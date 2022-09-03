G7訂俄羅斯石油價格上限，俄不重啟北溪一號管被視為反制
我們想讓你知道的是
俄羅斯天然氣工業公司Gazprom原訂於本周末完成例行性維修，並重啟北溪一號管，卻在G7宣布對俄羅斯原油訂定價格上限後，宣布管線上有出現漏油情形，可能將無限期停止供應歐洲天然氣。
9月2日G7才剛表示將對俄羅斯石油進口訂定價格上限，已切斷莫斯科對烏克蘭發動侵略的主要資金來源，3日俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）就表示原先將於本周末重新啟用的北溪一號管出現漏油情形，將無限期切斷通往歐洲的種要輸氣管線，外界擔憂此將加深歐洲在獲得冬季燃料方面的困難 。
在波羅的海下運行的北溪一號管，原定於週六格林威治標準時間凌晨一點恢復運作，在此之前該管線已停工三天進行維護。然而俄羅斯天然氣工業公司3日表示，俄羅斯通往德國的天然氣管道將不會按計劃在周六重新開放。
《中央社》報導，俄羅斯天然氣工業公司表示，該公司在北溪一號管的渦輪機中發現漏油，為了安全必須關閉已進行搶修，然而該公司並沒有給出重啟時間，意味著該管道可能將無限期關閉。
過往時常為北溪一號管的渦輪機提供服務的西門子能源公司（Siemens Energy）表示，這種洩漏不應阻止管道運行。該公司還補充，發現洩漏的Portovaya壓縮機站還有其他渦輪機可供北溪一號管繼續運行。
「此類洩漏通常不會影響渦輪機的運行，並且可以在現場進行密封。這是維護工作範圍內的常規程序。」西門子能源公司提供實務上的見解。
俄天然氣斷供將影響歐洲取暖費用
《BBC》報導，當切斷北溪一號管消息發布之際，人們越來越擔心歐盟的家庭將無法負擔今年冬天的取暖費用。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，能源價格飆升，供應稀缺可能進一步推高成本。
歐洲正試圖擺脫俄羅斯能源的束縛，以降低莫斯科為戰爭提供資金的能力，但這種轉變可能來得不夠快。經濟學家和能源分析師Cornelia Meyer在瑞士首都伯爾尼接受《BBC》採訪時表示，天然氣關閉將對就業和價格產生重大影響。
「這確實對歐洲的天然氣產生了巨大的影響，其價格比一年前高出約四倍，而且這場生活成本危機將真正飆升，因為受影響的不僅僅是天然氣。」她說：「天然氣變成肥料，被用於許多工業過程，因此會影響就業，也會影響成本。」
自2021年8月以來，天然氣批發價格飆升了400%，隨著從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和烏克蘭危機中復甦，這對歐洲工業和家庭造成了傷害。
歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說：「我們看到電力市場不再運作，因為它因普亭的操縱而受到嚴重破壞。」他並補充說，俄羅斯管道供應的天然氣價格上限可能會在歐盟層級中提出。
俄羅斯前總統梅德韋傑夫表示，如果布魯塞爾實施這樣的上限，莫斯科將關閉對歐洲的供應。「歐洲根本不會有俄羅斯天然氣」他在社交軟體Telegram上回應馮德萊恩時寫道。
G7訂俄石油價格上限，俄切斷北溪一號管被視為對西方制裁
莫斯科否認將能源供應作為經濟武器來報復俄羅斯入侵後實施的西方制裁。他指責歐盟對俄的制裁阻礙了北溪一號管的日常維護，但歐盟表示這是一個藉口。
《Reuters》報導，G7國家同意限制俄羅斯石油價格以支持烏克蘭後不久，俄羅斯天然氣工業股份公司就宣布了這一消息。他們引入價格上限意味著簽署該政策的國家，將僅被允許購買低於價格上限出售的俄羅斯石油和石油產品。
然而，俄羅斯表示不會向參與上限的國家出口。
這也不是北溪一號管道在俄羅斯入侵烏克蘭以來第一次關閉。7月時，俄羅斯天然氣工業股份公司就曾以「維修中斷」為由完全切斷供應10天。它在10天後再次重啟，但供應量卻大大降低。現在，北溪一號管又再一次被完全切斷。
俄羅斯天然氣工業股份公司稱，這是一次漏油事件，但該公司此前曾將通過管道的流量減少歸因於與製裁相關的技術問題。不過，歐洲認為，普亭總統正在將天然氣供應武器化，故意限制通過管道的流量以推高價格，以考驗俄羅斯反對者的決心。
白宮國家安全委員會在2日表示，美國和歐洲正在合作確保有足夠的能源供應。委員會並補充，不幸的是，俄羅斯繼續使用能源作為對付歐洲消費者的武器。
歐盟執委會發言人Eric Mamer在推特上寫道，俄羅斯天然氣工業股份公司以錯誤的藉口關閉了北溪一號管。「這也證明了俄羅斯的憤世嫉俗（cynicism），因為它更喜歡燃燒天然氣而非履行合同。」
新聞來源
- Gazprom：輸油管修復前 持續停止對德供應天然氣（中央社）
- Ukraine war: Russia to keep key gas pipeline to EU closed（BBC News）
- Russia scraps gas pipeline reopening, stoking European fuel fears（Reuters）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
我們想讓你知道的是
每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
的確，藉由網路，我們可以更彈性地利用自己的時間，做到零時差學習；把喜歡的事情發展成一生的志業，比起過去更是機會大增。今年，Adobe瞄準這些對希望藉由設計，展開自己未來的年輕學子們，推出開學季線上課程。一網打盡Adobe家族中最熱門、實用、搶手的應用程式，包括Xd、Ai、Ps、Pr、Ae和Id。在業界高手的親自引領之下，不只建立對這些應用程式的基礎認識，同時吸收第一手業界動態。不分年齡，沒有距離，點選課程開始的那一秒，就是你啟動完成夢想目標的第零天。
創意最強後援，一堂改變人生的應用課
創作是讓夢想發聲的方式，也是所有創作者的生命能量。相信自己的能力，加上正確的工具輔助，你也有可能成為一位閃閃發光的創作者。Adobe攜手無限學院，祭出學生專屬的開學季強檔優惠，凡訂閱就可以獲得價值高達NT$ 9,000的自選6堂Adobe課程。無限學院是專為設計者解決自學痛點的平台，這次的開學季強檔優惠課程，更由六指淵和Louis攜手合作規劃，一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體。包括Photoshop（Ps）、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、XD、InDesign（Id），還有六指淵最拿手的Premiere Pro（Pr）。總共10門官方教學課程，從新手基礎教學到實務操作應用，不僅切中設計者最核心的需求，更將線下實體職能教育，完整轉移至線上，讓跨領域學習更隨時隨地，無邊無際。詳細課程介紹請見官方課程網頁。