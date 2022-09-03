【東南亞週報】翁山蘇姬遭裁定選舉舞弊追加3年監禁｜大馬前首相夫人3項貪汙罪名成立｜印尼與泰星將開啟跨境QR碼支付連接
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緬甸前領袖翁山蘇姬9月2日被裁定於前年選舉中舞弊，遭法院判處3年監禁和勞役。她先前已因多項罪名累計判刑17年，目前正在服刑；吉隆坡高庭在9月1日正式裁定羅斯瑪3項貪汙指控罪名成立，成為大馬首位被判罪的前首相妻子。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第186期，為讀者挑選2022年8月27日至9月2日期間，有關緬甸、馬來西亞、印尼、越南、柬埔寨與新加坡的六則東協區域大事。
緬甸｜翁山蘇姬遭裁定選舉舞弊 法院追加3年監禁和勞役
根據路透社報導，緬甸前領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）9月2日被裁定於前年選舉中舞弊，遭法院判處3年監禁和勞役。她先前已因多項罪名累計判刑17年，目前正在服刑。
消息指出，翁山蘇姬被裁定於2020年的選舉中犯下欺詐行為，讓她領導的全國民主聯盟（NLD）以壓倒性多數擊敗軍方贏得大選。翁山蘇姬將被安排進行什麼勞作尚未可知，不過共同被告、被罷免的前總統溫敏（Win Myint）也同樣被判刑。
執政的軍事委員會發言人並未回應媒體的置評請求，僅表示翁山蘇姬正在接受正當程序。不過，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）此前曾表示，會考慮允許翁山蘇姬在所有被控罪名都達成判決後，自監獄監禁改為居家軟禁。
現年77歲的翁山蘇姬先前已被判貪污、煽動、違反防疫規定等多項罪名成立，今年6月移送至首都奈比多（Naypyitaw）的監獄服刑。她的審判目前都是閉門進行，軍政府對訴訟程序的陳述受到限制，翁山蘇姬的律師也被下禁言令。
馬來西亞｜納吉妻子羅斯瑪3項貪汙罪名成立
經過4年的審訊，吉隆坡高庭法官在9月1日宣判前首相納吉（Najib Razak）妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）在太陽能供應合約舞弊案中的3項貪汙指控罪名成立，被判10年監禁，罰款馬幣9.7億令吉（約新台幣68億元）。高庭法官再尼（Zaini Mazlan）指出，若羅斯瑪無法繳付罰款，則另加監禁30年。
羅斯瑪在此案面對3項控狀，分別向日拔控股（Japak Holdings）索賄大約馬幣1.87億令吉（約新台幣13億元）、馬幣150萬令吉（約新台幣1000萬元）和馬幣500萬令吉（約新台幣3400萬元），作為協助該公司獲得價值馬幣12.5億令吉（約新台幣85億元）的太陽能供電計畫合約。
在2018年大馬全國大選前，納吉與羅斯瑪就因其奢侈的生活方式而遭到批評。羅斯瑪雖無參政，但經常被質疑插手政府事務。針對此貪汙弊案的控狀，羅斯瑪辯稱是被前助理，以及參與前述太陽能工程計畫的官員及日拔控股員工所陷害。羅斯瑪拒絕認罪，而法官也准許羅斯瑪暫緩入監服刑。他仍可以向兩個上級法院提出上訴。
此案是在2020年2月5日開審，歷經42天控辯階段的審訊、傳召了23名控方證人出庭供證後，於2020年12月11日宣布完成舉證工作，而法院也在2021年2月18日宣判羅斯瑪表罪成立，諭令他出庭自辯。在確認控方提出的證據毫無疑點後，吉隆坡高庭在9月1日正式裁定羅斯瑪罪名成立，成為大馬首位被判罪的首相妻子。
印尼｜印泰、印星將開啟跨境QR碼支付連接
印尼中央銀行8月29日表示，將支援與泰國、新加坡的智慧型手機用戶跨境掃二維條碼（QR碼）進行支付的服務。
印尼與泰國央行的新聞稿指出，雙邊自2021年8月便開始進行跨境QR碼支付的試行計畫，自8月29日起將進入執行階段，將整合兩國共76個支付服務提供者。而根據印尼央行和新加坡金融管理局發布的聯合聲明，兩國預計於2023年下半年啟動跨境QR碼支付服務，以利個人和企業，特別是中小型企業，更有效地進行跨境貿易、電子商務和金融活動；也期待在疫後旅遊復甦中，提供旅客更便利的支付方式。
目前在東南亞地區，泰國、馬來西亞與印尼三國之間已支援跨境的QR碼支付。2021年4月，新加坡PayNow與泰國PromptPay 啟動電子支付平台相互連結，用戶只需輸入手機號碼就能跨境轉帳，為全球首例。稍早在今年7月，泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓與新加坡5國的中央銀行已達成協議，預計在11月前將整合QR碼支付系統。
根據惠譽國際（Fitch Group）觀察，隨著智慧型手機在成長經濟體如泰國、菲律賓的普及率越來越高，在未來10年內可看見強勁需求，連帶的支付系統之間的相互支援，對於金融服務可及性重要也顯著提升。目前五個國家的監管規範不同，仍需要政府合作，共同建立治理框架。
越南｜疫後拚觀光 胡志明市擬增設徒步區
胡志明市第一郡指出，擬向胡志明市政府申請將黎利街（Le Loi）規劃為行人徒步區，促進當地夜間觀光發展。
第一郡政府指出，目前已向胡志明市人民委員會提交申請，建議在胡志明市地鐵線施工工地清除後，將黎利街規劃為行人徒步區。胡志明市旅遊局初步同意第一郡提案，以刺激當地觀光，而交通部則初步建議規劃在周末作為行人徒步區；周間則開放車輛通行。
黎利街長約一公里，位於西貢歌劇院、濱城市場（Ben Thanh）、阮惠徒步區（Nguyen Hue）等觀光景點附近。自2014年開始，為建設胡志明市地鐵1號線地下站體的施工需求而暫時不開放通行；在今年8月已清除障礙、恢復路面。
胡志明市目前設有三個行人徒步區，分別是位於第十郡的廣忠紀念碑（Quang Trung），第一郡的阮惠街（Nguyen Hue）和裴院街（Bui Vien）。阮惠街起點為胡志明市人民委員會，附近星級飯店林立；而裴院街是胡志明市知名酒吧街，自晚上7點開始禁止車輛通行。
根據2019年統計，胡志明市吸引了超過860萬的外國遊客，佔前往越南旅遊外國觀光客的五成，而在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間旅遊收入銳減七成。在疫後迎接觀光業復甦，胡志明市目標在2022年造訪外國遊客數達350萬。
柬埔寨｜洪森公布金邊至干丹省地鐵工程計畫
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
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中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
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要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！