颱風軒嵐諾今入夜後影響最大，雙鐵動態、停班停課資訊一次看（不斷更新）
我們想讓你知道的是
颱風軒嵐諾於3、4日對台影響最明顯，而今（3）日入夜後將迎來顯著雨勢與風勢。氣象局預報員謝佩芸表示，軒嵐諾目前為中颱上限，未來不排除再升為強颱。本文將颱風動態、相關雙鐵資訊、停班停課及土石流警戒區一次整理給您。
颱風軒嵐諾今（3）日晚間最接近台灣，預估將在北台灣帶來豐沛的雨量與強烈風勢。氣象局提醒，颱風在今天晚間有可能接觸台灣陸地，宜蘭、基隆、新北要多留意，隨著時間軒嵐諾暴風圈也將再擴大，未來也不排除再升強颱。
颱風動態
根據中央氣象局最新資訊，颱風軒嵐諾於下午1時的中心位置，在北緯23.5度，東經124.7度，即在臺北的東南東方約370公里之海面上， 以每小時16公里速度，向北轉北北西進行。
氣象局指出，軒嵐諾中心氣壓約930百帕， 近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風 ；瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風；七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。
《中央社》報導，氣象局預報員謝佩芸今天表示，預計今晚至明天上半天是軒嵐諾最接近台灣的時刻，警戒區為東半部、北部海域；由於軒嵐諾行進路線有點搖擺、速度不定，最新預測暴風圈在晚間有機會接觸台灣陸地，宜蘭、基隆、新北要多留意。
謝佩芸指出，目前軒嵐諾強度為中度颱風上限，未來暴風半徑還有擴大的趨勢；目前不排除會重新回到強颱強度，但確切的時間各國模擬仍有分歧，需要持續觀察。
謝佩芸提醒，不論接下來暴風圈是否會觸陸，西半部沿海都會有明顯強陣風，今天下半天台南、高雄、屏東風力也有機會增強，隨著軒嵐諾北上，蘭嶼可能到12級風，大台北地區晚間也會有明顯的強陣風出現；預估強陣風會一直持續到明天白天。
根據氣象局今天上午最新發布的風雨24小時雨量預測表，平地雨量以新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣200至340毫米最多，其次為基隆市、台北市150至250毫米；苗栗、雲林約50至150毫米，其他地區大多低於80毫米。
山區24小時雨量預測方面，以新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣達300至450毫米最多，其次為台北、台中、宜蘭200至340毫米；南投為150至250毫米；雲林、嘉義縣、花蓮為100至190毫米；高雄、屏東、台東為80至150毫米。
風力部分，氣象局預估自今天中午12時至4日清晨6時，基隆市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣平均風為5到6級，陣風為8到9級。
停班停課一覽
（更新時間：14:05）
新北市：瑞芳、平溪、雙溪、貢寮3日停班停課，其餘正常上班上課。
新竹縣：尖石鄉：今天下午1:00起已達停止上班及上課標準。五峰鄉：今天下午1:00起已達停止上班及上課標準。
雙鐵正常營運
根據台灣鐵路管理局新聞稿，台鐵為因應颱風及隨時可能的災害發生，已成立一級應變小組，並加強防颱準備工作。且公布今（3）日晚間18時前全線各級列車正常行駛。
因颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可至台鐵局官方網站查詢，或撥打台鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888。
若有旅客因颱風而有退、換票需求，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。 至於使用信用卡購票旅客，若未攜帶原購票信用卡，可由車站主管於票面簽證退現金。
高鐵方面，台灣高鐵公司表示其成立之防颱應變中心持續監控颱風動態，並依據最新氣象資訊綜合研判，今（3）日全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車。高鐵公司將持續觀察颱風最新動態，倘因颱風路線變動致對營運造成影響，將另行提前公告。
旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，敬請查閱台灣高鐵企業網站、高鐵T Express行動購票App所發布之最新消息，或至企業網站「聯絡我們」洽詢。
退票或延遲退費部分，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，惟屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間各車次列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
颱風軒嵐諾逼近 台電加派3000名搶修人力待命
（中央社）颱風軒嵐諾逼近，台電已成立颱風緊急應變小組全力戒備，並完成防災設備及備料盤點，且加派近3000名搶修人力待命，如遇災情引發停電，將隨時視風雨情況出動搶修，並視颱風情勢，派員進駐容易受災地區。
台電今天發布新聞稿表示，面對颱風即將來襲，台電已盤點人力及設備資源，包含承攬商在內，可動員搶修人力近3000人，搶修車輛包括大型工程車及吊臂車等近1000輛、和各類搶修機具約1500台，搶修人力將視災情隨時調整。
台電指出，每年颱風季來臨前，均會召開防颱會議，檢討各項防颱準備作業執行狀況，包括人員與設備的盤點、設施的檢查、以及電力設施淹水防範等，努力確保將災情對供電的影響降至最低。
台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多多體諒。
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有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
我們想讓你知道的是
每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
的確，藉由網路，我們可以更彈性地利用自己的時間，做到零時差學習；把喜歡的事情發展成一生的志業，比起過去更是機會大增。今年，Adobe瞄準這些對希望藉由設計，展開自己未來的年輕學子們，推出開學季線上課程。一網打盡Adobe家族中最熱門、實用、搶手的應用程式，包括Xd、Ai、Ps、Pr、Ae和Id。在業界高手的親自引領之下，不只建立對這些應用程式的基礎認識，同時吸收第一手業界動態。不分年齡，沒有距離，點選課程開始的那一秒，就是你啟動完成夢想目標的第零天。
創意最強後援，一堂改變人生的應用課
創作是讓夢想發聲的方式，也是所有創作者的生命能量。相信自己的能力，加上正確的工具輔助，你也有可能成為一位閃閃發光的創作者。Adobe攜手無限學院，祭出學生專屬的開學季強檔優惠，凡訂閱就可以獲得價值高達NT$ 9,000的自選6堂Adobe課程。無限學院是專為設計者解決自學痛點的平台，這次的開學季強檔優惠課程，更由六指淵和Louis攜手合作規劃，一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體。包括Photoshop（Ps）、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、XD、InDesign（Id），還有六指淵最拿手的Premiere Pro（Pr）。總共10門官方教學課程，從新手基礎教學到實務操作應用，不僅切中設計者最核心的需求，更將線下實體職能教育，完整轉移至線上，讓跨領域學習更隨時隨地，無邊無際。詳細課程介紹請見官方課程網頁。