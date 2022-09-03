美宣布3項對台軍售案總價11億美元，包含魚叉、響尾蛇飛彈

美國國防安全合作署（DSCA）今（3）日宣布三項總價值11億美元的對台軍售案，包括包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉反艦飛彈及監視雷達合約。此為拜登政府上任後第6度對台軍售，也是裴洛西議長訪台後首度軍售，外界分析展現美國對台支持力度不減。

《中央社》報導，美國國防安全合作署（DSCA）今日宣布，美國國務院已同意3批對台軍售案，並於今天通知國會，包括價值3.55億美元（約新台幣108億元）的60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、價值8560萬美元的100枚AIM-9X Block II型響尾蛇戰術（Sidewinder）空對空飛彈，以及價值6.554億美元的監視雷達合約。

自去年1月上任以來，拜登政府已5度對台軍售，總價值達11億7300萬美元；今天是第6次對台軍售，也是首次一口氣宣布3批軍售案。

美國國務院一位發言人以不具名方式告訴《中央社》記者，美國依據「台灣關係法」，提供台灣維持足夠自我防禦所需的軍備項目及服務；自2010年以來，美國行政部門已通知國會總價逾350億美元的對台軍售案。這名發言人表示，即時提供台灣防衛武器，對台灣安全至關重要，美國會持續與相關產業合作支持此一目標。

美國國防安全合作署DSCA表示，通過支援台灣方面保持可靠的防禦能力，並有助於維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟進步，這項出售擬議符合美國的國家、經濟與安全利益。

針對魚叉二型反艦巡弋飛彈，DSCA表示此將增強台灣現有的水面和防空能力，促進台灣軍隊在應對當前和未來威脅的能力上現代化，也幫助台灣軍隊能夠使用高度可靠和有效的系統，來對抗和阻止海上侵略、沿海封鎖和兩棲攻擊。

DSCA也對響尾蛇戰術飛彈提出見解，表示此飛彈系統可以通過高度精確度，來對抗或阻止空中目標侵略，並採用高度可靠和有效的系統來提高台灣軍隊的作戰效率。至於監視雷達合約，DSCA也做出補充，認為此計畫能提供台灣軍方現有雷達的改進之處，在於態勢感知及威脅預警能力。

DSCA在報告末註明，台灣軍方將毫無困難的將這些設備運用在其武裝部隊中，且出售這些設備並不會改變該地區的基本軍事平衡，更不會對美國國防準備產生不利影響。

《路透社》報導，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇在聲明中表示，此筆可能的軍售將「嚴重危害中美關係和台海和平穩定局勢的發展」「中國會採取一切合法和必要反制措施有鑑於局勢的發展」。

白宮中國和台灣事務高級主任Laura Rosenberger表示，隨著中華人民共和國繼續加大對台壓力──包括通過加強在台海周為的空中和海上的軍事力量，並試圖改變台灣海峽現狀，美方正在為台灣提供維持其自衛能力所需的東西。

此筆銷售而後必須由國會審查，但民主黨和共和黨的國會助理都表示這筆銷售案預計不會遭到反對。

此次軍購案國防部也發出聲明，《軍聞社》報導，美國政府於美東時間9月2日就「AIM-9X、AGM-84L 」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」，總額11億600萬美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

國防部認為面對中共近期在臺灣周邊挑釁式海、空軍事活動，同時頻密無人機騷擾，甚至以導彈穿越臺灣上空，已對我國形成嚴峻的威脅。本次美方宣布對臺軍售項目，除有助於建構我應對海、空灰色地帶壓迫，並發揮長程飛彈預警最大效益外，同時亦是彰顯協助我國強化整體防衛戰力，共同維護臺海及印太區域安全與和平。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範