菲律賓的普及率越來越高，在未來10年內可看見強勁需求，連帶的支付系統之間的相互支援，對於金融服務可及性重要也顯著提升。目前五個國家的監管規範不同，仍需要政府合作，共同建立治理框架。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為印尼首都雅加達的中央商業區。

越南｜疫後拚觀光 胡志明市擬增設徒步區

胡志明市第一郡指出，擬向胡志明市政府申請將黎利街（Le Loi）規劃為行人徒步區，促進當地夜間觀光發展。

第一郡政府指出，目前已向胡志明市人民委員會提交申請，建議在胡志明市地鐵線施工工地清除後，將黎利街規劃為行人徒步區。胡志明市旅遊局初步同意第一郡提案，以刺激當地觀光，而交通部則初步建議規劃在周末作為行人徒步區；周間則開放車輛通行。

黎利街長約一公里，位於西貢歌劇院、濱城市場（Ben Thanh）、阮惠徒步區（Nguyen Hue）等觀光景點附近。自2014年開始，為建設胡志明市地鐵1號線地下站體的施工需求而暫時不開放通行；在今年8月已清除障礙、恢復路面。

胡志明市目前設有三個行人徒步區，分別是位於第十郡的廣忠紀念碑（Quang Trung），第一郡的阮惠街（Nguyen Hue）和裴院街（Bui Vien）。阮惠街起點為胡志明市人民委員會，附近星級飯店林立；而裴院街是胡志明市知名酒吧街，自晚上7點開始禁止車輛通行。

根據2019年統計，胡志明市吸引了超過860萬的外國遊客，佔前往越南旅遊外國觀光客的五成，而在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間旅遊收入銳減七成。在疫後迎接觀光業復甦，胡志明市目標在2022年造訪外國遊客數達350萬。

Photo Credit：Shutterstock / 達志影像 越南胡志明市市政廳

柬埔寨｜洪森公布金邊至干丹省地鐵工程計畫