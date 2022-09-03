恩恩案請求3機關各國賠1元，內部消息指出新北消防局不同意賠償

（中央社）新北市染疫過世童「恩恩」父親向3機關請求國家賠償案，消防局國賠小組審議後認為不符國賠要件，不同意賠償；向新北市政府請求國賠部分，市府國賠委員會5日將開會審議。

恩恩在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間送醫後過世，恩恩父親8月16日透過律師分別向新北市政府、市府消防局及衛生局各請求國賠新台幣1元，以拼湊完整真相並究責。

消防局官員今（3）日告訴《中央社》記者，收件後安排消防局國賠事件處理小組，依請求人文件，邀外部專家、律師及學者等委員2日開會審議。

消防局官員說，請求人主要請求理由為執行送醫過程未依緊急醫療救護法執行，且延誤就醫，但消防局認為防疫期間送醫流程與法令，適用第5類法定傳染病送醫法規，優於緊急醫療救護法，且接獲報案後也依規定執行沒延誤。

消防局官員表示，小組審議後認為在法令面與執行面都不構成請求國賠要件，將製作相關會議結論後回覆請求人，也會將結論送市府法制局知會。

擔任衛生局國賠事件處理小組召集人的衛生局主任秘書林美娜接受《中央社》記者訪問表示，2日已開會，但不對外透露決議，會告知法制局結論，由市府統一對外說明，「現仍依照程序走」。

法制局長吳宗憲告訴《中央社》記者，國賠請求對象包括3機關，尊重各機關決議，市府部分5日將開國賠處理委員會審議，聚焦市府督導消防局與衛生局過程職責，是否適用國賠要件，實際執行面救護與醫療、衛生防疫，由各機關國賠小組審議。如果釐清有疏失就賠償，如果沒疏失也應勇於說明理由。

他說，5日會議不一定有決議，要看委員對請求內容是否有疑義需徵詢或補充意見，如果符合國賠要件就賠，如果不符要件也會對外說明；請求人如果不服各機關國賠委員會或小組審議結論，可向法院提訴訟。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範